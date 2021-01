POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Ayer el PRI escribió un nuevo capítulo en su historia, algo que debió haber ocurrido hace mucho tiempo, la solicitud de inscripción en pleno ejercicio de sus derechos políticos, sin dedazo ni imposiciones. Tuvo que desmoronarse el partido para conocer por una parte a sus verdaderos militantes, a los que están dispuestos a poner en juego su capital político en momentos críticos, y por otra parte dar oportunidad a nuevos valores que empezarán a forjarse en una arena plagada de dificultades y con adversarios que provienen de partidos que están en el poder.

En el registro de su primer bloque de aspirantes a alcaldes de 24 municipios, no se esperaba una doble solicitud en el caso de Matamoros. El trámite ocurrió sin incidentes y la confirmación de su registro será dada a conocer el 30 de enero, está pendiente los 19 municipios restantes.

Ánima el retorno a la palestra de figuras priistas impensables de verse en la faena electoral de 2021, algunos de ellos este domingo se registraron ante el partido; el arribo sorprende en algunos casos como el de Mercedes del Carmen Guillén Vicente quien va por la alcaldía de Tampico. Aunque desde hace unos meses Paloma expresó que podía figurar en la boleta electoral, quienes hemos seguido de cerca su trayectoria, sabemos que ella siempre se encauzó en la línea legislativa, más de una vez dijo no tener interés en la Presidencia Municipal.

No olvidamos que en alguna ocasión expresó, <la presidencia municipal, será cuando decida retirarme>, pero eso lo dijo siendo bastante joven, hoy de acuerdo a mi opinión hay Paloma para rato y después de este capítulo, sea cual sea el resultado electoral la tampiqueña estará siempre dispuesta a dar la batalla.

Paloma, como Enrique Cárdenas del Avellano que buscará la diputación federal por el 5º Distrito Federal, son personajes con capital político, dispuestos a ponerlo en riesgo, ese el motor que el Tricolor está necesitando en este momento.

Obviamente que políticos de este peso, en el que hay que incluir a Ramiro Ramos, incluso a su esposa Mónica Antonia García de Ramos, se están labrando un futuro en comicios futuros, tendrán mano para candidaturas al Senado de la República y gubernatura.

2.- También, para otros representa el pase para una plurinominal. Usted recordará que el PRI acordó que nadie puede saltar de una posición de representación Proporcional a otra similar. Y es el caso de Ramiro que viene de una plurinominal, una vez cubierto el requisito, en caso de participar como candidato en 2021, gane o pierda estará entre los aspirantes a una “pluri”.

Esa es entre otras muchas las causas de que Yahleel Abdalá Carmona que ocupa actualmente una plurinominal, decidiera renunciar al PRI porque estaría impedida de saltar otra posición similar, sólo si antes compite por una posición de mayoría, senaduría o alcaldía, de ahí que prefirió irse al bando azul.

Por otra parte, la participación en la jornada electoral de 2021 es un tema, pero la reconstrucción del PRI es otra, el partido Tricolor tienen que transformarse dentro de un nuevo sistema político, con ejercicio libre, sin ataduras a gobernantes porque son oposición, y sin los privilegios que el poder otorga a las siglas, poder que en este caso tienen el PAN y Morena en los planos estatal y federal, respectivamente.

Los priistas que salgan victoriosos en estos comicios tendrán que manejarse en un clima de alternancias en los estados de la República, es el caso de Tamaulipas, y también con respecto al gobierno federal.

En esa pluralidad tienen que reconstruir su relación con las organizaciones campesinas y obreras, tejer acuerdos si quieren mantener esa histórica relación, porque tal como están ya no son útiles (los priistas) a los campesinos ni a los obreros y en reciprocidad la lealtad de estos se ha desgastado.

Tampoco el PRI puede apoyar esos sectores si no tienen mayoría en la Cámara de diputados para lograr acuerdos que beneficien a sus respectivas bases, desde luego no perdemos de vista que ahora el Revolucionario Institucional va en alianza con el PAN y PRD en por lo menos la mitad del territorio mexicano y no sólo para diputaciones federales, sino para gubernaturas y alcaldías, algo que era lógico.

