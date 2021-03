EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues con RENATO CEPEDA iniciará la agenda de registros de abanderados locales ante el Consejo Municipal Electoral…RENATO se estará registrando el próximo 27 de marzo y nos comentó que se va a registrar con su planilla…Cumpliendo, claro está, con los protocolos de prevención sanitaria que se aplicarán por parte del Consejo Electoral…Es todo un misterio la planilla que habrá de integrar el joven candidato del PRI que es oriundo del Poblado La Pesca…Se espera por supuesto que algunos nativos de esa localidad sean incluidos ya sea en la sindicatura o en las regidurías…Hablando de gente del PRI de Soto la Marina la verdad es que de los viejos militantes de este partido quedan pocos que sean fieles…Ya sea porque han dejado este plano terrenal la mayor parte o porque han emigrado a otros partidos…Pero es de justos reconocer a don RAUL BARRIENTOS de la Colonia “Barrio Blanco” que sigue leal a su partido…RAULITO debería de recibir un reconocimiento por parte de su partido, en virtud a la fidelidad que durante toda su vida ha mostrado y demostrado…Por ahí lo vimos en la toma de protesta de RENATO con su bandera del tricolor y a mucho orgullo…La señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ sigue desarrollando su trabajo político interno dentro de la coalición del PT-MORENA…Nadie que tenga el más mínimo sentido común puede negar que es una muy fuerte aspirante al boleto municipal por este binomio partidista en Soto la Marina…Por cierto JULIO LORENZO CRUZ es el representante de MORENA ante el Consejo Municipal Electoral…También es verdad que JULIO LORENZO simpatiza con el proyecto político de la señora IMELDA…Si algo distingue a la señora IMELDA es su don de gente bien nacida…De respeto…No ofende ni calumnia a nadie…Anda en lo suyo que es la promoción de sus legítimas aspiraciones por convertirse en la candidata municipal del PT-MORENA…Que no todo mundo se conduce con respeto en la arena electoral, también es una verdad de a kilo…A este respecto, no han faltado algunos ataques sin el menor fundamente hacia la señora IMELDA PAVÓN en la red social…Ataques a los que ella ha respondido con un inteligente y respetuoso silencio…Por otro lado algunos seguidores del proyecto de JACINTO HERRERA andan muy contentos porque siempre sí se dio el visto bueno a la participación del Partido Fuerza por México para las elecciones del seis de junio…Esta sería la primera ocasión que CHINTO se metería a la arena electoral de Soto la Marina…Y sería en este caso por parte de un instituto político de fuerte tendencia Obradorista…Claro que sería bueno que el nativo de Enramadas se venga de tiempo completo a pisar suelo marinense…Tiene muchos amigos por acá…De eso no se duda…Pero para que un proyecto político cuaje al cien por ciento, es necesario el arraigo total…Recuerdo a JACINTO HERRERA como Director de Seguridad pública en el gobierno local de TEMO ARELLANO…Después se fue a residir a la capital del estado en donde lo ubicamos desde hace algunos años…Igual de cierto es que desde el Ejido El Carrizo me reportan que hay muchas posibilidades de que CARLOS CORTINA sea incluido en la planilla de Fuerza por México…CARLOS CORTINA quien es originario del Ejido El Carrizo es homónimo de mi estimado amigo y contertulio de la mesa del café CARLITOS CORTINA SALDAÑA…Esperaremos al registro de JACINTO HERRERA …Por otra parte, déjeme decirle que en el Ejido La Peñita se cuenta con un destacado gestor de necesidades de esa comunidad…Así como de muchas de carácter personas de familias que ahí residen…Me refiero al Delegado Municipal AURELIO GARCÍA…Se le puede ver muy seguido en diferentes dependencias de gobierno aquí en la cabecera municipal en la gestoría de necesidades diversas de la gente de La Peñita…Nuestro reconocimiento para AURELIO…El Profr. JOAQUIN CASTILLO GARCIA sigue trabajando en lo que tiene que ver con la agenda del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Lo primero es en lo que tiene que ver con el registro ante el Consejo Municipal el cual trascendió, que va a ser el domingo 28 del presente mes de Marzo…Cabe recalcar que el profesor JOAQUIN CASTILLO será el Coordinador General de la Campaña del médico ABEL que va por la reelección rumbo al proceso electoral del mes de junio…Lo he escrito en anteriores colaboraciones y lo confirmo ésta ocasión…Si alguien tiene una radiografía plena del mapa político electoral en Soto la Marina es JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Resultado