EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ha culminado el proceso de registro de los candidatos de los partidos que tienen presencia política en Soto la Marina…La danza de registros la inició RENATO CEPEDA por el PRI y después la siguieron FEDERICO MARTINEZ BERNAL de Redes Sociales Progresistas y CHECO RANGEL por Movimiento Ciudadano…El médico ABEL GÁMEZ hizo lo propio por el PAN, así como JACINTO HERRERA por Fuerza por México y TOÑO HINOJOSA por el Verde…De igual manera la ex dirigente interina del PRI local ROSI ARGUELLO PERALES se registró por el Partido Encuentro Solidario…Mientras que en la coalición del PT-MORENA van con HABIEL MEDINA FLORES…Del uno al 18 de abril el Consejo Municipal Electoral o el IETAM en su caso, expedirá las constancias de aprobación de candidaturas…En ese plazo se determinará cuales serán avalada, o en su caso, rechazadas…Por cierto, vamos a comentarles sobre algunas novedades en lo que tiene que ver con la integración de algunas planillas de síndicos y regidores…En las primeras regidurías por ejemplo del PRI quedó anotado RAUL SALAZAR ACEVEDO…En la del PAN va el actual dirigente municipal JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…En la de Redes Sociales está apuntado el ex líder de la CNC local LUPE GÓMEZ…Mientras que por Movimiento Ciudadano va anotado LEONEL MARTINEZ ORTIZ…Por el Partido Encuentro Solidario va a la primera posición MERARY ELIZABETH ECHAVARRIA ROSALES…Igual de cierto es que hasta el momento de cerrar la presente edición aún no se daba a conocer el listado de sus propuestas al cabildo por parte de los candidatos del Verde y del PT-MORENA la desconocíamos…Lo que sabemos es que de los que aspiraban a la candidatura de la alianza, a HUGO ARELLANO VILLARREAL lo arreglaron con la tercera regiduría…Por el Partido Fuerza por México en la planilla encabezada por JACINTO HERRERA aparecen JOSÉ CANDELARIO GARCÍA ORTIZ como su suplente; en la Sindicatura ALEJANDRA BERENICE RANGEL VELEZ, mientras que en las regidurías van como candidatos propietarios, CARLOS CORTINA MIRELES, MARLENE HERNÁNDEZ CÓRDOVA, NOÉ HERNÁNDEZ AGUILAR Y DIANA CARMONA MEDINA en orden de la primera a la cuarta regiduría….Hay que recordar que hoy en día es diferente a elecciones anteriores…Antes los electores solamente votaban por quien encabezaba la candidatura a la alcaldía…Hoy es diferente…En la actualidad la gente también vota influenciada por los candidatos al cabildo…Por lo que son de suma importancia, los nombres de los ciudadanos que se están presentando ante el respetable en la integración de las planillas…Por cierto, es necesario recordar que en el cabildo municipal solamente hay siete espacios…Para seis regidores…Y una sindicatura…El partido que gana se lleva en automático cuatro regidores y la sindicatura…El segundo lugar depende del resultado el seis de junio, para saber cuántos alcanza…Y es que si la diferencia del segundo lugar es importante sobre el tercer lugar, entonces el segundo se lleva dos regidurías…Pero sí en cambio la diferencia es mínima entre el segundo y el tercer lugar, entonces cada uno alcanza un regidor solamente…Claro que hay partidos que saben muy bien que a lo más que pueden aspirar es a una regiduría…Saben que no les va a dar para más…También es cierto que la participación de los partidos considerados como nuevos en la escena electoral local será importante y es que algunos de ellos pueden crear desde esta elección las bases para construir un proyecto viable a mediano o a corto plazo…Por cierto en el Ejido “San Felipe” va a estar algo complicado para los partidos diferentes al partido RSP poder penetrar a fondo entre el electorado de esa comunidad, ya que ahí tienen sus raíces de familia el candidato de este partido FEDERICO MARTINEZ BERNAL…Mi primo CHITO GARZA SÁNCHEZ del Ejido La Peñita fue incluido por RENATO CEPEDA en su planilla para la tercera regiduría…Creo que el candidato del tricolor RENATO CEPEDA tiene mucho trabajo interno por realizar…Renunció la ex dirigente interina ROSI ARGUELLO PERALES, que ahora es incluso también candidata por el Partido Encuentro Solidario…Y a ello todavía hay que sumarle que la mayor parte de los líderes de los sectores y organizaciones, como por ejemplo el de la CNC local MARIO CRUZ no hicieron acto de presencia en su evento de registro…Pero bueno…Igual de cierto es que RENATO tiene tiempo para enmendar la plana con algunos de ellos…Por cierto el profesor JOAQUIN GONZÁLEZ GARCÍA ex dirigente de la CNC en el municipio anda bien amarrado en el proyecto político de RENATO…Nunca que se haya sabido el profe JOAQUIN ha dirigido su voto hacia un partido diferente al PRI..Y esta ocasión vuelve a ratificar su militancia tricolor…Para este domingo se tiene programado el evento de toma de protesta de TOÑO HINOJOSA como candidato del Verde a la presidencia municipal…Así me lo comentó el propio TOÑO HINOJOSA quien me dijo que estarán presentes los candidatos a las diputaciones