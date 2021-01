EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el PRI en Soto la Marina es el primer partido que da a conocer ya casi de manera formal a quien será su candidato a la presidencia municipal…Digo esto porque RENATO CEPEDA presentó su carta de intención en la sede del ICADEP del PRI estatal en Ciudad Victoria, ante la Comisión de Procesos Internos…Y al haber sido el único cuadro que presentó su carta de intención, se entiende que él será el abanderado del tricolor que aparezca en la boleta electoral el próximo seis de junio…Finalmente CHECO RANGEL, que en cierto momento del proceso interno había expresado los mismos deseos, no se presentó al juego interno del PRI…Pero se sumó CHECO al proyecto de su partido que encabeza RENATO CEPEDA…Con esta decisión CHECO gana y bastante…Pues queda en inmejorable posición para procesos electorales futuros de su partido al quedar ante sus compañeros como un elemento disciplinado y leal a su partido…RENATO CEPEDA al ser nativo de una comunidad caliente y tropical como es La Pesca, sin la menor de las dudas que le va a dar calor a la elección del seis de junio…Y es que RENATO CEPEDA tiene un carácter entrón…No se raja…Es echado para adelante como la generalidad de los habitantes de su comunidad…No sabemos cómo le va a ir en la campaña…Lo cierto es que se va a meter hasta la cocina de las casas de los marinenses y la lucha por ganarse su confianza la va a hacer y a todo lo que da…En otro orden de cosas, la gente de Soto la Marina está respondiendo bien los beneficios de descuentos que se está aplicando en la Oficina de Catastro para los propietarios de predios rústicos y urbanos…Se estará sorteando una motocicleta entre los contribuyentes de enero, por acuerdo del cabildo a propuesta del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…El estadio de “Las Guacamayas” de Palenque que es dirigido por PIO LOPEZ OBRADOR recibirá una remodelación por 89 millones de pesos por parte de la SEDATU…PIO es hermano de ya sabes quién…89 millones de pesos le autorizó el gobierno federal por medio de la SEDATU…Y la gente, el pueblo bueno, pensando que estos trafiques ya se habían terminado ahora que gobierna la 4T…El pasado martes estuvo en nuestro programa en vivo el líder del PAN en nuestro municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación…Pues bien, el dirigente de los azules locales manifestó que la estructura de su partido está lista y esperando solamente la voz de arranque para empezar a realizar el trabajo político electoral que ya saben hacer y muy bien, indicó…Adelantó que entre a más tarde el día 18 este mes ya podría haber candidatos a la alcaldía, así como a la diputación local, pues en el tema de la candidatura a la diputación federal dio cuenta que VICENTE VERÁSTEGUI va por la reelección…Se le nota madera política de la buena al joven líder del PAN local…Aparte hay que decirlo JUAN CARLOS cuenta con el total apoyo del primer panista del municipio ABEL GÁMEZ CANTÚ…Y esto cuenta y pesa de manera positiva, pero en serio…En caso de que se haga oficial como se percibe que va a ser la candidatura para la reelección del Médico ABEL GÁMEZ CANTÚ se tiene que entender que la competencia interna va a estar interesante por demás…Lo que pasa es que el alcalde tiene un grupo firme y compacto que le dio excelentes resultados hace dos años…Lo que le permitió ser el candidato con más votación obtenida hasta el día de hoy en Soto la Marina…Pero de igual manera le han estado expresando su apoyo político algunos cuadros que vienen de otros partidos, pero que tienen la milla recorrida en la grilla municipal y le entienden pero en serio a lo de la operación electoral…Esto habría de generar en una interesante convivencia e interacción política interna…Pues me comentan que el ex regidor y ex dirigente del PRI local TOÑO SILVA ya no va a participar dentro de este partido a partir de esta elección…Se asegura que el buen TOÑO ha decidido decirle adiós al que fuera su partido durante toda su trayectoria política…Pero bueno, esto tampoco tendría nada de malo…En estas últimas fechas hemos podido ver que muchos cuadros del PRI están emigrando hacia otros partidos…De ahí que no sea nada para espantar o de admirarse la decisión de TOÑO SILVA…En estas últimas fechas TOÑO aseguraba no querer saber ya nada de la política y es que aseguraba “la política no es negocio, no deja” expresaba en torno medio serio y medio sarcástico a la vez…Lo más seguro es que se le presentó una buena propuesta y a lo mejor ahora si puede avizorar que sea buen negocio…Por cierto no es un secreto que TOÑO siempre ha visto con buenos ojos ser Secretario del ayuntamiento en Soto la Marina…Y está bien…Tiene todo el derecho del mundo en tener esta aspiración…Quizás una oferta o propuesta en ese sentido le haya podido convencer en cuanto a su participación política se refiere…En otro orden de ideas, sigue dando de qué hablar y tinta para