EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Falta poco más de un mes para que inicien las campañas políticas en Tamaulipas…Y también en Soto la Marina, por supuesto…Con un ambiente hasta cierto grado, muy diferente, los distintos partidos políticos saldrán literalmente a la calle con sus candidatos a ofertar y promover sus respectivas plataformas políticas…Digo que saldrán a las calles, por qué esta será una campaña diferente a las anteriores…Atípica a todas luces…A como sigue marcando el semáforo de salud en nuestro estado, no se permitirán aquellas enormes concentraciones de personas en los eventos políticos…Por el tema del COVID…Y es que las campañas inician de manera oficial el 19 de abril…De ahí que sea sencillo el percibir que los y las candidatas a puestos de elección popular ahora más que nunca deberían de estarse ejercitando en casa y es que van a tener que caminar en sus campañas, pero en serio…Tendrán que ir por el voto a las casas de los electores…Mientras tanto se dice que del 20 al 26 de este mes de marzo se podría estar viendo el clásico “humo blanco” en la coalición local del PT-MORENA…No es de dudarse que en un principio alguien arriba de los del PT estatal o nacional, haya hecho acuerdos por adelantado con ciertos candidatos locales, pensando que los de MORENA están mancos y es que por lo que vemos ahora se les atravesó la cría…Los diferentes equipos de MORENA de nuestro municipio están presentando fiera batalla interna con el propósito de que en el PT no les coman el mandado, tomando en cuenta que este último partido es solamente una caricatura en lo electoral en Soto la Marina…Quienes hoy en día de repente se dicen “Petistas” son de ocasión…Nunca lo fueron antes…Los antecedentes electorales no les registran ni siquiera 50 votos en pasados procesos electorales…Donde estaban antes estos “Petistas”?…Y si no les dan la candidatura local, del PT jamás en su vida se van a volver a acordar de ese partido…Por otro lado RENATO CEPEDA ya es el candidato del PRI a la alcaldía…Vino el dirigente estatal EDGAR MELHEM a tomarle la protesta en días pasados en el salón de actos de Lázaro Cárdenas…RENATO se registrará junto a su planilla ante el Consejo Municipal Electoral el próximo 27 de marzo en punto de las once de la mañana…El desenlace político electoral del seis de junio, no lo podemos predecir…Lo que es cierto es que RENATO con su hiperactividad que le conocemos aunado a su juventud y su carácter costeño y echado para adelante, le va a imprimir un sello incansable a su campaña…Por cierto de La Pesca son dos cuadros participando en este proceso…RENATO que ya es el abanderado tricolor y DOMMY CEPEDA que hace talacha buscando ser la candidata municipal de la alianza PT-MORENA… Hombre me comentan que el compadre PEPE ELÍAS FLORES HERRERA está participando mucho, pero mucho muy cerca del candidato del PRI a una de las diputaciones por Victoria ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO…Se ha convertido en un cercanísimo colaborador del destacado priista ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO quien sin la menor de las dudas sigue siendo uno de los muy pocos políticos a los que la gente les tenga que reprochar o culpar de corruptos o de mentirosos…Bien por el compadre PEPE ELÍAS…Por cierto si ENRIQUE obtiene el triunfo en su distrito electoral, quedará en la línea de salida rumbo a la carrera por la candidatura del PRI al gobierno de Tamaulipas…Estuvo en nuestro estudio el estimado profesor NABOR MEDINA VÁZQUEZ en el programa denominado “Martes de Entrevista”…Amena la charla que sostuvimos con el profesor NABOR a quien se le ve y se le nota el deseo sano de servir a su gente…Sin la menor de las dudas que es un ser humano de lo mejor intencionado…Se decidió esta ocasión a entrarle de lleno y con todo a las arenas movedizas de la política municipal y por ello es que aspira con todo el derecho del mundo a la candidatura municipal de la coalición partidista del PT-MORENA…De paso y ya encarrerados en tan sabrosa charla aprovechó para resaltar ante nuestro auditorio que no hay nada para nadie todavía en el tema de la candidatura municipal…De manera elegante, diplomática, pero enfática a la vez, mostró su rechazo a quienes aseguran tener la candidatura municipal sin ser cierto…Esto lo habremos de saber hasta finales de este mes de este mes de marzo, según lo puntualizó…El profesor JOAQUIN CASTILLO GARCIA ya ha asumido de manera formal la Coordinación General de la campaña del alcalde con licencia como lo es el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Si algo tiene y hasta para repartir JOAQUIN CASTILLO en la política local, es un colmillo largo y por demás retorcido…Difícil que le echen