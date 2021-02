Siempre daré la cara contra acusaciones: Cabeza de Vaca

Después de que la Fiscalía General de la República solicitara el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario estatal se pronunció al respecto durante el evento del Día de la Bandera donde comunicó que se presentará en la Ciudad de México para que le notifiquen las acusaciones de las cual ha sido acusado.

“El día de ayer (martes), cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero”, fueron las palabras del gobernador en el Parque La Loma en Ciudad Victoria.

“Como lo ha dicho reiteradamente: en mi vida privada y pública, siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado la cara y daré la cara”, agregó en su discurso.

Aclaró que este mismo día se presentará en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para que le sea notificado tales acusaciones que ha formulado el ministerio público de la Federación.

“Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa, era de mínima decencia política haberme citado a comparecer, hace un año, cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones. Las y los tamaulipecos deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza”.

Por último reiteró, “ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar, es un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver, la historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad”.