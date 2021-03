Por: Raúl Terrazas Barraza

*Valorar el agua, reto 2021

Ni modo que en este Día Mundial del Agua se les pida a los victorenses que hagan conciencia para cuidar el vital líquido y es que, la escasez de los últimos dos años obligó a los habitantes a ser muy disciplinados con el uso del agua, en especial a quienes viven en sectores a los cuales ya es casi normal el abastecimiento sea a través de pipas, tanto de la COMAPA como de empresas particulares que montaron su negocio de venta de agua para suplir el deficiente servicio del organismo operador.

Desde hace 28 años se conmemora el Día Mundial del Agua, con la idea de acuerdo con el establecimiento de esta fecha, de que, en el mundo se hable del agua para que haya conciencia sobre la importancia que tiene para la vida y que se haga conciencia de que, más de dos mil 200 millones de personas no tienen acceso a ella.

Cada año la Organización de las Naciones Unidas determina el tema con el cual se celebrará el Día Mundial del Agua y en este 2021, es muy simple, Valoremos el Agua, que se constituye como una poderosa frase a partir de la cual todos deben reflexionar sobre el cuidado del agua dulce, es más esas palabras toman un gran sentido en los habitantes de la capital de Tamaulipas, porque en los últimos dos años nada se ha valorado más que el agua, porque al faltar propicia la inconformidad, incomodidad y la desesperación.

Es más, debido a esto último es que, hace unas semanas se produjeron cambios en la dirección del organismo operador encargado del abastecimiento de del vital líquido y no la tiene fácil el nuevo gerente, Gustavo Rivera Rodríguez, porque son indispensables fuertes inversiones para lograr que la distribución mediante las redes con que cuenta COMAPA, sea más eficiente.

Nadie mejor que el titular de la Comisión, porque ya estuvo allí, sabe que los recursos para garantizar el abasto a los victorenses solo pueden salir dela Comisión Nacional del Agua, CONAGUA o bien mediante un crédito de muchos millones de pesos que podría ser de BANOBRAS, pero, debe de trabajarse en un proyecto serio y bien diseñado que, como en el sexenio del ingeniero Américo Villarreal Guerra, logró concertarse el de la construcción del Acueducto que viene de la Presa Vicente Guerrero y, en el entendido de que, una obra parecida puede ser la solución para los próximos 20 años.

Claro, si el proyecto fuese aprobado en este momento, a lo mejor daría lugar a infinidad de comentarios adversos, porque el nivel de agua de la Presa Vicente Guerrero, es muy bajo y de no haber lluvias en este verano, la situación se tornará crítica, por tanto, las obras de un segundo acueducto hasta podrían posponerse, sin embargo, al no existir como alternativa meter al sistema de distribución agua del subsuelo extraída a través de pozos, las obras de construcción de una nueva línea no deben posponerse.

Sobre la celebración del Día Mundial del Agua, la ONU, considera que es fecha propicia la adopción de medidas que permitan hacer frente a la crisis, que, aunque es mundial, cada región del planea tiene sus particularidades, como sucede con el caso de Ciudad Victoria, que debe ser abordado con determinación y ya no tenerle miedo a conseguir los recursos que permitan ampliar la infraestructura para el abasto y a distribución.

A la celebración del Día Mundial del Agua se agrega respaldar a las autoridades para conseguir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el seis y se refiere a agua y saneamiento para todos de aquí a 2030, es decir, dentro de nueve años, mismo que se irán en un abrir y cerrar de ojos y a lo mejor tendrá que posponerse, muy al estilo del de salud para todos en el años dos mil, que, más de 20 años después todavía no se alcanza.

De acuerdo con el plan de las Naciones Unidas, está anunciada la presentación del Informe Mundial sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos, que se enmarca en el lema del Día Mundial del Agua, Valoremos el Agua, a fin de que, los tomadores de decisiones puedan mejorar las políticas públicas para el abasto y aprovechamiento adecuado de agua para uso y consumo humano.

Los otros

La salida de Agustín de la Huerta Mejía de la Dirección del Consejo Nacional de Educación Pública de la entidad, de forma extraña no tiene nada que ver con la política, aunque ganas por ser otra vez candidato a una Diputación local o bien a la presidencia municipal de Madero seguro no le faltan.

El asunto es que, deja el encargo que le tocó desde el inicio de la administración estatal, para irse a colaborar al lado del ingeniero César Verástegui Ostos, en la Secretaría General de Gobierno, aunque todavía no se precisa si sustituirá en la Subsecretaría a Humberto Zurita Eraña, quien también llegó a esa dependencia procedente del sector educativo ya que, despachaba en la Secretaría de Educación en el área de media superior y superior.

Se supone que, de la Huerta Mejía le entiende a la política, por tanto, contribuirá con su trabajo a buscar el equilibrio entre los grupos que actúan en todas las regiones de la entidad y quizá, por su sueño de ser alcalde de Madero, se convertirá en el puente que necesitan los presidentes municipales para mejorar el diálogo con las autoridades estatales.

No es que Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ya vaya de salida de la política, máxime cuándo el Partido Movimiento Ciudadano en el que anda, requiere de su aporte de votos para mantener el porcentaje por arriba de los tres puntos, a fin de sostener su registro y hacerse de espacios en la Legislatura Local y los Ayuntamientos, ya sea por mayoría o plurinominal, sin embargo, no está cerrado a la llegada de gente joven a la organización, situación se convierte en terrenal, con el hecho de que un 35 por ciento de los candidatos que postulará para las elecciones del próximo seis de junio, son personas jóvenes.

Obvio, el empresario matamorense debe obtener algún beneficio por liderar el Partido y por ello, es seguro que se le vea en una curul allá en San Lázaro, como Diputado plurinominal, aunque todavía hay quienes creen que será candidato a la Diputación Federal de Mayoría, aunque, también hay quienes creen que solo ocupará el primer sitio del listado plurinominal para las diputaciones locales.

Aunque se confirmará en los próximos días, el hecho de que la lista de presuntos candidatos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que se filtró a las redes sociales y a los medios de comunicación, aparezca la seguridad de que el candidato por Jaumave sea Alfredo García Olvera, ha generado tranquilidad en los grupos sociales y políticos.

Ello, porque era de justicia que las corrientes manipuladoras de la actividad política y que operan en toda la región del Altiplano tamaulipeco, trataron de desplazar al joven que se metió a trabajar con la población para ganarse su apoyo y estar en condiciones de competirle a los prospectos del PAN y del PRI.