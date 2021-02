EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Estamos a mediados de marzo y el reloj electoral avanza a todo lo que da…Y sin regreso…Los partidos políticos que tienen presencia en Soto la Marina casi todos han presentado sus cartas electorales…En las filas del PAN, así como del PRI, además en Movimiento Ciudadano, así como en Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas prácticamente están arreglados con sus candidatos…Solamente dentro de la coalición PT-MORENA el tema se les está atorando…Por más que unos y otros digan y aseguren que tienen el boleto en la mano, la realidad es que de la candidatura local, todavía no hay nada para nadie…Si algún dirigente estatal en su momento sea del PT o de MORENA acaso comprometió la candidatura de Soto la Marina, para alguien, la realidad es que ahora se le está haciendo bolas el engrudo…Me dicen que PEPE HERNÁNDEZ BARRIENTOS va a ser el Coordinador de la campaña de FEDERICO MARTINEZ BERNAL quien va a buscar la alcaldía de Soto la Marina a través del Partido Redes Sociales Progresistas…Dura en verdad la encomienda político electoral para los partidos de reciente aparición dentro de la cancha marinense…Y es que en primer lugar la mayor parte de los electores ya tienen compromisos en cierto modo con los partidos considerados “grandes” en Soto la Marina…Pero de igual manera, con creatividad y entusiasmo todos los partidos pueden encontrar simpatizantes…Todo depende de sus candidatos y las gentes que los rodeen…Hablando de partidos nuevos en nuestro municipio como que al estimado amigo CHINTO HERRERA le vendría bien acercarse un poco más a este territorio…Amigos y familiares tiene y bastantes en Soto la Marina…Pero también es verdad que para sacar muchos votos hay que estar pegados en el terreno…Pero en fin…Lo más seguro es que acercándose más los tiempos de campaña lo podríamos ver más seguido por acá…Casi concluida la obra de la cancha sintética de Fut 7 que se lleva a cabo en el Polideportivo local…Esta es una obra que se realiza por parte del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a gestoría del gobierno municipal 2018-2021…Lástima que algunos de esos inconformes por naturaleza se obstinan en criticar y echar pestes de todas las obras y los trabajos que se desarrollan en Soto la Marina y que benefician a la sociedad…Escudados en identidades falsas…Un servidor firma sus propias colaboraciones…Asumo de manera frontal lo dicho en estos pergeños…Que a algunos incomodan mis comentarios…Es ciertísimo…Pero, es un riesgo de quienes nos dedicamos al periodismo…Que afortunadamente son muchos más los que nos apoyan, es igual de verdad…Asumiré, siempre, de manera gallarda, las consecuencias de este trabajo tan hermoso que tengo…En otro orden de cosas, se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal Electoral que preside PATRICIA RAMOS GARCÍA…JULIO CÉSAR LORENZO CRUZ es el representante de Morena…MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR CARRILLO hace lo propio por el Partido Verde… Pues vino GUSTAVO CÁRDENAS a inaugurar la Casa Ciudadana en Soto la Marina el pasado jueves por la tarde…Lo recibió CHECO RANGEL quien de momento funge como Delegado Municipal de esta franquicia política…Pero CHECO va a ser en su momento el candidato de esta partido a la alcaldía de Soto la Marina…Acompañaron a CHECO en esta inauguración su esposa JUANITA RODRÍGUEZ CEPEDA así como algunas personas de la localidad…De esta manera es como Movimiento Ciudadano pretende echar buenas raíces en nuestro municipio…Y es precisamente SERGIO RANGEL el encargado de que así sea…Por cierto con GUSTAVO andaban entre otros el excelente periodista OSCAR CONTRERAS quien escribe para varios medios de comunicación de Tamaulipas…Es OSCAR de la gente grande que le entiende y muy bien, a la crónica política…Se podrán decir una y mil cosas de GUSTAVO CÁRDENAS…Tiene por lógica seguidores y también adversarios políticos…Lo que no se le puede negar por ningún motivo es su habilidad para seguir vigente en la grilla estatal…Y es que como sea y por lo que sea, es dirigente estatal de un partido…En otro orden de ideas, nos comentó el Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, JOSE LUIS OBREGÓN MOLINA que este próximo miércoles de ceniza habrá tres eucaristías…Dos en la iglesia del centro y la otra en el templo eucarístico Mariano, es decir, en el colegio…Se llevarán a cabo estas celebraciones bajo estrictas medidas preventivas