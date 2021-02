EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ solicitó licencia a su cargo de presidente municipal…Le fue concedida por el cabildo local de Soto la Marina durante la sesión extraordinaria realizada este pasado viernes por la mañana…Asume el cargo de alcalde interino a partir de este lunes uno de marzo, quien fuera su tesorero JUAN GARCÍA GALVÁN…Sin la menor de las dudas que JUAN GARCIA forma parte del equipo muy cercano del médico ABEL, tan es así que le deja el cargo más importante de Soto la Marina al menos hasta el siete de junio cuando haya concluido la elección municipal…El médico tenía la opción de no solicitar licencia y hacer campaña de todos modos…Pero quiso ser congruente y hacerse a un costado para ir con todo a la campaña electoral en la que buscará la reelección por otros tres años más…Pero en los hechos, el médico ABEL es quien tiene el control político del equipo de la alcaldía…Hablando del ahora alcalde JUAN GARCIA GALVÁN hay que decir que al inicio del presente gobierno local se desempeñó como Secretario Particular del Médico ABEL…Posteriormente ante la salida del tesorero TONI CASTRO llegó a la tesorería…Y ahora bajo estas circunstancias llega a la alcaldía de Soto la Marina… Sin la menor de las dudas, JUAN GARCIA GALVÁN tiene la confianza del médico ABEL…Y aparte está preparado en lo profesional como para saber sacar adelante y de la mejor manera esta delicada pero honrosa responsabilidad, por el tiempo que le toque desempeñarla…En el tema netamente político podemos ver que en La Pesca ALMA ROSA HERRERA está convertida en sus ratos libres en una intensa promotora política del proyecto del Médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…ALMA ROSA es entrona…Fajadora…No es de las que se raja ante el acoso de sus adversarios políticos…Y cuando hace compromiso, como en este caso con el médico ABEL no hay quien la pueda mover hacia otro lado…De igual manera, no pocos ex priistas del Ejido La Peña, entre ellos de la familia CASTILLO me comentaron que van por el lado del médico ABEL en las elecciones del seis de junio…Uno de ellos, emulando a MANUEL CAVAZOS LERMA me comentó “no hay que cambiar de caballo a mitad de río”…También recordó otra de las frases del ex gobernador “no voy a cambiar camino por vereda”…Pues la semana pasada estuvo trabajando el módulo del INE en esta cabecera municipal…Regresan a la entrega de credenciales del 8 al 12 de este próximo mes de marzo…Por cierto pude saludar recogiendo sus credenciales de elector a ese enorme señor y portento de amigo como lo es don TELLO ROMERO acompañado por su esposa…Gentes ambos, de respeto…Ejemplo de trabajo y amor por su familia, los dos…Muy apreciados en verdad y muy queridos por la sociedad de Soto la Marina…El profesor HUGO ROJO quien aspira a la candidatura local de la coalición del PT-MORENA me comentó que tiene los merecimientos y el trabajo necesarios como para encabezar el proyecto político de esta alianza partidista…Resalta las acciones realizadas a favor de Morena aquí en Soto la Marina…Así como su lealtad a la cuarta transformación…Y no de ahora…Su trabajo tiene varios años de antecedente…Es el Prof. HUGO un elemento pensante e inteligente…No es dado al golpeteo político…Ni en lo interno…Ni en lo externo…Le gustan las sumas…Pero bueno…La decisión está en compás de estresante espera para todos quienes se registraron por la candidatura del PT-MORENA en nuestro municipio…Por cierto ya que hablamos de aspirantes al boleto municipal de esta coalición partidista, déjeme decirle que la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ expresó en días pasados que su proyecto político se sustenta en principios y valores morales bien cimentados que tiene desde su familia…Le apuesta la señora IMELDA a un proceso interno o constitucional, cual sea el caso, en el que impere el respeto a los adversarios políticos…Palabras honestas y sinceras las de la señora IMELDA PAVÓN quien por sobre todas las cosas, por el hecho de ser mujer, merece el máximo de los respetos en el plano político…Y en lo personal aún más…Por cierto, su esposo don ALEJANDRO ZÚÑIGA la apoya de manera total en esta propuesta política que está presentando en primer lugar ante sus compañeros del PT-MORENA…Igual de cierto es que ella y su equipo pertenecen al cien por ciento a MORENA y por ese lado es que busca ser considerada para la candidatura municipal de Soto la Marina…Este próximo viernes se estará llevando a cabo la toma de protesta de RENATO CEPEDA como candidato del PRI a la alcaldía…El evento está programado para desarrollarse en el salón de actos del Poblado Lázaro Cárdenas…Me comentó el joven precandidato del tricolor que está confirmada la asistencia del líder estatal EDGAR MELHEM SALINAS…Platiqué con RENATO la semana pasada y la verdad es que trae un entusiasmo al mil…Me dijo que ha recorrido prácticamente todo el municipio y que en su momento su campaña será incansable