Podrán 2,900 personas entras a la Playa La Pesca en Semana Santa

2,900 personas son las que podrán tener acceso a la Playa La Pesca durante la próxima Semana Santa, además de que deberán presentar su reservación que debieron haber hecho a través de la página CompraTam, además de que deben de cumplir con los protocolos sanitarios, como el uso de cubrebocas, que deben de utilizar al estar en áreas comunes como las escolleras o hacer uso de los sanitarios.

Lo anterior así fue dado a conocer por el Director de Turismo en el Ayuntamiento, Lic. José María Villarreal Hernández, quien indica que de acuerdo al “Plan de Turismo” aprobado por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, además de la ampliación del aforo a la playa local de 1,500 visitantes a 2,900 por la contingencia del Covid-19, se mantiene la prohibición de ingresar con bebidas alcohólicas, la no reunión de más de 6 personas, no hacer carnes asadas, además de que no se permitirá acampar, ya que el horario de apertura será a las 8 de la mañana y se cerrará a las 6 de la tarde, hora en que los visitantes deben de haber salido del paseo.

Indica asimismo el funcionario municipal, que está autorizada la venta para comercios establecidos en la playa y que por parte del Ayuntamiento no organizará bailes populares, ni eventos deportivos, en el entendido de que no debe haber aglomeración de personas.

Al referirse a lo que tiene que ver con la ocupación hotelera, el Lic. José María Villarreal indicó, que de acuerdo a lo que establece el decreto que tendrá vigencia hasta el 15 de abril, los hoteles y restaurantes solo pueden operar al 75% de su capacidad, con algunas otras restricciones.

Recomienda finalmente nuestro entrevistado a quienes tienen pensado salir a vacacionar en Semana Santa, que antes de hacerlo lo piensen muy bien por el asunto de la pandemia por el Covid-19, ya que por salud lo mejor sería quedarse en casa.