EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Empiezo esta colaboración, para felicitar a mi sobrino LUIS SALVADOR INFANTE GARCÍA por haber culminado de manera exitosa su carrera como Ingeniero Industrial, por parte del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Victoria, Campus Soto la Marina…Lo felicito porque de esta manera está viendo cristalizado su sueño de convertirse en todo un profesionista…Me siento orgulloso porque es mi sobrino preferido…Lo conozco desde recién nacido…Sé que su camino para nada ha sido fácil…De ahí que tenga un servidor muchas razones y muchos motivos para sentirme plenamente orgulloso de que se haya recibido de Ing. Industrial…En estos próximos días se llevará a cabo su ceremonia de graduación de manera virtual…Felicitaciones para mi muy querido sobrino, que las hago extensivas a mi primo SALVADOR INFANTE HERNÁNDEZ su papá, quien más que mi primo, es realmente, mi hermano del corazón… Entrando al tema político, déjeme le comento, que mi estimado amigo NONO RAMÍREZ nativo de Benito Juárez anda a todo lo que da por el lado de la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ…El buen NONO tiene confianza plena que la señora IMELDA va a ser la abanderada municipal de la coalición PT-MORENA…Mi buen amigo NONO RAMÍREZ también es compañero de la siempre democrática mesa del café de CHON CÓRDOVA…También es verdad que en tan democrática mesa hay de todo y para todos, en cuanto tiene que ver con seguidores de partidos y candidatos…Por cierto en lo referente al desarrollo político de nuestro municipio, prácticamente todo está dicho…El 90 por ciento de los partidos ya tienen sus candidatos…Unos ya registrados y otros esperando este protocolo…Pero ya casi todos los partidos, de una manera o de otra nos han mostrado las cartas con las que van a aparecer en las boletas electorales en la próxima elección…Solamente falta que se decida el tema de la coalición PT-MORENA…En el PT-MORENA todo es hasta el momento suspenso y lenta espera…Ahí cualquiera de los mencionados por la voz populi puede quedarse con la candidatura municipal…Prácticamente todos los mencionados tienen un padrino del que están agarrados…Porque aunque ustedes no lo crean, ahí también se decide por padrinazgos…A la misma vieja usanza del PRI al que tanto dicen aborrecer…También tienen atorado en esta coalición partidista, el tema del género…No saben si va mujer por Soto la Marina…O si va a recaer en el sexo masculino…Interesante se está poniendo el tema para los de esta alianza partidista…Y es más, se asegura que la gran decisión para nuestro municipio se podría dar hasta después de mediados del próximo mes de marzo…Nada más de imaginarnos la agonizante espera sobre todo para los que juran y perjuran que ya tienen la candidatura en las manos…Que el tema de la unidad interna no pasa por el mejor de los momentos, dentro del PT-MORENA…Es igual de cierto…Mientras que en Movimiento Ciudadano CHECO RANGEL funge de momento como Delegado…Pero es cuestión de tiempo para que se registre como candidato a la presidencia municipal…Lo va a estar asesorando el líder estatal GUSTAVO CÁRDENAS quien es ave de las mil tempestades en la política tamaulipeca…CHECO RANGEL es hoy por hoy cabeza de playa de un partido político…Y esto de cierto modo le da un buen estatus político…Que Movimiento Ciudadano es un partido nuevo en la escena electoral del municipio, es verdad…Pero CHECO es el dirigente…Y con esto va a la cabeza de un partido político…Y esto cuenta…Y mucho…Me llegan reportes en cuanto a que JACINTO HERRERA quien va por la alcaldía por parte de Fuerza por México, su planilla la va a integrar en su mayor parte con gente que reside en la zona golfo norte del municipio..Hay algunas gentes de comunidades de esa zona como El Carrizo, Enramadas y El Socialista que están dispuestos a jugársela en lo político por el buen JACINTO HERRERA…Igual de cierto es que algunas gentes de la familia BERNAL de aquí de Soto la Marina me han comentado que le van a dar su respaldo a FEDERICO MARTINEZ BERNAL quien será el candidato de Redes Sociales Progresistas a la presidencia municipal…FEDERICO tiene varios años fuera de nuestro municipio en razón a su trabajo como abogado y sobre todo en las áreas jurídicas que es donde se ha desempeñado…Pero es nativo del Ejido San Felipe y es buena seña eso de que muchos de sus familiares se sientan comprometidos con él, políticamente hablando…Claro que como les comenté en anteriores colaboraciones, no va a ser nada fácil que los candidatos de los partidos nuevos en Soto la Marina levanten al mil, entre el electorado local…Si a veces cuando tienen arraigo se les dificulta a muchos candidatos…Mayormente cuando hablamos de franquicias políticas de reciente aterrizaje en la pista electoral marinense…De este lunes 22 al 26 de febrero, estará atendiendo el módulo del INE en esta localidad…Solamente se trabajará en lo que tiene que ver con la entrega de credenciales de elector…El día de