Balance positivo en el segundo año de gobierno del Médico Abel Gámez Cantú

Como positivo, considera el Presidente Municipal de Soto la Marina, el Médico Abel Gámez Cantú los dos años y dos meses que lleva su gestión de gobierno, al hacer un balance durante una entrevista concedida al Noticiero en Vivo de El Redactor, donde tuvo como anfitriones al Director General, Profr. Humberto de la Garza González y a Fernando Infante Hernández como conductor.

Consideró el Alcalde, que hay un gran avance en los compromisos, con el reconocimiento de que no se han hecho al cien por ciento, pero que un quedan meses de su gestión y que van a salir bien, porque además ya se trabaja en las obras grades, las que la gente quiere ver y en las que ha sido gestor ante el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, como la construcción del puente peatonal a Barrio Blanco, que además de ahorrar distancia a la cabecera municipal, significará seguridad para personas discapacitadas, de la tercera edad, comerciantes con triciclos y de manera especial a los estudiantes, al tener que pasar por el puente vehicular, donde corren un grave riesgo, aunque de momento en el caso de los alumnos no están acudiendo a clases a las aulas por motivo del Covid-19.

Se refirió asimismo el Médico Abel Gámez Cantú, a la segunda etapa de rehabilitación del Polideportivo, donde se colocó nuevo cerco perimetral y se trabaja en una nueva cancha de Fut-7, sin descontar el cambio total del techo del Gimnasio, que ya era urgente, pues llovía más adentro que afuera.

Habló también el Alcalde, de las obras de cambio de tubería de la red general de drenaje, que son obras que la gente no ve, pero que si reconoce, porque si el drenaje se tapa las aguas negras pueden salir por las coladeras de las casas, “ahora me doy cuenta porque se le saca la vuelta a este tipo de obras que por estar tapadas no se ven, como el asunto de la planta tratadora de aguas negras, que aunque no está trabajando al cien por ciento, ya funciona y a la que se la invertido muy buena cantidad de recursos.

También habló el Presidente Municipal, de los apoyos sociales dirigidos al tema de la salud, con medicamentos, estudios médicos, traslados a Victoria a consultas con especialista, en donde se ha brindado atención a quien lo ha solicitado, “porque en ese rubro no escatimamos apoyos”, afirmó.

Reconoció en el rubro de la Salud, la excelente atención médica que se brinda en el Hospital Rural por parte de todo el personal que da el mejor de sus esfuerzos, más indicó que al no contar con medicamentos, ni estudios médicos que requiere el paciente, el Ayuntamiento tiene que apoyar a los enfermos, “son cosas que no se ven y solo lo saben ellos; todos los días se manda gente a Victoria a los distintos hospitales o estudios”; la salud es prioridad para su administración enfatizó el Médico Abel Gámez Cantú.

En otra parte de la entrevista, el Alcalde dio cuenta de la atención que su administración ha brindado al tema del agua potable, resolviendo problemas de bombas sumergibles a no menos de 15 comunidades, la perforación de un pozo en el Ejido Santa Isabel que tenía años de abastecerse de un estero y una obra muy importante también de agua en el Ejido La Lobera, donde le consta que desde hace más de treinta años tenía ese problema y nadie lo había solucionado, pero ahora ya tienen agua en las llaves de sus casas, además de que ya se hacen estudios para dotar de agua a comunidades como Pobladores de México y Guadalupe Adame.

Destacó asimismo la obra anunciada por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca para abastecer de agua potable a La Pesca, Vista Hermosa y Las Tunas, pero donde también saldrá beneficiada la cabecera municipal, ya que la planta potabilizadora actual es ya insuficiente para atender la demanda de los hogares.

En la parte final de la entrevista, el Presidente Municipal reiteró su compromiso de redoblar el trabajo por parte de la administración a su cargo para ir resolviendo las demandas que se plantean y pidió a la sociedad que los entiendan, que tengan paciencia, en el entendido de que son más de 60 comunidades las que tienen que atenderse y de manera prioritaria dar solución a sus necesidades, así como los de las familias mas vulnerables.