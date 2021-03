Acreditaré cablamente mi inocencia: Francisco G. Cabeza de Vaca

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Como es del conocimiento de la opinión pública, el viernes 19 de marzo de 2021, se llevó a cabo una sesión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en la que compareció el Doctor Santiago Nieto, Titular de la UIF, en su carácter de testigo, para rendir declaración respecto de la solicitud de Declaración de Procedencia que llevó a cabo la Fiscalía General de la República en mi contra.

Como lo hizo notar mi defensa en esa audiencia, al hacerse públicos datos contenidos en el expediente que originó la solicitud de la Fiscalía, se lesionaron mis Derechos Humanos a la Privacidad y a la Presunción de Inocencia, y se desatendieron diversas leyes que protegen la intimidad de mis datos personales y la secrecía de la investigación.

Durante el transcurso de la audiencia, el Titular de la UIF abordó diversos temas que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que por tanto no eran materia de su testimonio, proporcionando información respecto de la cual, incluso no hay referencia en sus denuncias.

Aclaro que, en esa fecha, no había tenido acceso al expediente que se encuentra en la Fiscalía y por tanto no me fue posible saber si mucha de la información que se proporcionó en la audiencia había sido aportada al mismo con posterioridad a la solicitud presentada a la Cámara de Diputados.

El 22 de marzo de 2021, comparecí en compañía de mis abogados ante el Ministerio Público y en esa comparecencia se nos dio acceso a todo el expediente, confirmando que en la audiencia se menciona información que no aparece en éste.

Con motivo de esas afirmaciones, que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y como he señalado, algunas incluso tampoco de sus denuncias, se ha propiciado en la opinión pública la percepción de que me he involucrado en diversas conductas ilícitas, que reitero no son materia del procedimiento que se sigue en mi contra, porque no existen pruebas de su existencia y respecto de las cuales no tendría que responder.

Respecto de los delitos por los que me acusa la Fiscalía en su solicitud de procedencia, mis abogados se encuentran recabando las pruebas que aportaré a la Sección Instructora y oportunamente a la Fiscalía, y responderé puntualmente cada una de las acusaciones que se me hacen, probando mi absoluta inocencia.

A pesar de que, en la propia audiencia, el Diputado Presidente de la Sección Instructora estableció claramente que sólo aquello que es materia de la solicitud de la Fiscalía será considerado en el juicio de procedencia, como he referido, se ha creado en la opinión pública la percepción de que estoy involucrado en conductas muy graves, por ello, estimo necesario aclarar lo siguiente, en relación con las imputaciones ajenas al procedimiento que se llevaron a cabo en esa audiencia:

NO ME ENCUENTRO VINCULADO AL CÁRTEL DE SINALOA O A CUALQUIER OTRO

Se afirma que con motivo de la adquisición de un departamento, recibí un préstamo de una Sofom que esta financiada con recursos del Cártel de Sinaloa, infiriéndose con ello la posibilidad de que tengo relación con ese cártel.

En lo referente a ese préstamo, acudí como cualquier persona a solicitar financiamiento a una institución que presta servicios al público y no me correspondía verificar la licitud y origen de los recursos materia del préstamo, esa era una obligación de las autoridades. Esa operación fue absolutamente lícita y el crédito fue cubierto, como se reconoce en las propias diapositivas que se presentaron en esa audiencia.

Me permito resaltar que en las denuncias de la UIF, no se lleva cabo referencia alguna a que esa Sofom hubiese sido financiada por el Cártel de Sinaloa, no hay dato alguno en el expediente del que se pueda inferir ese hecho y por ello, no es materia de la solicitud de la Fiscalía.

En la diapositiva presentada, relativa a ese préstamo, se señala que cuatro empresas aportan recursos a unas diversas que a su vez financian a la Sofom que me otorgó el préstamo, la existencia de esas cuatro empresas contenidas en la diapositiva, no aparece en las denuncias de la UIF, ni mencionadas en el expediente.

De la propia diapositiva se desprende que los depósitos identificados con fecha exacta, llevados por esas empresas, son posteriores a la fecha en que recibí el préstamo, lo que las desvincula del mismo.

En esa diapositiva se señala que un día anterior a que me fuera otorgado el préstamo, se recibieron recursos de dos empresas que corresponden en cantidad exacta al monto del préstamo, lo que pudiera hacer pensar que hay una relación entre el préstamo y los

depósitos llevados a cabo por esas empresas, sin embargo, de la lectura de la denuncia y de sus anexos aparece que no coinciden las cantidades depositadas por esas empresas y que además la Sofom recibió en esa fecha otros depósitos, entre los que se encuentra uno del gobierno de un Estado distinto a Tamaulipas.

No hay relación entre esos depósitos y el préstamo, las cantidades no coinciden.

Resulta inadmisible y violatorio de mis derechos, que se infiera públicamente la posibilidad de que me encuentro vinculado a algún Cartel, sin aportar información alguna que justifique esa inferencia.

NO HAY CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Se desprende de la declaración del Titular de la UIF, que existe una gran corrupción en el proceso de contratación de las obras públicas en el Estado de Tamaulipas durante mi gestión y para ello, se presentó en una diapositiva una fotografía satelital de un predio sin construcción alguna, en que se señala debía encontrarse el Centro de Justicia para las Mujeres.

La obra sí se llevó a cabo, el Centro se edificó y ésta operando plenamente; la fotografía presentada en la diapositiva corresponde a una fecha desactualizada. Se acompañan a este comunicado la fotografía satelital actualizada y diversas fotografías del inmueble que se explican por sí mismas.

Con respecto al resto de las obras mencionadas en la audiencia, es público y notorio que esas obras existen, se contrataron y ejecutaron de acuerdo a las normas aplicables. Es preciso subrayar que la UIF no tiene la facultad de supervisar las obras publicas de las entidades federativas.

NO SOY PROPIETARIO DE INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE TERCEROS.

Se afirmó en la audiencia que existen diversos bienes relacionados conmigo en México y Estados Unidos, infiriéndose que soy propietario de los mismos o que aporté recursos para su adquisición.

Sólo soy propietario de los bienes muebles e inmuebles que aparecen en mis declaraciones patrimoniales, y no tengo relación alguna con aquellos que fueron mencionados y que no aparecen en la mismas.

No existe en el expediente ningún dato que me vincule con bienes a nombre de terceros y en la audiencia aún habiéndose solicitado, no se aportó información en ese sentido.

Todas las propiedades adquiridas por mí y los miembros de mi familia, han sido adquiridas con el producto de nuestro trabajo lícito y tienen un origen plenamente justificado.

Se cuestiona una discrepancia entre mis ingresos declarados y los depósitos en mis Estados de Cuenta Bancarios, esa supuesta discrepancia, se justifica plenamente con contratos de crédito bancario que no constituyen ingresos acumulables fiscalmente, depósitos que con una superficial investigación se hubieran identificado como tales.

En esa audiencia, se llevaron a cabo diversas inferencias y afirmaciones que me involucran con actividades y negocios en los que no participo, como la industria de energía eólica, la construcción o la industria petrolera, sin embargo, no se existen datos que permitan establecer porqué razón se llevaron a cabo esas inferencias y afirmaciones. Es imposible defenderse de una acusación que no aporta pruebas que la sustenten.

Tengo el compromiso con la sociedad Tamaulipeca, que me depositó su confianza y votó mayoritariamente por el proyecto que encabezo, por esa razón, acreditaré cabalmente mi inocencia. Tengan la seguridad que así será.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.