en el tema de casa por casa…En otro orden de ideas, déjeme comentarle que lo que será el comité de campaña de FEDERICO MARTINEZ BERNAL virtual candidato local del Partido Redes Sociales Progresistas se encuentra ubicado en la Calle Matamoros entre Hidalgo y Felipe de la Garza en esta cabecera municipal…La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con quien será su Coordinador de Campaña PEPE BARRIENTOS HERNÁNDEZ…Por el lado del PAN se tiene que resaltar el trabajo político serio, callado, pero eficiente y muy institucional por parte del dirigente local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…JUAN CARLOS ALCOCER tiene y mantiene a todo lo que da el respaldo y el apoyo del equipo en el poder municipal…Y sobre todo, tiene y conserva, de este grupo, en lo más alto, ese punto positivo que se denomina, “confianza”…Por otro lado, le mando un saludo al Director de Turismo CHEMA VILLARREAL…Con mis mejores deseos en cuanto a que pronto supere algunos detalles en su estado de salud…Nada graves, claro está…Pero que requieren de cuidados y un tratamiento médico eficaz, que por supuesto ya los tiene…Me comentó el responsable de la Oficina Municipal de la Junta Distrital de Mante en Soto la Marina GILBERTO MARTINEZ MEDELLÍN que aquellas personas mayores de 60 años de edad que resulten insaculados como funcionarios en las casillas electorales, están en su derecho de no participar como tales, por el tema del COVID 19…Está pendiente una plática política con mi estimado y fino amigo NABOR MEDINA VÁZQUEZ…El profesor NABOR quien es originario del Ejido El Esmeril es un ferviente seguidor de la cuarta transformación y para nada esconde su ideología…Abundaremos a este respecto…Bueno, pues los tiempos políticos se acortan y qué razón del ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA?…Pensábamos que para estas fechas ya habría dado a conocer su postura política…Pero al mencionar o preguntar sobre el lado político, del ex alcalde pesqueño, solamente se escucha el ruido que genera el silencio…Ya que hablamos de ex alcaldes, sin la menor de las dudas que la presencia de RAQUEL ALONSO en su momento en la campaña por la reelección del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ le va a generar buenos dividendos en el tema electoral…RAQUEL ALONSO tiene gente que la quiere y la aprecia en todo el municipio…Y esto ya de entrada le resultará en muchos votos a favor del médico ABEL…Por cierto RAQUELITO es la única mujer de Soto la Marina que tiene el privilegio de haber sido Senadora de la República…Por el lado de los hombres, tal honor lo conserva el profesor y Licenciado JORGE GUADALUPE LÓPEZ TIJERINA…De acuerdo a las posibilidades que se tienen en la CNC local, pero el dirigente MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA sigue trabajando a todo lo que da…Sigue con el programa de afiliación de vehículos americanos en beneficio de sus compañeros de sector…E incluso en días pasados pudimos ser testigos de un apoyo de medicamentos para personas vulnerables…MARIO está teniendo una gestión difícil…Y es que tiene de cuesta arriba la relación con los tres sistemas políticos y de gobierno como son el municipio, el estado y la federación…Así está complicado el asunto, pero el nativo de Guayabas con lo que tiene a la mano, está sacando bien su responsabilidad…Pues la FGR que está al servicio del presidente AMLO envió una solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA al Congreso de la Unión…Se da justo en el umbral del inicio de las campañas electorales…Claro que el gobernador para nada está manco y en lugar de contraerse o de bajar la guardia, se apersonó en el Congreso de la Unión y les exigió los documentos donde se le acusa para poderse defender de esta andanada mediática en su contra…El gobernador está acostumbrado a pelear en lo político ante circunstancias desfavorables…Es fajador nato…Y pueden jurar ustedes que con el apoyo de los diputados locales y federales, así como de los gobernadores de su partido, va a presentar las pruebas necesarias que le permitan defenderse con la ley en la mano…Lo que es cierto es que esta andanada contra el Gobernador de Tamaulipas tiene todo el tinte político al ser precisamente, esta temporada que se avecina la madre de todas las batallas políticas habidas y por haber…AMLO se está jugando la mayoría del Congreso de la Unión…Y esto lo trae nervioso, corajudo e iracundo…Por ello es que por todos los medios, habidos y por haber, es que busca bajarle la guardia a los gobernadores con mayor control político, en sus respectivos estados, como es el caso de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Por lo pronto, los gobernadores de la Alianza Federalista que incluye a mandatarios de diferentes partidos como el PAN, PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO y el INDEPENDIENTE de Nuevo León, ya le expresaron de manera pública, al gobernador de Tamaulipas, su total apoyo…Es cuanto, nos leemos, en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…