este conocimiento de una y mil batallas político electorales, que ha ido sumando a lo largo de su vida…Siguiendo con temas políticos locales en días pasados pude saludar el virtual abanderado municipal del Partido Redes Sociales Progresistas FEDERICO MARTINEZ BERNAL…Al parecer, el traía prisa y muchos pendientes por realizar por lo que la entrevista que se supone era de rigor, quedó para posterior ocasión…A propósito, de muy buenas y excelentes fuentes me pude enterar que LUPE GÓMEZ del Ejido El porvenir y que en un tiempo fuera líder de la CNC local va en la planilla de FEDERICO MARTINEZ BERNAL…Me dicen que va a ser propuesto en esta planilla del virtual candidato municipal del Partido Redes Sociales Progresistas, como candidato a primer regidor…Sin la menor de las dudas que al menos en lo que tiene que ver con el Ejido El Porvenir algunos votos se pueden ir a las alforjas de Redes Sociales Progresistas…Al menos la familia cercana a LUPE GOMEZ podría encauzar su voto por ahí…Platiqué en días pasados con el primo GONZALO RUIZ HERNÁNDEZ y me comentó que de política en estos momentos no quiere saber gran cosa…Trae muchos proyectos personales y de trabajo en mente…De ahí que esté dedicando todo el tiempo a sus negocios así como a la convivencia con su familia…De La Pesca me reportan no pocos amigos que se están preparando para venir al registro del Médico ABEL GÁMEZ el próximo 28 de este mes de marzo ante el Consejo Local Electoral…El día 28 es el registro del Médico ABEL por la reelección…Así me lo confirmó el Presidente del PAN en Soto la Marina, JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Por cierto dejó el Médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en buenas manos el trabajo de la presidencia municipal en la persona de JUAN GARCIA GALVÁN…JUAN GARCIA se ha limitado a sacar adelante el trabajo administrativo de una manera discreta, pero eficiente por demás…Mañana domingo se llevará a cabo la bendición de ramos en la Parroquia del Poblado “Lázaro Cárdenas” a partir de las diez de la mañana…Así nos lo dio a conocer el Sacerdote JOSÉ LUIS OBREGÓN…No habrá este año la celebración del viacrucis aquí en Soto la Marina por el tema del COVID…Hasta este sábado por la mañana, el ex alcalde HABIEL MEDINA seguía detenido en el penal de Ciudad Victoria…El delito?…Por peculado contra la administración municipal que le tocó presidir durante dos años…Es un tema delicado…Sensible…Algunas personas creen a pie juntillas que su situación legal obedece a una persecución política en su contra…La realidad de las cosas es que le detonó un proceso que lleva más de un año de tener encima…Tuvo HABIEL todo un año para haber aclarado y subsanado una serie de observaciones que se le hicieron por parte del Auditoría Superior del Congreso del Estado y no aprovechó o no quiso aprovechar ese tiempo de gracia que se le concedió…Quizás por decidia…Quizás por falta de un asesoramiento legal preciso y puntual…Quizás porque HABIEL desconoce a fondo los pasadizos administrativos de una función de gobierno o por lo que sea…Pero el ex alcalde empresario de las refacciones no le dio la atención necesaria a la caliente problemática que venía arrastrando y ésta de manera ya inevitable, le explotó en lo personal…Y en lo político…En esta empresa de comunicación para nada pretendemos convertirnos en jueces…Pues en primer lugar, no lo somos…Somos informantes ante la comunidad…Por lo tanto, que sea la autoridad correspondiente la que de su veredicto sobre la situación de HABIEL…Ahora que si los seguidores de buena fe que tiene HABIEL MEDINA quieren buscar culpables por la situación que ahora está atravesando…Que no los busquen en la prensa…Ni en el gobierno…Unos de los principales culpables de lo que le está sucediendo a HABIEL ahí están dentro de su muy cercano círculo de “amigos”…Quienes le endulzaron el oído para que se echara a cuestas otro proyecto político sin haber arreglado el tema de la cuenta pública, andan por ahí, sueltos y muy campantes…No son sus amigos, quienes de manera ventajosa e interesada le dijeron que no pasaba nada…Que le entrara al ruedo político y se dedicaron a abrirle frentes y pleitos partidistas tanto en lo interno, como en lo externo…A esos solamente les interesaba el poder…Estos andan libres…Azuzando a la gente a protestar por su detención…Aún y cuando saben perfectamente que una denuncia por peculado, es un delito que existe en la ley…Pretendiendo con esto, que la gente no reaccione contra ellos y les reclame los avariciosos “consejos” políticos que de sus bocas salieron…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…