Ganó la batalla al Covid y agradece atención que le brindó todo el personal del Hospital Rural No. 80 de Soto la Marina



Por este medio quiero externar mi agradecimiento a todo el personal del Hospital Rural Bienestar #80 de Soto la Marina, por la excelente atención que me otorgaron durante mi internamiento en el área de Covid desde el día 6 de enero hasta el día 13 de los mismos.

Muchas gracias a la Dra. Ateyei Arguilez, la Dra. Aurelia García Martínez y en general a todo el personal médico y de enfermería del área de Covid, al personal Directivo y de las diferentes áreas.

Gané la batalla al Covid-19 pero no lo hice solo, el personal de ese Hospital fueron mis mejores soldados, mis angelitos que me salvaron la vida y no encuentro la manera ni las palabras para expresarles mi agradecimiento, solo puedo decir; a nombre propio y de la familia MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS LOS CUIDE SIEMPRE.

RAMIRO MARTINEZ RIVERA