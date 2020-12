IR POR LA REELECCION LO DECIDE EL PARTIDO: ABEL GAMEZ CANTU

“Ir por la reelección a la presidencia municipal no es que yo lo quiera, es una decisión que toma el partido tras las evaluaciones que lleva a cabo”, dijo el Presidente Municipal, Abel Gámez Cantú, al ser cuestionado respecto a una buscar la reelección dentro de las elecciones del 6 de junio del 2021.

Lo anterior fue dentro de la entrevista que el Alcalde, Abel Gámez Cantú sostuvo en el Noticiero en Vivo de El Redactor el pasado martes 22 de diciembre, con nuestro Director General, Profr. Humberto de la Garza González y el titular del programa, Fernando Infante Hernández, donde hizo un balance de los logros obtenidos a dos años dos meses de haber asumido el cargo.

“De acuerdo a la Ley Electoral tenemos derecho a la reelección, pero eso no depende de mí, es una decisión de partido y ahí se va a tomar en cuenta una evaluación de nuestro trabajo”, subrayó el Alcalde.

Al referirse a los apoyos que ha recibido de ciudadanos representativos y con liderazgo, que militaron en otro partido distinto al suyo, para que busque la reelección a la alcaldía, el Médico Abel Gámez Cantú considera, que la decisión de estos ciudadanos que se han unido a su política de trabajo, es significado claro de que les ha parecido bueno el trabajo que ha realizado, “no creo que haya otra razón, porque si ellos vieran que no estamos haciendo las cosas bien, nunca nos van a dar su apoyo y menos cuando ellos eran de otro partido y eso nos causa satisfacción y nos hace pensar que vamos bien; y que bien que nos apoyan y si se me diera el caso de que el partido me diera otra oportunidad, vamos a trabajos con ellos también”, subrayó.

Luego agregó; “el trabajo en equipo siempre es mucho mejor y si contamos con la aprobación de ellos y toda su gente, porque la verdad que la gente que se ha unido es gente con credibilidad en sus comunidades, gente a la que respetan por su liderazgo, nos da satisfacción y tranquilidad, no confianza, porque no nos podemos confiar de ninguna manera, porque no hay enemigo pequeño, indicando que mientras llegan los tiempos y el el Partido Acción Nacional toma la decisión, él seguirá trabajando con más fuerza”.