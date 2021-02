EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La entrega de su solicitud para su pre registro para la reelección del alcalde ABEL GÁMEZ CANTU le está generando en más apoyos y respaldos por parte de importantes actores políticos del municipio…Por ejemplo, el ex alcalde MIRO GOMEZ GANDARIA hizo acto de presencia en el evento del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en la sede estatal del PAN en Ciudad Victoria…De esta manera y sin necesidad de entrevista de por medio, se da por descontado que MIRO está apoyando el proyecto político del alcalde al cien por ciento…MIRO desde la anterior elección le había dado su apoyo político al hoy alcalde…Pero en el lapso de este año y medio como que se había desinteresado un poco de lo que sucede dentro del escenario local…Pero ahora podemos asegura que MIRO GÓMEZ se ha vuelto a poner en activo…Apoyando el proyecto de reelección del presidente municipal…Por cierto el médico ABEL se vio de lo más arropado por el contingente que lo acompañó a su registro a la capital del estado…No está de más decirles que en su registro también acudieron otros ex alcaldes como RAQUEL ALONSO CARMONA y JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ…Y liderazgos del municipio como la dirigente de la UCD estatal MAGDALENA PEDRAZA GUERRERO, entre otros cuadros que están prestos a trabajar en el tema político al lado del alcalde…Por cierto, el joven PEDRO CABRERA TAVARES está trabajando a todo lo que da en el ala de los jóvenes panistas del municipio…PEDRITO es nacido aquí en Soto la Marina…Hijo de los profesores PEDRO CABRERA DE LA FUENTE y MARISELA TAVARES RODRÍGUEZ…Nieto por el lado materno del célebre marinense ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA e IRENA RODRÍGUEZ INFANTE…Pues cae más pronto un irresponsable que un cojo…Se acuerdan cuando el Subsecretario de Salud federal HUGO LÓPEZ GATTEL aseguraba que la fuerza de contagio del presidente AMLO era solamente moral?…Que el presidente era inmune al COVID y que podía andar saludando, abrazando a la gente y llevar a cabo sus giras por todo el país?…A ver que dice tan inepto funcionario ahora que el presidente se le contagió de COVID…Por cierto en sus discursos el presidente decía que no robar, no mentir y no traicionar ayudaba para no contraer el COVID…Quiere decir que él si roba, si miente y si traiciona?…En otro orden de cosas, me reportan que ISRAEL MEDINA quien fuera parte de la estructura electoral del PRI en la campaña anterior ahora anda al cien por ciento con el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en su proyecto de reelección para la presidencia municipal…Igual de cierto es que su tío NABOR MEDINA VÁZQUEZ es ferviente seguidor de la cuarta transformación y anda picando piedra dentro de la coalición PT-MORENA a nivel local…Hablando de cuadros relativamente nuevos dentro del esquema político municipal, me comentó JACINTO HERRERA que en cuanto los tiempos electorales se lo permitan estará de tiempo completo en nuestro municipio para desarrollar una intensa campaña como candidato a la alcaldía por parte de Fuerza por México…JACINTO según lo podemos consignar en su red social es un ferviente admirador de la cuarta transformación. Y precisamente el partido que lo está abanderando se considera de ideología cien por ciento obradorista…De ahí que tenga lógica su decisión de participar por dicho instituto político…La semana pasada el tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO en su calidad de coordinador de la Región V de la Sección 30 del magisterio encabezó una reunión de trabajo con los enlaces de los cuatro municipios adheridos a la Región V a su cargo…Por supuesto que el tocayo hizo llegar a los presentes el saludo así como el reconocimiento de los ahí presentes y claro que se reafirmó el compromiso de seguir trabajando y fortaleciendo el tema de la estructura sindical…El tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO es como decía COLOSIO “producto de la cultura del esfuerzo”…Y es que su infancia y juventud no fueron sobradas en el tema económico…De origen humilde como muchos de nosotros se ha abierto camino en el sector educativo además en el ámbito sindical del magisterio a base de esfuerzo, trabajo y dedicación…Sin mayores padrinazgos, más que su esfuerzo, humildad y entrega…Quiénes serán los integrantes del próximo cabildo en Soto la Marina?