EN EL FUTURO UN PRI SIN CTM Y CNC.- La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la entidad tamaulipeca difícilmente subsistirá como ente político sin un gobierno priista que le de sustento, de tal manera que quizá no le quede otra que seguir los pasos de la CTM que renunció al PRI, lo ha hecho en lo municipal y en otros estados, ha pactado con corrientes políticas panistas, hoy con la mega-alianza PAN-PRI-PRD las condiciones están dadas.

En cuanto al sector campesino debe escribir la misma historia que se inició en 1938 con Lázaro Cárdenas, pero con diferentes actores, diferentes siglas y con visión plural, es decir sin exclusividad con un partido. Ya lo hizo la CTM al proclamar su independencia con respecto al PRI. El sector campesino, por lo menos el conformado dentro de las siglas de la CNC, en el discurso sigue siendo priistas, pero en la realidad desde el año 2000 entregó la mayor parte de su voto a Vicente Fox, en 2012 a Peña Nieto y en 2018 entregó 9 millones de sufragios a López Obrador.

Es tiempo de empezar a escribir la nueva historia no sólo del PRI, sino de las organizaciones que fueron sus pilares y que permitieron dar forma y sustento al sistema político mexicano en los últimos 80 años.

FIN A LA DEUDA MEJORA FINANZAS MUNICIPALES.- Los 50 millones de pesos del crédito que contrató al final de su trienio Arturo Diez Gutiérrez (2008-2010) y que castigó el presupuesto municipal durante las últimas tres gestiones (Alejandro Etienne, Oscar Almaraz, el innombrable antecesor de Pilar Gómez), ha quedado al fin liquidado.

La noticia dada a conocer por la alcaldesa, quien explicó que el egreso por pago de la deuda, representó entre los 410 mil y 430 mil pesos cada mes durante su gestión en 2020, el cual quedó sin efecto a partir del presente enero y con ello Pilar Gómez ratificó su compromiso de ejercer una buena administración de ese recurso que será canalizado a mejorar los servicios de alumbrado, el bacheo, la recolección de residuos, limpieza de áreas verdes y vialidades entre otros.

Esa cantidad que en números redondos son 400 mil pesos multiplicada por los 9 meses restantes del trienio, representan poco más 3 millones 600 mil pesos que sumados a la política de ahorro que se ha impuesto el Ayuntamiento, conformarán una bolsa cuyos recursos se aplicará de manera eficiente y transparente, esta disciplina ha permitido a partir de la gestión de la alcaldesa un ahorro de 11 millones anuales.

En pocas palabras serán 14 millones 600 mil pesos los que estarán derramándose en las mejoras de la ciudad.

INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL EN LA UAT.- La pandemia no ha sido un obstáculo para cumplir los programas y proyectos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entre ellos la internacionalización antes realizada de manera física o presencial, y ahora se promueve el intercambio académico virtual, en este plano la Facultad de Enfermería de Tampico inicia un de esto procedimientos con universidades de Colombia.

Este modelo que ya existía ahora cobra mayor interés por las condiciones de prevención de salud, con ventajas de tipo económico que vendrán a repercutir en una mayor actividad de intercambio no sólo esta disciplina, sino en otras de la institución.

La actual administración del rector Andrés Suárez Fernández desde el inicio de su gestión destacó el interés por impulsar la internacionalización de la universidad y sus programas académicos, por lo que en lo que va del cuatrienio se han fortalecido los lazos de cooperación e intercambio con instituciones de educación superior internacionales.

APOYOS A JÓVENES EMPRENDEDORES.- En la última entrega de apoyos económicos, dentro de programas que impulsa el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca para los negocios de emprendedores tamaulipecos, hizo la entrega virtual de tres millones 800 mil pesos en beneficio de 147 micro y pequeños empresarios, con esta suma el mandatario habrá entregado 10 millones pesos en los últimos meses.

Tan sólo en octubre pasado hubo una entrega de 4 millones 800 mil pesos, todos ellos orientados a los programas de Crédito Empresarial, Microcréditos e Inversión Joven de la Secretaría de Desarrollo Económico que han venido a consolidar diversos negocios tamaulipecos.

Las MiPyMEs apoyadas por estos programas, están establecidas en Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico, Altamira, Madero y Mante, pero también poblados menores como Güémez, Abasolo, Hidalgo, Río Bravo, Aldama, Jiménez y Tula.