mentiras sus compañeros, que van a andar en territorio…Y sus adversarios van a sufrir para ganarle la partida…Lo que pasa es que el coordinador del médico ABEL tiene una radiografía muy completa sobre el comportamiento de los diferentes liderazgos partidistas que hay a lo largo y ancho de Soto la Marina…De números y estadísticas así como de las acciones y movimientos que se realizan sobre el territorio electoral, JOAQUIN CASTILLO tiene un conocimiento pleno, debido a los años que tiene como operador político…Por cierto se le siguen sumando cuadros al médico ABEL como es el caso del buen amigo MARTÍN GÓMEZ CISNEROS de allá del Ejido La Esperanza, en la parte sur, del municipio…Platiqué en días pasados con el dirigente de la CNC en nuestro municipio MARIO CRUZ OCHOA y me comentó que en su organización van con todo en apoyo a su candidato a la alcaldía RENATO CEPEDA…Me dice que los cenecistas tienen memoria buena y que no olvidan que fueron los gobiernos del PRI los que les dieron la tierra y muchos apoyos sociales…Por otro lado, mañana de este domingo 14 de marzo se deberá de estar llevando a cabo la toma de protesta de TOÑO HINOJOSA como candidato del Partido Verde en Soto la Marina…Nos comentaron que estaba confirmada la asistencia del líder estatal RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS…Por cierto el Partido Verde tiene sus oficinas en la esquina de la Calle Hidalgo con Sarabia…En plena zona centro de esta cabecera municipal…Siguiendo con temas del Verde el pasado miércoles tomó protesta como dirigente interino JORGE BOCANEGRA SALAZAR, así como ANGELES CARRILLO SALAZAR en la importante cartera de Organización…Pues al parecer siempre si se permitió la participación del Partido Fuerza por México en las elecciones del seis de junio…De esta manera estaríamos viendo en la escena político electoral de Soto la Marina la participación del buen amigo JACINTO HERRERA como candidato a la presidencia municipal…Pues en lo personal muy triste por el sentido fallecimiento de JUAN DIEGO CASTILLO RODRÍGUEZ…Me jacto de haber tenido con JUAN DIEGO una amistad de las mejores…Siempre me honró con su sincera amistad…Le correspondí de igual manera…JUAN DIEGO fue un apasionado de la política…Trabajó en la administración de MIRO GÓMEZ…Y con NEY TAVARES ocupó la dirigencia municipal de la CNC…Para su familia integrada por su esposa la maestra NORA ALICIA MARTINEZ y sus hijos e hijas, nuestro más sincero pésame…Descanse en paz…JUAN DIEGO era nativo del Ejido San Felipe de aquí de Soto la Marina…Excelente el trabajo que sigue desarrollando el líder del PAN en este municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Tranquilo y sereno…Sin mayores aspavientos…Pero siempre trabajando en la gestión para sus compañeros de partido…Me consta el empeño que le dedica a su encomienda como dirigente del partido en el poder en Soto la Marina…Y sobre todo, trabaja con una lealtad inquebrantable hacia el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ quien va por la reelección como alcalde de nuestro municipio…Por otra parte, IMELDA PAVÓN, DOMI CEPEDA, ADELAIDA CASTILLO, HUGO ROJO, HUGO ARELLANO, JUAN JESÚS HERNÁNDEZ y NABOR MEDINA cada uno por separado aseguran que no se ha definido absolutamente nada en lo referente a la candidatura municipal de la coalición del PT-MORENA…Felicidades para mi sobrino LUIS SALVADOR INFANTE GARCIA pues se recibió de Ingeniero Industrial por parte del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Victoria, campus Soto la Marina…Vaya mi felicitación también para su papá, mi hermano SALVADOR INFANTE HERNÁNDEZ por el apoyo que le brindó durante toda su formación educativa profesional…Una joya de la periodista DORA DE LA CRUZ…La transcribo…”Gracias al pueblo mexicano que con sus impuestos se compraron, las vacunas contra el COVID y es que ningún político, diputado o senador pusieron un solo peso de sus bolsillos para pagar tu vacuna”…Los defensores de la cuarta transformación se dan gusto subiendo en las redes sociales “agradecimientos” al presidente AMLO porqué las vacunas anti Covid son gratuitas…Claro que son y siempre deben de ser gratuitas…O a poco los anteriores presidentes le vendían las vacunas a los mexicanos?…A poco no eran gratuitas las vacunas contra la polio y la tosferina, así como contra la Influenza e incluso el esquema básico para los niños?…Que las compraban con nuestros impuestos?…Claro que sí…Exactamente como sucede ahora con las vacunas contra el COVID…Se compran con nuestros impuestos y el gobierno federal está obligado a hacerlas llegar a todos los mexicanos…Así exactamente como lo hicieron en su momento los gobiernos neo liberales!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…