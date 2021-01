EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El presidente municipal, ABEL GÁMEZ CANTU se registró este domingo 24 de enero como precandidato a la alcaldía de Soto la Marina…Va el alcalde por la reelección en nuestro municipio…Presentó su solicitud de registro en la sede del PAN estatal…Al haberse cumplido este protocolo podemos dar por segura la candidatura del médico ABEL a la alcaldía…Y es que solamente él presentó su solicitud de registro ante el órgano interno de su partido…De esta manera se cumplen las expectativas que desde hace un buen tiempo se tenían en cuanto a que las posibilidades eran muy fuertes en cuanto a que el alcalde en funciones recibiría el visto bueno para la reelección…Creo que en su momento para el médico ABEL no se le complicará el tema de su campaña electoral…Si consideramos que no va a andar perdiendo el tiempo en buscar la integración de un equipo de campaña…El equipo de operadores políticos ya lo tiene…Gente “sembrada” en los 24 seccionales también los tiene…Será solamente cuestión de realizar otro recorrido por la geografía marinense para afianzar y reforzar acuerdos políticos con muchos de sus seguidores…Cabe destacar que el alcalde trae el visto bueno del gobernador…Y esto aparte del trabajo que en territorio ha realizado le dará un plus extra a su campaña electoral…En otro orden de cosas, pues JACINTO HERRERA va a buscar la presidencia municipal en las elecciones del próximo seis de junio…Así nos lo confirmó el propio JACINTO en días pasados…Presentó su solicitud de registro a la alcaldía por el Partido Fuerza por México…JACINTO HERRERA es nativo de Congregación Enramadas…Es decir, es marinense cien por ciento…Por cuestiones de su desarrollo profesional es que ha radicado los últimos años en Ciudad Victoria…Pero la querencia por su municipio siempre la ha tenido presente…De hecho aquí andaba el pasado martes por la zona urbana de nuestro municipio…JACINTO es Licenciado en Derecho y se ha desempeñado en diferentes cargos en la función pública…Por lo que es un hombre preparado…Y bueno pues ahora trae la inquietud de ser alcalde de su tierra…Y claro que tiene todo el derecho del mundo en esta legítima aspiración…Y bueno, pues siguiendo con temas de la grilla, si en las elecciones del seis de junio MORENA no logra la mayoría en la cámara baja del Congreso de la Unión, el escenario más posible e imaginable es que AMLO alegue que le cometieron fraude electoral…Por eso es que desde hace unos meses les está echando a sus seguidores a los del INE…AMLO jamás en su vida política ha aceptado los resultados cuando le han sido adversos…Siempre se ha dicho víctima de fraude…Esta vez sería lo mismo…Echarle su turba se seguidores y boots al INE…Por ello es que desde ahora les está echando a sus turbas encima…Con AMLO solamente hay de dos sopas desde su radical visión…Están con él o contra él…Son 500 los diputados federales que van a conformar la próxima legislatura federal….Es mucho lo que está en juego…Tanto para AMLO como para nuestro país…AMLO le trae todas las ganas del mundo de deshacerse de todo organismo autónomo que no se sujete a sus directrices…Y el INE es precisamente su próximo bocado…Lo quiere desaparecer para que un organismo nuevo y a su modo sea el próximo “garante” de la vida electoral en nuestro país…Es decir…Pretende desaparecer el INE porque dice que es corrupto…Pero quiere darle forma a un nuevo organismo rector de la vida democrática en México que se ajuste a lo que él como presidente desea…Contradictorio AMLO como siempre….Verdad?…Regresando con temas locales, el pasado martes tuvimos como invitado al precandidato del PRI a la alcaldía RENATO CEPEDA en nuestro estudio…El joven político originario de La Pesca hizo llegar un mensaje a sus compañeros de partido…En el entendido de que los tiempos electorales establecen que solamente se puede hacer proselitismo entre la vida interna de los partidos…Como en ese caso a la gente del tricolor…Fue una charla amena…Madura la actitud de RENATO…Sin hablar de los demás…Concretándose a hablar de su proyecto político…Así como debe de ser…En fin, RENATO si algo extraordinario no sucede va a ser la carta de los priistas en las boletas electorales del mes de junio…Se iniciaron los trabajos para lo que será la moderna techumbre a instalarse en la explanada principal…El alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ estuvo presente al inicio de eos trabajos …Resalta el jefe de la comuna marinense el apoyo que para esta obra se tiene por parte del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Igual de cierto es que es de grandes dimensiones esta obra y es que abarca lo largo y lo ancho de la