…Esto solamente el tiempo lo dejará al descubierto…Lo que es cierto es que en prácticamente todos los partidos las primeras regidurías serán las más cotizadas…Y por lo tanto…Las más peleadas…En el sentido político, claro está…Igual de cierto es que de los partidos nuevos en la arena electoral de Soto la Marina a ver a quienes les alcanza, siquiera, para meter un regidor…No les va a ser una tarea fácil…Lo que pasa es que los partidos considerados “grandes” en nuestro municipio casi nunca dejan posiciones en el cabildo para el chiquiteaje…Hablando de partidos nuevos en territorio municipal, me comentó el virtual abanderado de Movimiento Ciudadano CHECO RANGEL que se espera la asistencia del dirigente estatal GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ a la inauguración de sus oficinas de campaña en esta localidad…Pues el ex priista OSCAR ALMARAZ SMER será candidato del PAN a una de las diputaciones federales por el municipio de Victoria…ALMARAZ fue un eficiente operador político del PRI en casi todos los niveles…Desde abajo hasta llegar a la cúspide…Los que aún quedan en el PRI de traidor no lo bajan…Los más liberales de pensamiento político le brindan buen trato y aducen que hoy en día la mayor parte de los políticos migran de un partido a otro…Lo cierto es que con sus pros y sus contras ALMARAZ es un valioso activo dentro de la política victorense…Un saludo para mi buen amigo JUAN JOSÉ ROMERO…Marinense de pura cepa…Marsoteño desde sus ancestros, más lejanos…Hombre de trabajo y de bien…Fuera de su tiempo en su responsabilidad como Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento el profesor PANCHO SILVA asegura que el proyecto de reelección del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ está firme y sólido políticamente hablando…Se muestra convencido cien por ciento el profesor PANCHO SILVA que en cuanto se haga oficial la candidatura del médico ABEL y que den inicio los tiempos formales de campaña el triunfo electoral será contundente…Cabe resaltar que el Director de Desarrollo Rural se identifica por ser un elemento político que cuando le entra a un proyecto electoral no se anda con medias tintas…Y es que el profesor FRANCISCO SILVA vive, disfruta y sufre con la política, como pocos…Y es que eso sí, cuando se entrega a un proyecto es a muerte…Políticamente, hablando…Avanzan de manera rápida los trabajos de modernización del boulevard sobre la carretera nacional en el tramo de esta localidad…De igual manera la obra del puente peatonal ya se puede ver con mucho más avance…A pesar de lo que digan los eternos inconformes contra la presente administración, la verdad es que los hechos están a la vista de todos…En Soto la Marina hay obras…Hay acciones que benefician a la comunidad en su conjunto…La obra del puente de Barrio Blanco no es cosa menor…Y va a ser utilizada por gentes de todos los partidos…Y hasta por los que no votan…Tenemos un Centro de Salud moderno que ya lo quisieran en otros municipios más grandes…Un Centro de Bienestar y Paz que cuando pase el tema de la pandemia será utilizado de manera digna por las familias de nuestro municipio y que está al nivel de los de la frontera y de la capital del estado…Se está construyendo una cancha sintética de Fut 7 en el Polideportivo…Estas y otras obras más se realizan o se han realizado…Que en ocasiones la gente por intereses políticos, tratan de desvirtuar todo lo que se hace por parte del gobierno local actual, es también cierto…Que algunos quisieran por fuerza revivir glorias pasadas y retomar aires de poder que se les escaparon de las manos, pues también es verdad…Pero los sueños y los propósitos no se pueden exigir ni tampoco obligar a que las cosas sucedan…Tampoco es como para que quienes ya no están en la gloria política se amarguen…Tranquilos…Serenos…Quédense con sus recuerdos y sus tiempos de grandeza, hombre…Fueron bonitos tiempos y ya…En otro orden de ideas, salió bueno TOÑO HINOJOSA ARELLANO para esto de la política…Pian pianito sigue adelante con la integración de los comités de las Comunidades Verdes…Y sigue trabajando en la entrega de nombramientos a cuadros que forman parte de la estructura de su partido…No estamos diciendo que en su momento pudiera ganar la elección del seis de junio…Lo que sí podemos adelantar es que por lo que se está viendo, le está ganando el territorio a los demás partidos que son nuevos en el escenario local…Y es que TOÑO no pierde el tiempo…Se hace presente con su equipo de trabajo tanto en comunidades de la zona norte como Enramadas y de igual manera se mete a los ejidos de la sierra y los del sur…En la zona urbana prácticamente ya integró Comunidades Verdes en todos y cada uno de los seccionales…Pues el ex presidente y ex regidor del PRI en Soto la Marina TOÑO SILVA anda haciendo talacha por rumbos distintos al que fuera su partido de toda la vida…Claro que por ello es que está recibiendo comentarios de todo tipo…Los que le aplauden que se haya salido del tricolor…Así como los que le dicen de todo…Finalmente cada quien es libre de tomar sus decisiones en la vida…Y en el terreno político no es la excepción…Nos visitó en las oficinas de El Redactor la señora IMELDA PAVÓN VALDÉS el pasado viernes por la tarde…Nos concedió una amable entrevista en la que reafirmó su interés de ir por la candidatura local de la alianza PT-MORENA…Llegó acompañada por su esposo don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCIA quien la está apoyando al mil por ciento en este proyecto político…Fue muy clara y precisa en cuanto a que todavía no se decide nada en cuanto a la candidatura municipal…Pero se considera con los argumentos y el trabajo necesarios como para ser merecedora del boleto municipal por la coalición partidista…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…