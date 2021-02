Severas críticas recibe el Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria por decir que “usar cubrebocas es no tener fe en Dios

Por sus desafortunadas palabras “usar cubrebocas es no tener fe en Dios”, el Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, ha recibido severas críticas, no solo de la misma feligresía católica, sino también por parte de altos prelados, como el Secretario General de Episcopado de México, Moseñor Alfonso Miranda Guardiola.

Resulta, que el Obispo dijo durante una ceremonia religiosa, que quienes usan cubrebocas no confían en Dios para protegerlos del coronavirus, aunque añadiría que no era una invitación para dejar de usarlo.

“Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estaré enfermo, a lo mejor, porque no soy inmune a nada. Pero yo, generalmente, así como me ven, en mi rostro así ando casi siempre (sin el cubrebocas). No es presunción, es gracia de Dios. Ando así porque confío mucho en Dios”, aseguró el obispo.

Y ante las críticas que en las redes sociales empezaron a publicarse por esas declaraciones de Don Antonio González Sánchez, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, quien se desempeña como Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo en una entrevista, que el uso de las mascarillas o cubrebocas es independiente a la fe de los católicos.

“Lo que dijo el Obispo Antonio corresponde a su opinión personal, no es la posición de la iglesia, que reiteradamente lo hemos compartido. Nos preocupa fuertemente toda la población y estamos pidiendo que utilicen cubrebocas, caretas, gel, sana distancia, todo lo que sabemos que ayuda a prevenir los contagios.”, mencionó Monseñor Miranda Guardiola.

“Los feligreses no deben usar a Dios como amuleto para combatir el coronavirus: “Confiamos en Dios (…) La fe es en la vida y en la muerte, no es solamente tener fe para que no me contagie, es tener fe en el sentido de que la vida está en las manos de Dios y que, si él nos llama, confiamos en su misericordia. Pero no estamos usando a Dios como amuleto para que no nos dé COVID”, y reiteró que las opiniones del Obispo no reflejan los pensamientos de la Iglesia.