EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Al interior de Morena aquí en Soto la Marina, la pelea por el boleto local se está convirtiendo verdaderamente en una arena de varias cuerdas…Los que se dicen fundadores del partido en el municipio, se enojan con quienes tienen menos tiempo de permanencia y buscan con todas sus ansias el boleto guinda para aparecer en la boleta electoral el seis de junio del próximo año…Los que tienen poco tiempo de ser Morenistas aseguran que de muy poco cuenta que algunos se ostenten ser fundadores si en las urnas ya han sido calados y con números negativos…Primero las damas…Estos elementos aspiran y suspiran por la candidatura de Morena…IMELDA PAVÓN, HUGO ARELLANO, HUGO ROJO, MARTIN INFANTE y no hay que descartar al recién electo dirigente local de la Central Campesina Cardenista JUAN JESÚS HERNANDEZ TORRES…Lo cierto es que JUAN JESUS opera una organización que ha sido semillero de la izquierda en la zona sur del municipio…IMELDA PAVÓN tiene todo el apoyo de su esposo ALEJANDRO ZÚÑIGA y un grupo de simpatizantes de su proyecto que lucen unidos desde hace tiempo…A HUGO ROJO podemos decir que los Servidores de la Nación trabajan en sus tiempos fuera de horario a su favor en el tema ´político…HUGO ARELLANO podemos decir que lo apoya el líder estatal de Morena ENRIQUE TORRES MENDOZA…Y de MARTIN INFANTE la realidad es que tiene un tiempo considerable que no realiza reuniones de corte político, con sus allegados…Como que espera que los demás se empleiten y así entrar como cuchillo en mantequilla por el boleto local de su partido…Lo cierto es que casi todos los aspirantes locales de Morena le tienen encendidas sus respectivas veladoras a cuadros que buscan la candidatura estatal como el caso de HUGO ARELLANO que ya se abrió de capa por el director de CRT en el país RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA…HUGO ROJO por el coordinador de los programas federales JOSE RAMÓN GOMEZ LEAL…Así como doña IMELDA PAVÓN quien juega dentro del equipo interno de HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ….También es verdad que la primera y tarea más complicada y difícil que enfrentan los Morenistas de Soto la Marina, es el tema interno…Como que no se acostumbran a convivir entre ellos…Se les hace más fácil interactuar con gentes de otros partidos, antes que dialogar con sus propios compañeros que juegan en equipos distintos…El polideportivo local está siendo objeto de mejoras en su infraestructura…Desde hace unos días se desarrollan una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad de las instalaciones como por ejemplo se está trabajando en la instalación de un cercado perimetral y además se construye una nueva cancha de Fut 7 sintético…Todo esto por instrucciones del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ, con todo el apoyo del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Por cierto el alcalde está cerrando este 2020 a tambor batiente, y a que las giras de trabajo por las comunidades rurales así lo dejan de manifiesto….Claro que las familias beneficiarias en representación de sus autoridades ejidales le han estado manifestando su reconocimiento por el trabajo realizado en beneficio de todos ellos…La plaza principal de Soto la Marina luce de lo más hermosa con los motivos navideños que la administración local mandó instalar…Ahora solamente falta que nosotros como sociedad cuidemos tan preciosos arreglos…Recuerdo que el año pasado algunos vándalos destruyeron gran parte de los arreglos de navidad que se mandaron instalar por parte del municipio…Es bueno que si vemos a alguien causando destrozos sea denunciado ante la autoridad competente…Pues si bien es cierto que la presidencia municipal mandó iluminar la plaza con estos motivos navideños…La explanada es un lugar que pertenece a todos los marinenses…Pues los sábados que restan del presente año estará instalado el mercado rodante en la zona de costumbre…Este fue un acuerdo entre el Ayuntamiento y los comerciantes en pequeño…Se trata con esta medida de reactivar la economía de los comerciantes en pequeño de nuestro municipio…Pero sería bueno que se cumplieran al cien por cientos las recomendaciones sanitarias tanto por parte de los oferentes, como por parte de los clientes de tan populoso sitio comercial…Y es que la verdad es que el pasado sábado no todos los comerciantes tenían el cubre bocas puesto…Y los clientes, abundaban los que andaban destapados…Como decía la abuela, “hijitos, ven la tempestad y no se hincan”…Después de más de 115 mil muertos por COVID en nuestro país ahora el presidente AMLO exhorta a la sociedad a cuidarse y no andar en fiestas…Está bien su exhorto…Pero lo hace a destiempo…Y es que a inicios de año invitaba a todo mundo a salir a comer y divertirse y que se abrazaran…”No pasa nada” aseguraba…Hasta se atrevió a decir que el COVID era como una gripita…Y que con un caldo picoso de guajalote se curaba…Ignorancia pura…A y sigue sin usar cubre bocas!