Nada para nadie para por la Alianza PT-Morena: Hugo Arellano

“No hay nada para nadie en el tema de la candidatura local por la Alianza del PT-MORENA”, aseguró Hugo Arellano Villarreal ante El Redactor, quien hace saber que la decisión se habrá de tomar hasta pasando el día 20 de este mes de marzo.

Ante ello es que el fundador de Morena en Soto la Marina, descalifica toda expresión de triunfalismo en el asunto de la candidatura municipal por parte de quienes han publicado en las redes sociales que ya son los candidatos de esta coalición.

“Quiero recalcar que todos los que de una manera o de otra estamos participando en el proceso de selección, tenemos las mismas posibilidades a ese respecto y claro que en lo particular me siento con los merecimientos necesarios como para que se me tome en cuenta como candidato a la alcaldía, pero sería irresponsable asegurar que ya tengo la decisión a mi favor, como también son irresponsables las expresiones de algunos que aseguran a la gente que ya han sido designados por el PT-MORENA”, indicó finalmente nuestro entrevistado.