EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Gracias a nuestro padre DIOS ya estamos en pleno año 2021…Somos bendecidos por este importante hecho…Muchos de nuestros familiares y amistades no tienen este privilegio…Se fueron muchos el pasado 2020…Ya sea por COVID o por cualquier otro tipo de padecimientos…O por accidentes…En un país donde suman más de 130 mil fallecidos por la pandemia, creo que somos privilegiados por el hecho de seguir siendo parte de este plano terrenal…La mayor parte de las familias pasamos un fin de año complicado…En el tema de salud…Y en el económico…La situación no está para menos…Está difícil…Pero más difícil sin la menor de las dudas es para quienes terminaron el 2020 y o iniciaron el presente enfermos o con familiares enfermos…Si andamos caminando, estamos bien…Gracias a DIOS!…Entrando en materia para comentarles que este inicio del 2021 empezará “calientito,” en el tema político…El alcalde ABEL GÁMEZ prácticamente no tuvo vacaciones en la recta final del año pasado…Y el presente 2021 lo inició de igual manera a tambor batiente…Ha estado el jefe de la comuna entregando apoyos a familias del municipio…Apoyos que algunos son en el plano personal para sus representados…Como de igual manera entregando obras y acciones que benefician a las comunidades en lo general…En el Poblado “Lázaro Cárdenas” prácticamente se rehabilitaron las calles en un cien por ciento…Así mismo entregó una bomba para el suministro del agua en el Ejido La Peñita…Y en Úrsulo Galván dio inicio a la rehabilitación del camino que conecta a este ejido con Gutiérrez de Lara y que beneficia también a José de Escandón e Ignacio Zaragoza…En fin…Con todo y hay que cuidarse porque el tema de la pandemia está complicado, el alcalde no detiene su andar en el compromiso que tiene con la sociedad de Soto la Marina…También es verdad que en sus giras de trabajo es inevitable que surja el tema de la probable reelección y no es que el médico ABEL lo toque…Es la gente la que se le acerca y le ofrecen su apoyo en caso de que se le dé la oportunidad de ir por otros tres años como presidente municipal…Por su parte el alcalde en la entrevista que le realizamos nuestro Director General HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ y un servidor el pasado mes de diciembre, nos comentó que esto de la reelección es un tema que lo define el Comité Eestatal del PAN…Pero que no vería con malos ojos si se le brinda una nueva oportunidad de estar al frente de los destinos de Soto la Marina…También es verdad que si en el PAN estatal se definen por el médico ABEL GÁMEZ el proceso político electoral no les generaría en mayores complicaciones…Y es que el alcalde tiene una fuerte estructura que lo apoya al mil por ciento…Tiene y cuenta con una red de operadores y activistas políticos, en todos y cada uno de los 24 seccionales de la zona urbana y de la parte rural…Con el médico ABEL en una nueva candidatura no tendrían que andar empezando a armar una red de operadores y estrategas…Pues el alcalde ya los tiene…Y no son pocos…En fin… El tema del PAN para Soto la Marina para antes de que finalice este mes de enero ya tendrá su definición… Siguiendo con el tema político, ya sabemos que este seis de junio, se renovará el Congreso de la Unión…Ese que tanto le importa e interesa al Presidente AMLO…Pero que de igual manera la interesa y bastante a los partidos que son opositores al gobierno federal…Ya sabemos que el asunto del presupuesto para los estados se define precisamente en el Congreso de la Unión..De ahí que el Presidente AMLO a través de su creación partidista MORENA y sus satélites aliados va a hacer lo que sea necesario para conservar la mayoría en la máxima tribuna del país…Pero el PAN y el PRI en alianza con el PRD van a poner todo lo que está de su parte para quitarle la autoridad en la cámara baja…Y es que a los gobernadores del PRI-PAN-PRD les ha puesto AMLO la “pata en el pescuezo” en la distribución del presupuesto…Se espera una lucha de titanes en la disputa por las diputaciones federales…El presidente ha demostrado que no le interese lo que a este respecto de la distribución del presupuesto piensen o digan los gobernadores de oposición…Pero también es cierto que los gobernadores opositores en su mayor parte le han perdido el respeto, políticamente hablando…Por cierto se dice que el buen amigo JACINTO HERRERA de Enramadas le podría estar entrando al tema político en Soto la Marina…Al parecer en las filas del Partido Frente Progresista de México no ven con malos ojos que sea su candidato a la alcaldía…De JACINTO sabemos por su red social que apoya el ideario político del presidente AMLO…Y como el partido el Frente Progresista es de clara filiación a la 4ta. transformación entonces nada de raro tendría una incursión política del nativo de Enramadas en el proceso electoral de este 2021…Claro que nada de estas versiones las podemos confirmar…Pero vamos a tratar de platicar con él en estos días del nuevo año…Lo que sí es cierto es que de los ejidos de la zona del golfo norte se escuchan comentarios en cuanto a que JACINTO HERRERA si trae intenciones de buscar