local y federal…Ahí sabremos de manera oficial quienes lo acompañan como propuestas al cabildo…Tras no haber sido favorecida con el boleto local de la coalición del PT-MORENA vamos a esperar que sendero político es el que toma el equipo de la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ quien hasta el último momento fue una muy fuerte y además, digna competidora…Tiene la señora IMELDA con el respaldo de su esposo don ALEJANDRO ZÚÑIGA un importante número de personas que están esperando indicaciones sobre una virtual participación en esta misma contienda electoral..Lo más probable es que desde algún espacio seguirá participando este equipo en la arena política de Soto la Marina…Por lo pronto y demostrando una vez más su alta calidad humana a través de este medio de comunicación hizo llegar un saludo y agradecimiento a todos quienes en su momento la apoyaron en su proyecto por la candidatura municipal…No como muchos que al no ser favorecidos en sus proyectos, de sus seguidores ni se vuelven a acordar…CLAUDIO REYNA lleva a cabo importante trabajo político desde ya a favor del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Experiencia política la tiene…No en balde en el tricolor marinense estuvo muchos años operando en lo político electoral…Y amistades que se están convirtiendo en sus aliadas las tiene…Y no son pocas…Imponente se ve la obra de la techumbre que se realiza en la explanada principal…Muy pronto y una vez que se reanuden los eventos presenciales ya los alumnos de Soto la Marina no van a sufrir con las inclemencias del tiempo…Por cierto en estos últimos dos años y medio casi, las obras en Soto la Marina se han estado haciendo presentes por parte del gobierno estatal que preside FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…En la colaboración anterior puntualizamos de manera precisa las que se están llevando a cabo de manera particular, en la zona urbana…Al parecer la maestra MARBELLA ARELLANO VELÁZQUEZ va propuesta para el cabildo por la coalición municipal del PT-MORENA…MARIO ARELLANO VILLARREAL es el suplente del candidato del PRI a la alcaldía RENATO CEPEDA…Con esto tenemos que los hermanos ARELLANO VILLARREAL hijos del ex alcalde TEMO ARELLANO andan por caminos políticos diferentes…De HUGO todo indica que va en la planilla del PT-MORENA mientras que su hermano MARIO es el suplente del abanderado del tricolor RENATO CEPEDA…Cambiando de rumbo, es bueno que en Soto la Marina se vea movimiento de trabajo y de obras…Hay trabajo en estas obras para la gente de Soto la Marina…Y hasta para algunos foráneos…Que los tercos de siempre hasta a las obras que se realizan le ven puntos negativos, es muy cierto…Pero obra mata grilla, dice un refrán…”Qué ingratos” decía mi tío en el rancho…Dan risa algunos que cuando estaban en esta administración municipal me celebraban la publicación del trabajo y las obras del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Ahora estos mismos que por traicioneros fueron despedidos, se enojan y reclaman exactamente por enumerar las obras que se están realizando en beneficio de la comunidad…Porque hay gente dentro de nuestra sociedad a la que le molesta que se estén realizando obras en Soto la Marina?…Está para el análisis…El Profr. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS será el candidato de MORENA a la diputación federal por este VI Distrito que tiene como cabecera el municipio de E Mante…Es sabido que el profesor ROJO aspiró a la candidatura municipal por ese partido…Las cosas no se dieron como primeramente lo tenía proyectado…Pero ahí está la propuesta que le hicieron los Morenos para que sea su abanderado a la diputación federal…Claro que el camino que tiene que andar el profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS es complicado…El distrito al que pretende representar es territorio de los VERÁSTEGUI OSTOS…El “Truco Mayor” CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI es el poderoso Secretario General de Gobierno…Mientras que su hermano VICENTE es el actual diputado federal y candidato a la reelección…Pero como sea y por lo que sea el profesor ROJO ya anda anotado en la política de las grandes ligas…Los ex alcaldes de filiación panista de Soto la Marina JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ y RAQUEL ALONSO CARMONA, así como BALDEMAR UGARTE ZUÑIGA están apoyando al mil por ciento al médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en su proyecto de reelección…Así me lo comentaron en la ceremonia donde el líder del partido JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ le entregó la constancia como abanderado de su partido en las elecciones del seis de junio próximo…Ya antes lo habían acompañado a Ciudad Victoria cuando el médico se registró internamente en el PAN e incluso esa ocasión también hizo acto de presencia MIRO GÓMEZ quien fue presidente municipal por el PRI…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, ni dispone lo contrario…