escribir la alianza partidista del PT con Morena en Soto la Marina…Se concretó esta alianza bipartidista para nuestro municipio…Se asegura que los del PT quieren proponer a su carta para la alcaldía…Hay tironeo por parte de los Morenistas…La mayor parte de los equipos guinda no aceptan ir en segundo plano…Alegan que Morena tiene mayor presencia que el PT por lo que consideran una barbaridad ir de “guanches” políticos…Aunque es muy cierto, que los simpatizantes de la señora IMELDA PAVON aseguran que el boleto de esta alianza es para ella…Me comentan que han hablado incluso con gente estatal del PT y que han hecho el compromiso de que la van a registrar como su candidata en alianza con Morena…Lo cierto es que hasta la fecha, Soto la Marina hasta, es hasta ahora, un completo y total “hervidero” de chismes y rumores políticos…La mayor parte sin sustento…Solamente sustentados por los buenos deseos de quienes los expresan…De quien no se supo ya nada es del estimado amigo JACINTO HERRERA…Digo esto porque en fechas recientes se hablaba de cierto protagonismo político allá por su zona del golfo norte del municipio…Que es precisamente su lugar de origen y donde tiene a la mayor parte de sus amistades…La última participación de JACINTO en Soto la Marina se dio durante la más reciente campaña de LUPE GÁMEZ hace cosa de casi cuatro años en la que jugó por el PANAL-PRI y que por poco la saca adelante con todo y que lo soltaron en desventaja de tiempo y de recursos…El Delegado de SEBIEN en Soto la Marina, MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO entregó cientos de cobijas que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA envió a familias vulnerables de nuestro municipio…Estos apoyos son por demás importantes…Mucho más si consideramos que todavía nos esperan días de muy bajas temperaturas en nuestra región…Cabe decir que MUNDO siempre menciona que los apoyos que se entregan por parte de la dependencia a su cargo los hace llegar el gobernador sin dejar de mencionar al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ y al secretario de SEBIEN estatal RÓMULO GARZA MARTINEZ…A esto se le llama lealtad…Y esto es ser institucional…Bien por MUNDO…Hablando de lealtades…O en este caso de deslealtades, me reportan que por los rumbos de la COMAPA hay algunos trabajadores que no aprobarían la más mínima prueba de lealtad y de agradecimiento al sistema para el cual dependen y que les da de comer…Cuestión de rascarle al tema un poco y saldrá mucha cochambre…Algunos de ellos demuestran su corazón opositor cuando de política se habla…En fin…Condición humana…En días pasados me encontré al compadre ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ acompañado por CLAUDIO REYNA GARCÍA…Maestros los dos…De los buenos…Ellos dos saludaron al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ en la presidencia municipal y le expresaron su respaldo a la política de trabajo que viene desarrollando en beneficio de la comuna local…Falleció el estimado amigo ADAN HERNÁNDEZ CÓRDOVA en días pasados…El famoso y apreciado “Mono”…Hace algunos años cuando su tortillería estaba en plenitud, era muy sabido que le regalaba las tortillas a muchas personas humildes de aquí de Soto la Marina…Nunca se fijó en el dinero…Le importaba mucho más ayudar a la gente…Buena persona…Descanse en paz…También falleció mi padrino ARTURO VILLANUEVA CANTÚ en el Ejido La Peñita…Mis sinceras condolencias para sus hijos ARTURO y TOÑO así como para mi madrina ROSA SOTO…Cuando la mortandad COVID se encuentra en México a todo lo que da el presidente AMLO juega en sus mañaneras con personajes salidos de las caricaturas…En serio, este es el presidente que nos merecemos los mexicanos?…Un presidente poco solidario con el dolor ajeno…En verdad se extraña al AMLO opositor…Porque el AMLO presidente es otro…Lo cambiaron…O el solo se transformó, en un ser insensible…El líder del Partido Verde local TOÑO HINOJOSA participó en una reunión virtual con la dirigente nacional KAREN CASTREJÓN TRUJILLO en días pasados…Se hizo acompañar de la Secretaria de Organización DORA ILIANA MERCADO MOLAR…La reunión que fue de trabajo y además virtual se realizó en la capital del estado bajo la coordinación del dirigente en Tamaulipas RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS…Saludos para mis amigos que encabezan la mesa directiva del Club de Caza y Pesca “Forajidos” de Soto la Marina CHAGO GONZÁLEZ y MARTIN RUBIO GÓMORA, así como HÉCTOR RODRÍGUEZ así como a todos quienes integran este club que tiene carácter deportivo…Pues para el regidor de Morena en el cabildo de Soto la Marina CONCEPCIÓN LOZANO GÓMEZ, el tema de la candidatura del PT-MORENA para nada está resuelto en nuestro municipio….Y tiene toda la razón del mundo cuando él mismo se pregunta y se responde, ¿cómo va a haber candidato si todavía no hay ni siquiera la convocatoria?…Algo relevante en el mundo político de nuestro municipio estará sucediendo para amanecer el martes…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…