EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya con el extraordinario respaldo que el pueblo de Tamaulipas le brindó al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA hace días en la capital de Tamaulipas…Miles y miles de tamaulipecos tomaron prácticamente por asalto Ciudad Victoria y es que llegados de los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal le manifestaron su respaldo al gobernador…Todo esto a razón del tema del desafuero que contra el gobernador tamaulipeco está armando el presidente AMLO por medio a la FGR…El propósito de AMLO es disminuir políticamente al gobernador CABEZA DE VACA…Pues si su propósito fuera el de juzgar por delitos cometidos, entonces ya hubiera mandado juzgar a verdaderos delincuentes que tiene y mantiene bajo su santo manto protector…BARTLET y PIO, así como FELIPA OBRADOR, además de LOZOYA son ejemplos claros de la justicia selectiva que impone AMLO en nuestro país…Y aparte a FELIX SALGADO MACEDONIO acusado de violar a cinco mujeres no solamente debió de retirarle la candidatura por Guerrero…Deben de hacerlo que pague con cárcel lo que hizo…Pero no…Gozan de cabal libertad este montón de bribones tan queridos por AMLO…El gobernador hizo lo que nunca esperaron en el gobierno federal…Tras la filtración de la demanda de desafuero que hicieron, en lugar de agacharse y esconderse, como lo esperaban, se les plantó en el Congreso de la Unión con el apoyo de los líderes del PAN en el país…A esta película aún le falta mucho por escribirse…Una cosa es muy cierta…CABEZA DE VACA no está manco…Ni espantado…Se va a defender con todo…Y ya salió el peine de esta comedia…No se le está acusando de delincuencia organizada…Ni de huachicoleo…Ni de lavado de dinero…La denuncia es por la venta de un departamento en la Ciudad de México y de la cual pagó sus impuestos correspondientes…Pura farsa de cuarta…Puro show mediático electorero…De hecho el abogado defensor del gobernador ALONSO AGUILAR ZINZER declaró que por su prestigio él jamás se atrevería a defender a alguien al que se acuse de delincuencia organizada o por huachicoleo…Y que por ello es que aceptó ser su abogado defensor…En otro orden de cosas, desde la semana pasada está atendiendo JUAN GARCIA GALVÁN como alcalde sustituto…Ante la licencia que presentó el médico ABEL GÁMEZ CANTU ante el cabildo municipal…Que problema para los clientes de la sucursal BANORTE de este municipio…Sobre todo los lunes y los viernes…Largas filas en el sol…O ante el frío, según sea el caso…Criminal que un banco de tanta presencia y prestigio en nuestro país, en Soto la Marina, solamente cuente con una ventanilla de atención a los clientes…Por otro lado, tuvimos la agradable visita del Profr. GERARDO PEÑA MARTINEZ en nuestro programa “Martes de Entrevista” en nuestro estudio de EL REDACTOR…Nos dio a conocer sobre algunas de las actividades que tendrán con motivo de que este mes de marzo está constituido de manera oficial como Marzo Mes de la Educación Especial…Pues en el PRI de Tamaulipas realmente no entienden de sus múltiples errores del pasado…Les comento esto porque en el listado plurinominal de diputados por la próxima legislatura el dirigente EDGAR MELHEM se agandalló la primera posición…Al igual que sus antecesores…Pero esto ya se esperaba…Pues MELHEM no tiene un pelo de tonto…Hasta ahí estamos bien…Pero eso de asegurarle un lugar al vividor de la política ALEJANDRO GUEVARA COBOS no tiene el perdón de los dioses de la política tamaulipeca…ALEJANDRO GUEVARA va en la tercera posición plurinominal…Es decir ALEJANDRO GUEVARA una vez más va a tomar por asalto la nómina legislativa…Y es que al ir en la tercera posición el nativo del Mante tiene seguro su lugar en el próximo Congreso del Estado…Ha sido diputado federal dos ocasiones y coordinador de giras del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO además de líder de las juventudes de su partido…Pero jamás ha gestionado ni tan siquiera una receta médica para los tamaulipecos…Pero sin duda alguna que su relación de hace años con el jerarca nacional ALITO CÁRDENAS MORENO lo puso en tan importante número plurinominal…En fin a ver si se atreve en su momento a venir a Soto la Marina en la próxima campaña…Aunque le sería de más ayuda a RENATO CEPEDA si mejor no viene…Aquí tiene puros reproches de la gente a la que no le cumplió…Pues el pasado mes de febrero se cumplió el primer año de la formación del club de Caza Forajidos de Soto la Marina…Felicidades para la mesa directiva y todos quienes lo integran…MARTIN RUBIO es el presidente y HÉCTOR RODRÍGUEZ funge como tesorero así como CHAGO GONZÁLEZ en la secretaría…Felicidades!