Pretende la SEP correr a personal por la austeridad de AMLO anuncia la nueva Secretaria de Educación Pública

Se han prendido los “focos rojos” dentro del sector educativo del país, donde por supuesto se incluye a Tamaulipas, ya que la nueva Secretaria de Educación, Delfina Gómez Alvarez está dando a conocer, que por la austeridad que ha implementado el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de la estructura educativa tendrá que haber ajuste de personal, o lo que es lo mismo que hay que correr empleados.

Lo anterior se conoció a través de un oficio que la Secretaria de Educación Delfina Gómez Alvarez dirigió a Subsecretarios, Directores Generales, Titulares de Organos Administrativos Desconcentrados y entidades paraestatales, donde les pide, que atendiendo la política de austeridad impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconsideren el número de personal y en los próximos días le presenten la propuesta de reducción, sin importar la difícil situación que se vive por la pandemia, lo que ella utiliza como motivo para correr personal.

Casi en la parte final del oficio de referencia, la Secretaria de Educación hace uso de una frase de la Benito Juárez García, “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a la leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrase asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado” y puntualiza “ los exhorto a evitar actos de opulencia y desempeñarse con medianía”, dándoles a conocer finalmente que pronto serán convocados a una reunión presencial para que le den a conocer la propuesta del ajuste, o sea que ya lleven al lista de los empleados que van a correr.