…PANCHO GUERRA se viene desempeñando como Secretario de Organización en la CCC…Tiene experiencia en esa organización pues tiene ya muchos años de formar parte del comité …Me comentaron que nuestro estimado amigo JACINTO HERRERA pudiera estar teniendo importante participación política en Soto la Marina…No me aseguran a plenitud en qué consistirá la participación de JACINTO…Pero allá por la zona norte se escucha de manera insistente su nombre…Será que buscará la candidatura local por algún determinado partido…O será que se viene a respaldar a algún candidato?…La mejor respuesta solamente él la tiene…No habrá que esperar mucho tiempo, para saber la realidad y es que para el día último de enero terminan las precampañas…CHECO RANGEL llevó a cabo una actividad en motos por la zona golfo norte de nuestro municipio…CHECO tiene aspiraciones de ser el candidato del PRI a la presidencia municipal…Trabaja para ello de acuerdo a su personal forma de hacer las cosas…Tiene muchos años de participar dentro del tricolor…Y claro que tiene derecho a su muy particular aspiración…Que no son los mejores tiempos para el PRI es igual de cierto…El PRI pasa por una crisis histórica…Crisis que abarca todos los aspectos como es la económica que es la más importante…Me comentó CHECO que le hizo saber en tiempo y forma sus aspiraciones al líder estatal EDGAR MELHEM SALINAS…Sobra decir que hoy en día el PRI no tiene dinero para apoyar a sus candidatos para sus campañas…Así que quienes se saquen el tigre en la rifa se tendrán que dar sus habilidades para conseguir su lana…Se nota mucho movimiento de personas en la zona centro de nuestra localidad…En lo personal yo era uno de los que pensaba que por el tema del COVID este cierre de año sería de poca movilidad de gentes en nuestro municipio…Pero la verdad es que se batalla en horas de medio día para encontrar un lugar para estacionar nuestros vehículos…Las tiendas presentan importante afluencia de familias…Creo que hay más movimiento en Soto la Marina este diciembre, que el fin de año anterior…Esto es bueno para el sector comercial por su reactivación…Esperamos que no sea este movimiento de personas una razón para que se expanda el maldito virus en nuestro municipio…Igual de cierto es que la mayor parte de la gente anda con su cubre bocas puesto…Hay como un mayor porcentaje de responsabilidad por parte de la ciudadanía…O miedo…Lo que sea…Pero esperamos que por caridad de DIOS mínimo la gente siga usando su cubre bocas…Se nos fue mi tía NANA HERNÁNDEZ OLIVARES…Del mero Ejido La Peñita…Sangre fundadora de esta linda comunidad de la zona de riego de Soto la Marina…Apenas tres días antes de su partida se nos había adelantado mi primo PEPE INFANTE el mayor de sus hijos…Duro golpe para mis hermanos INFANTE HERNÁNDEZ y para todos quienes somos familia…Los dos se nos fueron en este mes de diciembre que siempre recordaremos de manera dolorosa…Me quedo con el recuerdo de mi tía NANA a quien siempre saludaba yo con un beso en la frente de manera amorosa…La tía NANA me quiso mucho desde el momento mismo de mi nacimiento…Claro que de mi parte fue de lo más correspondida…Y me quedo con el recuerdo de mi primo PEPE INFANTE que siempre me presentaba como su primo con todo el orgullo del mundo, ante quienes no me conocían…Dicen y con razón que DIOS nunca se equivoca…Y es que mi padre DIOS me dio la mejor familia que podía yo haber tenido en este mundo terrenal…Los INFANTE de La Peñita!…En otro orden de cosas el Coordinador de la triple C en Soto la Marina, JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES me comentó, sobre su agradecimiento a los delegados de esta organización que le patentizaron su apoyo y con ello hicieron posible que sea desde hace unos días a la fecha el líder en nuestro municipio…Me comentó que la gente de la Central Campesina Cardenista tiene mucho potencial para sacar adelante una serie de proyectos que ya se están integrando y que sin la menor de las dudas contribuirán a elevar el nivel de bienestar de todos ellos…Por otro lado ANDY MIROSLAVA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ fue ratificada en el cargo de Secretaria de Acción Juvenil del PAN en nuestro municipio…Acudieron a su toma de protesta la Secretaria General del PAN en el estado, MARIELA LÓPEZ SOSA así como la dirigente estatal de los jóvenes MARIA FERNANDA GIRÓN…Y por supuesto el presidente del partido en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…