…Me comentó el titular de la Notaría 303 de este municipio GASPAR ARELLANO GALVÁN que ni el asunto de la pandemia del COVID ha influido para que los marinenses pongan en orden sus testamentos…Es falta de cultura por parte de la sociedad de nuestro municipio el no poner en orden el tema de las propiedades en lo referente a los beneficiarios o sucesores…En fin…Cambiando extremadamente de sintonía, este próximo lunes se celebrará el Día Internacional de la Mujer…Y a este respecto, todo indica que la Fiscalía del Estado de Guerrero seguirá archivando las cinco denuncias de mujeres contra el Morenista FELIX SALGADO MACEDONIO quien aspira a ser el candidato a la gubernatura…Lo denuncian por violación…Pero el presidente AMLO lo sigue protegiendo con su manto bendito…Está candente el tema de la candidatura de Morena en Guerrero y es que ya habían designado candidato a SALGADO MACEDONIO y después lo quitaron, pero al repetirse el proceso de selección interna lo han vuelto a activar…Las cinco mujeres lo señalan como su violador…Aunque tiene a su favor que AMLO lo considera “inocente”…Basta con verle la cara de borracho y drogadicto que se carga…Creo a mi muy personal parecer que si a DOMMY CEPEDA BEAS por las razones que sean no se le da lo de la candidatura local por el PT-MORENA en esta ocasión, de todos modos su futuro político a corto plazo tiene excelentes expectativas..…DOMMY tiene una muy agradable presencia de primera vista…Durante la entrevista que le pudimos realizar en nuestro programa en vivo mostró y sobre todo, demostró inteligencia y un léxico de lo más fluido…Y estas son virtudes que no todos los que andan en el medio político las tienen…Por lo pronto y para lo que se le pudiera ofrecer en futuras contiendas, en caso de que esta vez no cuajara su proyecto, ya ha estado recorriendo y conociendo más de cerca la amplia geografía marinense…Me reportan que por los rumbos de la COMAPA existen algunos y algunas empleadas que están llevando a cabo un desleal y peligroso doble juego político…Ya están detectados…Le quieren jugar al macizo y están pecando de “inteligentes” aunque en los hechos sean malagradecidos…Están con todas las ganas del mundo de morder la mano que de manera generosa les está dando de comer…Mismos “compañeros” de ellos están filtrando los nombres de algunos de estos Judas…Aguas, porqué lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo…Y el tiempo político ya está encima…La señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ sigue picando piedra tanto en el territorio marinense como con fuertes contactos que tiene en la capital de Tamaulipas y en la ciudad de México…La señora IMELDA es una muy fuerte aspirante a la candidatura local de la alianza PT-MORENA…Aunque hay que recalcar que su trayectoria política está documentada por el lado de MORENA…La señora IMELDA PAVÓN con el apoyo de su esposo ALEJANDRO ZÚÑIGA así como de un sólido equipo de trabajo, ha logrado consolidar una importante red de simpatizantes a lo largo y ancho de todo el municipio…Igual de cierto es que la decisión para el caso Soto la Marina se encuentra en un desesperante compás de espera hasta este día…Hay muchas voces y opiniones en las alturas partidistas…Y el cruce de información sobre los pros y los contras de cada aspirante local están a la orden del día…Nadie en lo personal tiene el boleto en la bolsa…Por más que algunos se obstinen en mostrarse como los beneficiarios de la coalición PT-MORENA…Se dice que podría ser el 27 de marzo la fecha en que salga humo blanco por esta alianza partidista…Nuestro estimado amigo y compañero de la mesa del café JORGE MEDINA me comentó que en lo personal está al cien por ciento con el proyecto de reelección del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Le parece que el médico ABEL ha trabajado de lo mejor en beneficio de la comunidad de Soto la Marina, en cuanto tiene que ver con la atención a las familias y en la gestoría de importantes obras que se traducen en desarrollo para nuestro municipio…De esta manera es como el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ sigue sumando más cuadros políticos a su favor rumbo a las elecciones del seis de junio…Por cierto, la semana pasada pude saludar al médico ABEL GÁMEZ en la zona centro de aquí de Soto la Marina…De lo más tranquilo…Esperando que den inicio los tiempos formales de la campaña municipal…Por cierto el profesor JOAQUÍN CASTILLO GARCÍA pidió licencia como Secretario del Ayuntamiento para estar en condiciones de participar como su Coordinador General de campaña…Se dicen una y mil cosas en las redes sociales en el tema político…Y es que con eso de que en la oscuridad no dejan ver sus identidades no faltan los que aprovechan esos medios para sembrar dudas entre la comunidad más débil de cerebro…Pero la verdad es que el médico ABEL se alista para ir a la gran batalla electoral que se avecina con todo un verdadero arsenal de colaboradores políticos que lo apoyarán a más no poder en su propósito de ir otros tres años por la presidencia municipal…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…