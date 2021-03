Desmiente Abel Gámez Cantú haber sido citado por la FGR

Tras las calumnias y difamaciones que algunos medios digitales han hecho sobre su persona, asegurando haber sido citado a declarar ante la Fiscalía General de la República, a raíz de una solicitud de desafuero que esta dependencia hizo del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, el Alcalde con licencia, Abel Gámez Cantú aclara:

-Es falso que la Fiscalía General de la República me haya notificado de algún procedimiento dirigido a mi persona.

-Es falso que yo me haya separado del cargo para atender tal denuncia.

-Es falso todo lo señalado en esos medios entorno a algún tipo de denuncia en mi contra.

Siempre me he conducido con honestidad y transparencia, nuestros adversarios no nos van a detener con sus críticas y difamaciones; Seguiremos trabajando firmes por el bien de Soto la Marina.

Como se dio a conocer de manera oportuna, el Médico Abel Gámez Cantú solicitó licencia como presidente municipal de Soto la Marina para dedicar de tiempo completo en cuanto lo permita la autoridad electoral, llevar a cabo su campaña de proselitismo político rumbo a la reelección que estará buscando en las elecciones del próximo 6 de junio.