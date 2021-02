Busca candidatura a la Alcaldía de Soto la Marina la CP Dommy Cepeda Beas por la Alianza PT-MORENA

Con 33 años de gestión social y llevando apoyos a familias vulnerables a través de una fundación que creó para ese fin, la CP Dommy Cepeda Beas busca la candidatura a la Alcaldía de Soto la Marina por la Alianza PT-MORENA, razón por la cual presentó su registro formal como aspirante, cumpliendo los requisitos establecidos por la respectiva convocatoria.

Durante amable visita de cortesía que realizó a las oficinas de El Redactor, donde fue atendida por nuestro Director General, Profr. Humberto de la Garza González y posterior entrevista con el compañero Fernando Infante Hernández, Dommy Cepeda Beas dejó en claro, que levantó la mano para participar en este proceso interno, porque conoce las necesidades de las familias más vulnerables y de cada una de las comunidades rurales y de la zona urbana de Soto la Marina.

Originaria del Poblado La Pesca, donde tiene su despacho profesional y donde también maneja su Fundación Dommy Cepeda Beas A.C., nuestra entrevistada revela haber participado con gestoría de diversos proyectos de beneficio colectivo, no solo para beneficio de las familias de su comunidad, sino que se han extendido a otras comunidades rurales y que tienen que ver con infraestructura y educación, sin dejar de lado apoyos directos a familias a través de su fundación.

“Voy por la alcaldía de Soto la Marina, porque de algún modo conozco el manejo de un municipio, ya que gracias a que he sido Contadora externa de algunos Ayuntamientos, me ha permitido conocer el manejo financiero y saber que puertas deben tocarse para “bajar” recursos de programas, ya que también he participado en la elaboración de importantes proyectos”, puntualizó nuestra entrevistada.

Dio cuenta la CP Dommy Cepeda Beas, haber sido Auditor Federal de la Secretaría de Hacienda, Jefa de Auditores de la Auditoria Superior del Estado, Contadora externa de municipios, así como asesor fiscal y contable de sectores de la construcción, ganadería y comercio.

Como aspirante a la candidatura a la Alcaldía de Soto la Marina, la CP Dommy Cepeda Beas espera que la decisión de género sea para mujer y que su perfil le permita ser seleccionada como candidata durante la encuesta que se llevará a cabo.