explanada…De esta manera cuando se reanuden las actividades cívicas y educativas o los eventos populares ya se contará con una explanada principal, totalmente techada y digna…Mi más sentido pésame para mis estimados amigos los maestros GUADALUPE MANUEL TORRES ARELLANO y JULIO CESAR MORALES ARELLANO, así como al sacerdote EZEQUIEL MORALES ARELLANO…Y es que en días pasados falleció su señora madre YOLANDITA ARELLANO GARCÍA…YOLANDITA fue sepultada en el panteón de esta localidad…Acompañaron a sus hijos y nietos un gran número de familiares y amistades que acudieron a darle el último adiós a la siempre muy apreciada YOLANDITA…Descanse en paz…Platiqué en días pasados con mi buen amigo CHECO RANGEL y nos comentó sus deseos de seguir participando en la cosa política de nuestro municipio…Solamente que ahora por el lado de un partido diferente al PRI que había sido el suyo durante toda su trayectoria…CHECO aceptó la invitación que le hizo el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ para ir por la alcaldía bajo las siglas de dicho partido…CHECO buscó un par de ocasiones la candidatura local del PRI…Nunca se la dieron…De ahí que sin corajes, ni rencores contra nadie ha decidido emprender esta nueva aventura político electoral…Señala de igual manera no tener pleitos ni discordias con nadie en Soto la Marina…Pero quiere aprovechar esta oportunidad que Movimiento Ciudadano le está ofreciendo para participar como candidato a la presidencia municipal rumbo al proceso electoral del seis de junio…Casi 150 mil muertos COVID en nuestro país…Y seguimos viendo al Presidente AMLO con esa sonrisa fácil e insensible al dolor de su pueblo…La famosa curva que mil veces repetía que estaba “controlada” pero que nunca pudo aplanar su inepto Subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ GATTEL…A ver si no le echa culpa a los neoliberales de la aparición del Covid en el planeta…La verdad es que AMLO sigue actuando de manera irresponsable ante la pandemia…Nada más para darnos una idea…El Presidente de México sigue sin usar cubre bocas…Ese simple detalle lo retrata como una persona a la que le vale un pepino el mensaje tan equívoco que le manda a la sociedad…Sentado el gobierno federal con casi 150 mil muertos y GATTEL hasta hace pocos días de vacaciones en el Estado de Oaxaca…Así o más irresponsables?…En temas locales para comentarles que es de reconocerse el trabajo que desarrollan en el equipo de Protección Civil del municipio…El pasado viernes a la una de la mañana acudieron a un trágico choque entre dos pesadas unidades automotrices cerca de San José de las Rusias…Apoyaron en el traslado de uno de los involucrados en ese choque al Hospital Rural de esta localidad…Bien hecho por el Coordinador ENRIQUE ENRIQUEZ HERNÁNDEZ y sus colaboradores como su segundo de a bordo BETO AZUARA, entre los demás que integran este equipo de trabajo…Mis amigos los cuates MARCO ANTONIO y GUADALUPE ARELLANO CEPEDA cumplieron años el pasado miércoles…Desde este espacio les hago llegar mis saludos y más sinceras felicitaciones…Hasta La Pesca!…MARCO ANTONIO fue Director de Turismo en una buena parte de la administración de NEY TAVARES…Mientras que GUADALUPE es Subdirector de esta misma área en el gobierno local que encabeza el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Nos comentó el regidor de MORENA en el cabildo local CONCEPCION LOZANO GOMEZ que aún no hay nada para nadie en el tema de la candidatura a la alcaldía por parte de la coalición PT-MORENA…Y es que no puede haber nada para nadie, si consideramos que ni siquiera se ha expedido la convocatoria interna de esta alianza bipartidista…Pero mientras tanto la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ sigue estando muy fuerte a ese respecto…Así nos llegan comentarios desde las sedes estatales de estos dos partidos en Ciudad Victoria…Se dice que la señora IMELDA trae muchas posibilidades de quedarse con el boleto municipal del PT-MORENA…También hacen su lucha en ese sentido HUGO ROJO, JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES y MARTIN INFANTE HINOJOSA, así como HUGO ARELLANO y hasta la buena amiga ADELAYDA CASTILLO está más que apuntada…De manera más que madura JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES nos comentaba que efectivamente, no está nada decidido…Resalta que se están analizando y revisando los perfiles de todos y cada uno de los cuadros de MORENA que están haciendo la lucha por hacerse de la candidatura a la presidencia municipal…Igual de cierto es que con esto de la equidad de género en Soto la Marina no sabemos si el PT-MORENA se vaya a decidir por una mujer o por un varón…Este es otro tema que le mete presión al asunto interno de estos dos partidos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…