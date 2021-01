Prohíben venta de alcohol los sábados y domingos en Tamaulipas por el Covid-19

Ante el alarmante incremento de casos de Covid-19 en Tamaulipas, el Comité Estatal de Seguridad en Salud emitió nuevas restricciones a establecimientos no esenciales, con el objetivo de reducir el número de contagios, entre los que se cuentan que se mantiene la movilidad a10 de la noche y solo se haga en caso de emergencia, cuyos acuerdos están publicados en el Periófico Oficial del Estado en la edición vespertina extraordinaria número 2.

En lo que tiene que ver con la venta de bebidas alcohólicas, los depósitos pueden trabajar de lunes a viernes hasta las 20:00 hrs., pero queda prohibida la venta de alcohol los sábados y domingos.

Los salones de eventos, palapas, jardines y albercas; cines y gimnasios permanecerán cerrados del 16 al 31 de enero de 2021.

Restaurantes y servicios de preparación de alimentos con bebidas; capacidad al 50%, servicio de lunes a domingo hasta las 21.00 horas. A partir de la publicación del presente Acuerdo y hasta el 31 de enero del año 2021, restricción en venta de alcohol con alimentos de lunes a domingo hasta las 21.00 horas. Prohibido servicio de buffete

Tianguis: Capacidad de instalación de tianguistas al 30%. Capacidad de visitantes al 30% Servicio de lunes a domingo hasta las 16:00 hrs. Cada puesto deberá estar distanciado al menos 5 metros uno de otro y se prohíbe la venta a personas que no porten cubrebocas, no se apliquen gel antibacterial y no guarden la sana distancia.

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio: Una persona por familia. Servicio de lunes a domingo hasta las 20:00 hrs. Establecer medidas de protección especificas a favor de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, pudiendo fijar horarios especiales de atención y permitir el ingreso de una persona adicional que los auxilie. Queda prohibida la venta de alcohol los sábados y domingos.

Comercio al por menor en tiendas departamentales; Capacidad de servicio al 50% Una persona por familia. Servicio de lunes a domingo hasta las 18:00 hrs. Establecer medidas de protección especificas a favor de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, pudiendo fijar horarios especiales de atención y permitir el ingreso de una persona adicional que los auxilie. Queda prohibida la venta de alcohol los sábados y domingos

Comercio en general aplicable a mercerías, librerías, tiendas de juegos, tlapalerías y venta de pinturas, venta de telas, paleterías, neverías, dulcerías; Capacidad de servicio al 50% Una persona por familia. Servicio de lunes a domingo hasta las 20:00 hrs.

Artículos de papelería, escolares y computadoras; Sin restricción operativa y de horarios. Una persona por familia.

Iglesias; Capacidad de servicio al 25% Comprobar la realización de desinfección semanal. Establecer medidas de protección especificas a favor de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, pudiendo fijar horarios especiales de atención y permitir el ingreso de una persona adicional que los auxilie. Realizar un servicio los días sábados o domingos comprendidos del 18 al 31 de enero.