hoy sábado, está cumpliendo un año más de vida, la estimada señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ…La señora IMELDA ha construido una importante red de simpatizantes, que están prestos y prestas a la señal de arranque, de su proyecto político…Apoyada al mil por ciento por su esposo ALEJANDRO ZÚÑIGA en todos los aspectos…Por supuesto que con motivo de su cumple años la red social de tan fuerte aspirante al boleto de la alianza PT-MORENA de Soto la Marina, registró importante presencia en cuanto a felicitaciones personales y muestras de apoyo político…El pasado 14 de febrero se celebró el Día del Telegrafista…Por ello es que mi gran amigo LALO CAMACHO recibió muchas felicitaciones…LALO ya no trabaja en Telégrafos, pues disfruta de su merecida jubilación desde hace unos años…Pero LALO es y será telegrafista de corazón durante toda su vida…Se distinguió LALO CAMACHO por ser un empleado de Telégrafos honesto y muy responsable a lo largo de sus treinta años en tan noble trabajo…Felicidades mi LALO!…El Profr. HUGO MIGUEL ROJO se ha mantenido un tanto apartado de la guerra de lodo que algunos aspirantes a la candidatura local de la alianza PT-MORENA se han traído desde hace tiempo…Hace bien el profe HUGO pues a la gente de nuestra sociedad no le gustan los políticos groseros que se la pasan descalificando a sus adversarios…Y mucho menos les gusta que critiquen a los de sus propios partidos…Hace bien en mantenerse alejado de los dimes y diretes así como de las descalificaciones que algunos aliancistas se traen entre sí…El profe HUGO se ha distinguido en su vida por ser respetuoso y tolerante a las diferentes expresiones y hace bien en no cambiar…Que tiene su aspiración política bien definida y firme, es también una gran verdad…Que tiene todo el derecho, es igual de cierto…El Director del COPLADEM en el Ayuntamiento, como lo es el profesor CARLOS VELAZCO RAMÍREZ en sus ratos libres sigue realizando proselitismo entre sus muchos amigos a favor del proyecto de reelección del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…La ley se lo permite…Pues llevar a cabo acciones políticas no está reñido con la función pública…Y a este respecto el profesor CARLOS VELAZCO es siempre respetuoso de los tiempos fuera de su horario laboral…El profe CARLOS tiene la milla corrida y recorrida dentro de la parcela político electoral de Soto la Marina desde hace muchos años y por supuesto que es uno de los cuadros que le son y serán de enorme utilidad al médico ABEL cuando se dejen venir al cien por ciento, los tiempos de campaña…El pasado miércoles se realizaron tres celebraciones del miércoles de ceniza por parte de la iglesia católica local…Dos fueron en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y la otra en el Templo Eucarístico Mariano…Se llevaron a cabo con las pertinentes acciones de prevención sanitaria por el tema del COVID 19…Un importante repunte es el que se tiene en las papelerías de la zona centro de la cabecera municipal…Mucha demanda de copias y venta de cuadernos entre otros…Es bueno porque el sector de las papelerías sostiene importante cantidad de empleos aquí en Soto la Marina…Y el circulante es y se hace por demás necesario aquí en nuestro municipio…El Comisionado del PT en Tamaulipas ALEJANDRO CENICEROS hizo saber en rueda de prensa en Ciudad Victoria que la alianza con Morena está firme…Destacó de igual manera que en Palmillas y Xicoténcatl cada uno de estos partidos postulará a su propio candidato a las alcaldías…Y añadió así mismo que de los restantes 41 municipios de Tamaulipas el PT postulará en 20 mientras que Morena postulará a sus candidatos en 21 municipios…Interesante el tema por demás…Vino, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a Soto la Marina el día de ayer viernes…Presidió la entrega de apoyos como los toros en el evento de Mejoramiento Genético…De igual manera puso en marcha la Estación TAM que brinda servicio carretero cuyo proyecto contempla construir una en cada 50 kilómetros de la geografía tamaulipeca…Supervisó acompañado también por el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ los avances de la importantísima obra del puente peatonal que conecta a la zona urbana con la Colonia Barrio Blanco…Y por último dio unos banderazos de rehabilitación y pavimentación de arterias urbanas en Lázaro Cárdenas…En fin, la visita del gobernador del estado trajo como siempre una serie de beneficios para nuestra comunidad…Y si nos vamos con la percepción política que nos dejó, es que el gobernador le tiene muchísima confianza, al presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ…Y en lo personal, ni se diga…Que el gobernador del estado tiene como importantísima prioridad en el tema político a Soto la Marina, eso hasta un ciego lo puede ver…Y con acciones como éstas le da un espaldarazo político de lo más importante al médico ABEL…Solamente los necios no lo quieren entender…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…