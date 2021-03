EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Al momento de redactar estos pergeños, se estaba dando a conocer que el Comité Directivo Estatal del PAN registrará de manera supletoria ante el IETAM en Ciudad Victoria los 43 candidatos a las alcaldías, así como las candidaturas a las diputaciones locales…En este proceso, por supuesto se incluye el registro del Médico ABEL GÁMEZ CANTU quien va por la reelección, por este cambio dispuesto por el PAN estatal… Lo que sí es un hecho, es que el muy experimentado político JOAQUIN CASTILLO GARCIA ha quedado como Coordinador General de la campaña del médico ABEL…De hecho el coordinador ya tiene “sembrados” cuadros políticos en cada uno de los seccionales del municipio que trabajan en la promoción y apoyo del proyecto de reelección…Este sábado se registró en el Consejo Municipal Electoral, RENATO CEPEDA quien va por el PRI…RENATO tuvo que “apechugar” la renuncia de ROSI PERALES que venía fungiendo como dirigente interina de su partido…Motivos personales son los que argumentó la ahora ex dirigente del tricolor…Pero bueno, ante todo esto RENATO ya tiene listo el local donde será su comité de campaña…Está ubicado en la calle Manuel Acuña casi con Felipe de la Garza en la zona centro de Soto la Marina…RENATO tiene confianza en su proyecto político y a ese respecto, no se desanima y ese ánimo y entusiasmo que trae, no los abandona por nada…Es una lástima en verdad que un sector de la comunidad de Soto la Marina por cuestiones de carácter netamente político no le den la importancia necesaria a las diferentes obras que se vienen realizando en esta cabecera municipal…Obras como la techumbre de la explanada principal le van a ser de suma utilidad a todas las familias…En tiempos de frío o de lluvia o ante el candente sol, se podrán realizar las actividades programadas una vez que la pandemia del COVID esté más controlada…El embellecimiento del bulevar de la carretera nacional está a la vista de todos…El puente peatonal de Barrio Blanco, solamente los tercos o quienes no viven por ese sector, son los que no le dan la importancia que reviste…En tiempos de clases presenciales era común ver a los alumnos todavía oscura la mañana atravesando a pie el puente del río…Con el peligro que esto representa…Y no solamente los estudiantes…En el mismo peligro se veían los adultos que entran temprano a sus trabajos en la zona urbana…Cuando esté terminada esta obra que se realiza por parte de la administración estatal a cargo del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a gestión del gobierno local, la gente de Barrio Blanco y las otras colonias de ese sector poblacional podrán cruzar de manera directa hacia la calle Cuauhtémoc que es la que va a dar al mercado rodante en la zona centro de Soto la Marina…Creo que hay algunas personas que necesitarían vivir en esas colonias para darle la importancia que esta obra se merece…Por cierto, siguiendo con el tema de las obras que se han realizado en este gobierno estatal, déjeme decirle que ya está abierto el espacio del centro de Bienestar y Paz que está ubicado por el lado oriente de nuestra localidad…Deportistas como RICARDO VÁZQUEZ REYNA entre otros se mostraron muy satisfechos de que se haya abierto este espacio en beneficio de la juventud deportista de Soto la Marina…También en el Poblado Lázaro Cárdenas se realizan los trabajos de lo que será la pavimentación de varias cuadras a base de concreto hidráulico..En lo personal, consideré que era sumamente necesario puntualizar estas acciones que entre otras se llevan a cabo porque aún con todo y esto hay algunas gentes que tienen como máxima expresión, “en Soto la Marina no se ha hecho nada”…Claro que si se ha hecho y bastante en beneficio de la comunidad de manera coordinada entre el gobierno del estado y la administración municipal…Y por supuesto que quienes más le tiran al gobierno de Soto la Marina, son precisamente algunos que ya han estado en anteriores administraciones y que para nada dejaron al salir, un municipio de calidad…Es decir…No tienen la menor calidad política ni moral para criticar y en ocasiones, hasta de manera cruel…Cambiando diametralmente de rumbo, el PRI ya tiene su comité de campaña…Por cierto en un “lapsus mental” de esos que nunca faltan mencionamos en esta columna la semana pasada que hay un priista de hueso colorado en Barrio Blanco…Pusimos de manera errónea el nombre de don RAUL BARRIENTOS…Pues bien…Se trata de nuestro excelente amigo de muchos años don RAÚLITO HERNÁNDEZ…Don RAULITO HERNÁNDEZ sí es de esos priistas que nunca se rajan…No abandonó el barco tricolor cuando amenazó el temporal con hacer agua…Se tiene ganado un reconocimiento don RAULITO por parte de su partido…Al menos un reconocimiento ya que en los días de gloria de su partido, nunca se le hizo justicia…Ya que andamos con gente leal a sus partidos, déjeme y le digo que don DANIEL RIVERA es fiel al PAN y sus candidatos…Desde que se hizo miembro activo del PAN en este municipio don DANIEL RIVERA nunca se ha echado para otro lado…Igual de cierto es que independientemente de que hay gente que ha sido leal