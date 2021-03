Llegó el agua para los productores del Módulo VI de Riego de Soto la Marina

Llegó el agua para riego a los productores del Módulo VI de Riego, de acuerdo a lo que dio a conocer Mario Aguiñaga Morales ante El Redactor, e hizo un exhorto a los usuarios para que hagan un buen uso del vital líquido.

“Que no desperdicien una sola gota de agua”, es el exhorto del Presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086, en el entendido de que los niveles de la Presa “Vicente Guerrero” no pasan por sus mejores momentos y se hace necesario por ella el cuidar el agua y no desperdiciarlo.

Cabe resaltar que se está suministrando el primer riego de auxilio a los cultivos de maíz y sorgo, mientras que a las presas de abrevadero, pastos y cítricos también se les está aplicando el correspondiente riego, indicó nuestro entrevistado.