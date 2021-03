Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

*Primero la salud de los docentes

Quietos todos, sobre todo a aquellos acelerados que buscan dirigir anticipadamente los destinos de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas. Primero está la unidad y democracia del gremio, pues se mantienen firmes ante cualquier intento de trasgresión, así lo ha advertido el Secretario General del CEN de esta organización, el Maestro, el coahuilense Alfonso Cepeda Salas.

Antes que todo y que quede claro: lo primero es seguir luchando juntos por el bienestar de todos los agremiados y todo a su debido tiempo.

Es importante destacar por voz directa del líder nacional del SNTE, que una vez que existan las condiciones pertinentes para evitar contagios por COVID-19, se continuará con la renovación de dirigencias en las Secciones que faltan, donde quedó pendiente el proceso debido a la pandemia, pues efectuar las votaciones en este momento, significaría exponer o dejar fuera de sus derechos a los agremiados con mayores riesgos de salud y quienes se encuentran confinados por este motivo.

Una vez superado el problema se tiene la plena seguridad de convocar a un Congreso Nacional para poder ajustar el Estatuto a las nuevas disposiciones jurídicas, dijo el coahuilense.

“Tendremos que elaborar un reglamento que esté de acuerdo con ese nuevo Estatuto y a partir de ahí la convocatoria, es una gran hazaña inédita para elegir con el voto libre, secreto, directo, individual de las bases en la elección de su dirigente y en la firma de las condiciones generales de trabajo.

Mientras tanto, y como ya lo expuso Cepeda Salas, que mientras no se supere la contingencia aún no hay nada para nadie. Así que quietos todos y el actual dirigente de la Sección 30 de Tamaulipas, Profr. Rigoberto Guevara Vázquez, seguirá al frente del Comité Ejecutivo Seccional.

Debemos de recordar, que el propio líder magisterial tamaulipeco, lo ha dicho en repetidas ocasiones tanto en el norte, como el centro y sur del Estado en sus giras de trabajo en bien de sus agremiados, que todos tienen derecho de sustituirlo, de ahí que, por mucho que se aceleren, la realidad es que no les da mayor nivel, ni ventaja ante nadie, porque serán las bases las que decidan, pero todo a su debido tiempo, por lo que primero es la salud de todos los docentes tamaulipecos antes que todo. Lo demás viene después.

También es importante mencionar porque no, que están en la mira del nacional todos aquellos acelerados que nada más andan llevando agua a su molino y descuidando su chamba, sus cargos, las Secretarías que ostentan, por lo que en su momento les daremos a conocer los nombres y apellidos de quienes se tratan, pues los tenemos en nuestros archivos para en su momento ventilarlos. Ya estuvo bueno, quietos todos y seguramente se cansarán antes de tiempo y quedaran desgastados ante las bases, ya que no estuvieron presentes en sus oficinas para atender a sus demandas; por lo que mi “gallo” es el que palomeé el nacional. Que conste, me lo dijo un pajarito.

NOTAS CORTAS

1.- El partido de nueva creación en Tamaulipas “Fuerza por México”, del joven diputado Gerardo Islas Maldonado, desde su bunker que seguramente lo utilizaran como casa de campaña de sus candidatos, se dice que están listos para dar la batalla en los próximos comicios del 6 de junio. Seguramente en los próximos días habrán de dar a conocer a sus mejores cuadros políticos, hombres y mujeres con el mejor perfil rumbo a un cargo de elección popular, llámese diputación federal, local o alcaldía.

Una cosa si les digo, vienen sorpresas de quienes los van a representar. Por ahí me dicen que traen muy buenas cartas, probadas, caladas y con garantía de triunfo, por lo que estaremos muy al pendiente de quienes se trata de esas personalidades en Tamaulipas. Tan es así, que desde el norte, centro y sur del Estado y todo el altiplano vienen cerrando filas en torno al próximo proceso electoral venidero.

2.- Es cierto, lo que dice un reconocido columnista local que, en Ciudad Victoria no hay ni a cuál irle hasta el momento en cuanto a la alcaldía se refiere. Ni uno convence la verdad, por lo que hay que esperar los tiempos y a ver que sacan los otros partidos políticos que aún faltan de filtrar sus “gallos” y entonces dialogaremos más al respecto. Lo único que hacen algunos, es salvar el negocio familiar, lo demás es lo de menos.

3.- Previo al periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Capital del Estado, aumentará los operativos anti-alcohol durante el día y noche debido al incremento de accidentes automovilísticos que se han presentado últimamente.

Es lamentable lo que ha sucedido en lo que va del presente año, pues alrededor de 80 accidentes vehiculares han sucedido y se han tenido pérdidas humanas (5) y un sinnúmero de heridos, por lo que la corporación reforzará las medidas y presencia en las calles por todos los alrededores de la ciudad, son instrucciones precisas de la alcaldesa victorense Pilar Gómez, dijo el titular del área Lic. Guillermo Hernández Valdez. Qué bueno por esa preocupación hacia la ciudadanía de este Ayuntamiento.

4.- Por cierto, en Soto La Marina me informan que al aspirante fuerte y con fuerza a la alcaldía, Jacinto Herrera Herrera, se le vienen sumando cada día más simpatizantes a su proyecto político porque quieren un verdadero cambio y que el municipio siga avanzando por el camino correcto. Tan es así que el propio Jacinto, le quiere dar otro rostro al municipio para que sea más atractivo turísticamente hablando y sea ejemplo nacional.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.