a un solo partido, es igual de cierto que para nada es un pecado mortal el tránsito partidista que hoy en día es cosa común…Ejemplos de cambios de colores partidistas los tenemos y por montones…También es verdad que hoy en días influye mucho quienes sean los candidatos de los partidos…Un amplio sector de electores, sufragan más que por el partido, por los candidatos que estos presentan…BRIGIDO GÁMEZ originario del Ejido El Verde Chico apoya el proyecto de reelección del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Cabe destacar que BRIGIDO es el patriarca de una en verdad muy numerosa familia y de entrada esto le da una relevante importancia al propósito político del alcalde de Soto la Marina que va por la reelección…En relación a la problemática por la que está atravesando el ex alcalde HABIEL MEDINA, con el son dos los ex alcaldes de Soto la Marina que han caído al penal de Ciudad Victoria…El otro fue TEODORO HERRERA SOSA (+) allá por inicios de los años 90s… También es cierto que GABRIEL PEÑA CRUZ nativo de Tepehuajes anda al mil por ciento con el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ de acuerdo a lo que expresa de manera pública, en cada ocasión que trata el tema político con sus amigos…Se ha armado mucho borlote con eso de que el presidente AMLO va a apoyar a las personas adultas ahora a partir de los 65 años…Por ahora apoya a los que tienen 68 y más…Pero se les olvida que el ex presidente PEÑA NIETO le había dejado a AMLO el programa de apoyo a quienes tienen 65 y más y luego el actual presidente solamente registró a los que tienen de 68 para arriba…Ahora lo que va a hacer es realmente dejarlo en 65 y más como ya se lo había entregado PEÑA…Digo, esto porque en ocasiones se hace necesario refrescarles la memoria a algunos…Pues con todo y que en MORENA le dicen tener tirria a todo lo que huela al PRIAN por lo que vemos van a echar mano de cuadros que tienen ese origen político…En Victoria están con muchas posibilidades por MORENA un par de reciente pasado priista como lo son ROCKET VALDÉZ y LALO GATTAS…Mientras que en Reynosa todo parece indicar que van con CARLOS PEÑA ORTIZ hijo de la alcaldesa por el PAN, MAKI ORTIZ…Pues no que en MORENA detestan al PRIAN?… Mientras que aquí en Soto la Marina tampoco es un secreto que la mayor parte de los y las aspirantes de los diversos partidos, también deben sus carreras políticas al PRI y al PAN…Pues de la zona golfo norte del municipio, me reportan que por allá anduvo PANCHITA RUIZ en fechas pasadas…Anduvo haciendo proselitismo político…Pero no para el PAN…Tampoco para el PRI…Anduvo acompañando al virtual abanderado del Partido Redes Sociales Progresistas FEDERICO MARTINEZ BERNAL…PANCHITA tiene algunas amistades de muchos años en Enramadas, como por ejemplo LUIS HERRERA quien sea por cortesía o por afinidad política, pero los atendió de lo mejor…Cabe resaltar que la carrera política de PANCHITA RUIZ es interesante pues ha sido dirigente local del PRI, así como regidora…Pero ya sabemos que los tiempos políticos de hoy en día asemejan a aires huracanados que generan en un vaivén interminable de elementos de un partido hacia otro…Nos dio mucho gusto haber tenido en nuestro programa en vivo “La Entrevista de los Martes” a mi estimado amigo JACINTO HERERRA HERRERA…Nativo de Congregación Enramadas y seguro candidato del Partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Soto la Marina…Nos gustó mucho que dijera que se va a conducir con respeto hacia los abanderados de los otros partidos…Esta postura de entrada le genera en muchos votos a su causa…Y es que a la gente de nuestro municipio no le gustan los candidatos groseros…Esos que pretenden ganar votos por medio de la difamación y la siembra inútil de rencor entre la sociedad…Solamente por el afán de hacerse del poder…A costa incluso de pretender ridiculizar y denostar a quienes no coinciden con ellos…”Guerra” sucia le dicen algunos, por no decir politiquería de bajo mundo…De tercera…Bien por JACINTO quien es una persona educada y preparada…Licenciado en Derecho por la UAT y quien ahora decidió meterse de lleno a la arena electoral de su tierra, Soto la Marina…Para cerrar esta colaboración, les quiero comentar que la candidatura de TOÑO HINOJOSA ARELLANO por el Verde se va a realizar en “conjunto” en Ciudad Victoria por parte del líder estatal RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS…Posteriormente el dirigente local interino JORGE BOCANEGRA SALAZAR le tomará la protesta aquí en Soto La Marina, tanto a TOÑO HINOJOSA como a toda su planilla…Vino el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a Soto La Marina este pasado viernes y en compañía de su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA pusieron en marcha una Jornada Asistencial en el parque de beisbol de esta localidad…Cientos de familias de nuestro municipio se vieron beneficiadas con acciones de salud, despensas, odontológicas y de todo tipo que tienen que ver con las dependencias estatales y del municipio…Los marinenses recibieron al gobernador y a su esposa con afecto, cariño y emoción…Y como no, si consideran ellos dos a Soto la Marina, como su segunda casa…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…