ordenadas por el sector salud con motivo del COVID 19…Me reportan algunos empleados del Centro de Salud, que aún no se les ha aplicado la vacuna anti COVID…Raro…Además de injusto…Pues se entiende y todos sabemos que los trabajadores de cualquier área del sector salud forman parte de la primera línea de combate contra el mortal virus…Por cierto USA está vacunando a un millón con 400 mil de sus ciudadanos en promedio cada día…Chile vacunó un millón 400 mil personas en una semana…Mientras que en México con todo y el discurso del presidente AMLO de que las vacunas ya llegaron o de que vienen en camino apenas ha vacunado 724 mil ciudadanos desde que inició el proceso de vacunación en el mundo…Es nuestra nación de manera lamentable uno de los países con menor número de vacunados anti Covid en el orbe…A pero AMLO se entretiene inaugurando el pírrico Aeropuerto de Santa Lucía que más bien, parece una central camionera de un pequeño pueblo…Y entregó en días pasados millonadas para el programa Sembrando Vida a algunos países de Centro América…Como va ese dicho de que “candil de la calle”?…Nos causó una excelente impresión la CP DOMMY CEPEDA durante la entrevista que le realizamos en nuestro estudio de El Redactor en días pasados…Se nota que es una mujer preparada…Y echada para adelante en el tema político electoral…Que hasta ahora es un gran dilema como se va a resolver la situación por la candidatura municipal de la coalición PT-MORENA en Soto la Marina, es también muy cierto…Un abrazo solidario para mis estimados compadres JUAN ALBERTO GARCIA MORALES y PINA MUÑIZ ALMAZAN…El pasado jueves falleció su querido hijo CÉSAR ALBERTO en el municipio de Hidalgo…Es uno de esos golpes que doblan al más fuerte…No hay palabras que sirvan de consuelo en casos tan dolorosos como éste…En lo personal me pegó hasta el fondo del alma…Y es que mis compadres JUAN y PINA están en verdad muy pegados al corazón de mi amada GLADIS y de un servidor…Saludo fraterno que hago extensivo a su hermana YADIRA y su esposa PERLA ALEJANDRA CARMONA y a su pequeño hijito…Descanse en paz CÉSAR…Está programada para el próximo viernes la visita del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a nuestro municipio…Que estará encabezando el evento de Mejoramiento Genético que se realiza de manera coordinada entre el gobierno estatal y la Unión Ganadera Regional, con la Ganadera de Soto la Marina…Por otro lado, nos comentó don RENÉ GONZALEZ JUÁREZ que se espera una buena demanda de comensales este domingo 14 de febrero con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad…Don RENÉ es el propietario del Restaurante Tampico, un ícono de Soto la Marina…Se estará trabajando con las medidas de prevención por el COVID 19 como ya se viene haciendo desde que las autoridades de salud establecieron los protocolos a seguirse, indicó…Pues nos comentó ADELAIDA CASTILLO que se registró como aspirante a la candidatura municipal por la coalición del PT-MORENA…ADELAIDA es originaria de Vista Hermosa…Y tiene una importante participación dentro del escenario político en Soto la Marina…De esta manera se metió ADELAIDA CASTILLO, de lleno, al juego interno por el boleto local de esta alianza partidista…Las inscripciones en línea se han convertido en un serio dolor de cabeza para la mayor parte de los padres y madres de familia de alumnos de educación básica…El tema de la educación virtual es la consecuencia de estos problemas…Igual de cierto es que hay que cuidar a los estudiantes y al personal de educación…Pero igual de cierto es que en algunas escuelas se tiene y cuenta con el apoyo de personal administrativo que asesora y ayuda a los papás y las mamás en ese sentido…Si no fuera por este apoyo se me hace que muchos alumnos no podrían quedar inscritos para el próximo ciclo escolar…El pasado martes, tuvimos la visita del Dr. RAMÓN GÓMEZ LEAL en nuestro estudio…Fue nuestro invitado especial en “El Martes de Entrevista”…Nos platicó sobre el desarrollo profesional que ha tenido como odontólogo y es que ese día precisamente se estaba celebrando el Día del Odontólogo, en nuestro país…Fue una plática muy amena y muy cordial…El compadre RAMÓN pertenece prácticamente a la familia de EL REDACTOR pues él es uno de los primeros anunciantes desde hace unos 26 años en esta casa editora…Hasta el cierre de esta colaboración no hay nada para nadie en el tema de la candidatura municipal, del PT-MORENA…Si alguien les dice que tiene ya la candidatura en la mano…No es cierto…Todavía no hay nada…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…