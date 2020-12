Envía el Alcalde AGC a la sociedad los mejores deseos para el Año 2021

Sus mejores deseos a toda la sociedad de Soto la Marina hace llegar el Alcalde Abel Gámez Cantú, ante la llegada del año nuevo, cuyas fiestas pide celebrar en enmedio de una convivencia familiar.

“En nombre propio y de mi familia, hago llegar nuestros mejores deseos a todas las familias marinenses por la llegada del año nuevo, que no va ser como otras celebraciones que hemos tenido, les pido que lo hagan con responsabilidad, es época para celebrar, pero en esta ocasión hay que hacerlo en familia, no podemos relajar las medidas sanitarias, porque hay que tomar en cuenta que desgraciadamente esto no se ha acabado, al contrario cuando parece que vamos de salida vuelve a subir”, señala.

“Deseamos que disfruten el fin de año en familia y que el año que entra 2021 sea mejor con el favor de Dios”, dijo finalmente el Presidente Municipal, Abel Gámez Cantú.