la alcaldía de este su municipio…De acuerdo a datos de algunos comerciantes del ramo de alcoholes de Soto la Marina durante la segunda parte de diciembre se incrementaron las ventas en más de un 100 por ciento de manera diaria en relación al resto del año 2020…Un gran respiro económico para todos ellos…Por cierto, hay algunos remedios populares infalibles para la “cruda”…Que no es otra cosa que la famosa resaca que se siente después de una intensa noche de copas…Unos aseguran que un buen menudito…Otros que una picosa sopa de mariscos…Que unas cervezas mezcladas con hielo, limón y salsa…Que unos chilaquiles bien picosos…O que unos huevos estrellados bañados en salsa…Otros dicen que solamente comiendo limón con sal…Y de plano otros dicen que lo mejor para no sentir la cruda es volver a entrarle a unas seis cervecitas, un sueñito y listos…Como nuevos!…Lo cierto es que muchos han jurado no volver a tomar en su vida cuando están sintiendo los estragos de la resaca…Pero al paso de los días este juramento se les olvida…Se les olvida…O “se nos olvida?”…Pues el domingo está programada la entrega de la carta de intención de RENATO CEPEDA para participar como candidato del PRI a la presidencia municipal…La entrega de este importante documento la tiene RENATO programada para hacerla efectiva en el ICADEP del PRI estatal, en la capital del estado…Al parecer solamente RENATO CEPEDA se va a registrar como aspirante local por parte del tricolor…Hizo el de La Pesca el trabajo necesario como para ser considerado el abanderado de unidad de los del tricolor…Que de aquí a mañana todo puede suceder, es también igual de cierto…Pero todo hace indicar que el joven político pesqueño va solo en el juego por la candidatura municipal del PRI…También es verdad que el tema de la primera regiduría por parte del PRI va a sacar chispas…Independientemente del resultado que el abanderado municipal del PRI llegue a cosechar, lo más seguro es que quien quede “sembrado,” en la primera regiduría va a formar parte del próximo cabildo municipal…Lo cierto es que hoy en día ya no hay el margen de negociación que el PRI representaba para los aspirantes en los tiempos sagrados de poder y de las vacas gordas…Con solamente levantar la mano, para las candidaturas, cualquier priista ya con eso tenían casi en la bolsa un cargo estatal o municipal o bien en el cabildo…Había mucha tela de donde cortar para conformarlos…Hoy en día claro que el tricolor para nada es una bolsa de trabajo o de colocaciones para su gente…Como decía HÉCTOR SUAREZ en los 80s “No hay, no hay”…El saludo de la columna es para mi primo LENCHO HERNÁNDEZ hasta el Poblado “Lázaro Cárdenas”…Pues nos comentó el muy conocido comerciante de la zona centro de Soto la Marina CHUY MARTINEZ MENDIOLA que las ventas de navidad y fin de año estuvieron aceptables…Mejores incluso que las expectativas que se habían planteado por el tema del COVID…”Nada que ver con los diciembres de los años de bonanza”…”Pero tampoco, tan bajas como las del año pasado”, nos comentó…Pues se habla de una alianza entre el PT y MORENA aquí en Soto la Marina…Aunque igual de cierto es que el líder estatal de Morena ENRIQUE TORRES MENDOZA está desconociendo dicha alianza…Dicen que esta alianza fue un “tiro” que se aventaron por la libre el Senador AMERICO VILLARREAL y el Diputado Federal ERASMO GONZÁLEZ con el representante ante el IETAM por Morena y e PT sin tomar en cuenta la dirigencia de partido…Habrá que esperar lo que se decida a ese respecto este próximo martes por parte de la autoridad electoral correspondiente…De entrada y dando cuenta de los rumores que se han dejado correr desde el pasado fin de semana en nuestro municipio a este respecto se habla de que la alianza la estaría encabezando el PT y no MORENA…Es decir que el candidato o la candidata la pondría el PT y que inclusive a MORENA se le daría en el cabildo solamente la propuesta para una tercera regiduría…Lo que vendría siendo prácticamente, nada…Una miseria política…Claro que los de MORENA no están mancos y van a defender lo que consideran es suyo…También es verdad que es el tiempo idóneo para que se le haga justicia a EMILIANA GARZA CRISANTO con un lugar para el cabildo…Aunque últimamente su estado de salud le ha impedido en cierta manera encabezar las acciones del PT la verdad es que son muchos años los que ha sido la única en dar la cara en nuestro municipio, por este partido…Una visita de cortesía realizó el ex presidente municipal LEONEL ARELLANO OCHOA a nuestro Director General HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ el pasado jueves…Llegó acompañado el político pesqueño de su hija la Lic. ANA CRISTINA ARELLANO MAGDALENO…Dice el ex alcalde que en los próximos días dará a conocer sobre su participación política en Soto la Marina…El presidente del Comité del Agua del Ejido La Peñita NACHO LOZANO le agradeció al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ en representación de la comunidad por el apoyo que les brindó y que consistió en una bomba para el suministro del líquido vital en esta importante comunidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…