EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya llegó diciembre y con ello se acercan las tradicionales posadas…Aunque este año serán totalmente en familia, pues el sector salud recomienda que no haya aglomeración de personas en un solo espacio…Y es que el COVID sigue imparable…Cual si fuera una de las varias pestes anunciadas en la Biblia…Lo cierto es que hay que cuidarnos…No todo se lo podemos dejar al creador…Ni mucho menos a los doctores…Aunque igual de cierto es que el Presidente AMLO sigue diciendo que el uso del cubre bocas no es importante…La verdad es que en lo personal prefiero seguir las recomendaciones de su uso que nos hacen llegar todos los días los expertos en este tema…En temas políticos pues vaya que causó revuelo la salida de HÉCTOR MARTIN GARZA GONZALEZ de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobernación…Sus malquerientes andan alegres porque dicen que ya lo bajaron de la competencia interna por la candidatura estatal…Pero sus allegados dicen que lo mandaron a Tamaulipas para que empiece a placearse e ir otra vez por el boleto a la gubernatura…Y hasta lo ponen al frente de los programas federales…Quien sabe… Lo cierto es que el famoso “Guasón” siempre ha tenido el afecto del Presidente AMLO ya que se la jugó con él en su anterior participación, cuando casi todos los que hoy aspiran al boleto estatal andaban en las filas de otros partidos…Lo cierto es que el ambiente interno de MORENA en Tamaulipas va a sacar lumbre…Y es que la división y el fuego amigo en ese partido es cosa de un día y el otro también…En otro orden de ideas, AURELIO GARCIA del Ejido La Peñita recibió merecido nombramiento como Aval Ciudadano por parte de la Secretaría de Salud del gobierno federal…Al parecer en el transcurso de la presente semana se estarán inaugurando las oficinas de lo que será el Comité Municipal del Partido Verde, de acuerdo a lo que me comentaba el dirigente local TOÑO HINOJOSA ARELLANO…Estaría encabezando tan importante ceremonia el jerarca estatal RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS…No menos de tres ex presidentes de seccionales de diferentes partidos al PAN de la zona urbana y otra media docena de las comunidades rurales me han comentado que ahora están apoyando al Médico ABEL GÁMEZ en un posible proyecto político de reelección…Unos lo harán desde sus partidos en caso de que se presente una alianza con el PAN…Otros lo harán ya abiertamente con las siglas del PAN…El caso es que no son pocos los actores políticos que hace dos años jugaron en otros proyectos y ahora lo harán a favor del Médico ABEL…En caso de que le den la oportunidad de la reelección…Pues muy agradecidos en las comunidades rurales donde el alcalde los ha estado apoyando en la problemática por la falta del suministro de agua…Así lo dejan de manifiesto de manera muy particular en el Ejido Santa Isabel, en voz de sus autoridades locales…Este próximo viernes se llevará a cabo la inauguración del nuevo local de “Carnes y Pollos Medina” de Soto la Marina…Los trabajos de adecuación de este concepto comercial fácilmente tienen un 90 por ciento de avance…Les deseamos el mayor de los éxitos y es que generan aparte del buen servicio a sus clientes las anheladas fuentes de empleo para algunas familias de nuestro municipio…Por cierto un saludo para el compadre CABRIALES que tiene su negocio Despacho II enfrente de lo que será Carnes y Pollos Medina en la esquina de Sarabia con calle lateral de la carretera nacional…Falleció la semana pasada don REMIGIO BARRIENTOS GARZA…El era originario del Ejido La Piedra…Era el último sobre viviente de la dinastía BARRIENTOS GARZA de esa comunidad rural de la zona sur de Soto la Marina…Don REMIGIO al igual que sus demás hermanos, fue tronco fuerte y frondoso de una rama genealógica numerosa y de trabajo…En paz descanse!…Felicidades para el joven marinense y estudiante del Tecnológico Regional de Ciudad Victoria, JOSUÉ GOMEZ PAREDES yaque obtuvo el primer lugar en el Concurso Estatal de Pintura con grafiti que se desarrolló aquí en Soto la Marina, en fechas recientes…Pues el ex dirigente del PRI local XAVIER MOLINA anda muy activo en cuestiones políticas en algunos estados de la zona norte del país…Pero no anda trabajando para el PRI…Anda realizando chamba electoral para MORENA…Así lo deja entrever en la información que sube de manera permanente a su red social…Claro que no estamos diciendo que MOLINA ya sea de MORENA…El trabaja para una consultoría o Marketing político que tiene el ex líder del PRI en Tamaulipas RICARDO GAMUNDI ROSAS y venden sus servicios y experiencia en cuestiones político electorales a quienes les interesen sus servicios…Igual de cierto es que GAMUNDI realiza trabajo electoral para MORENA en el estado de Nuevo León…Bien dicen que el interé$ no tiene pies$…Ya se está vacunando a la población en general en el Centro de Salud local de acuerdo a lo que me comentó el Director de este espacio de salud del gobierno del estado Dr. JOSÉ PEDRO TRUJILLO JUÁREZ…Primero solamente se había aplicado la vacuna al personal así como a sectores vulnerables…Pero desde la semana pasada ya se cuenta con suficientes dosis para toda la población, indicó el Dr. TRUJILLO…El 15 de diciembre se cumplirán 24 años de que ABUNDIO HERNÁNDEZ MONTALVO estuvo a punto de morir debido a que un conductor de una unidad automotriz alcoholizado lo arrolló frente a un negocio de comidas en la zona centro de Soto la Marina…A raíz de este terrible accidente es que ABUNDIO estuvo en cama durante no pocos años…Pero gracias a DIOS y a los esfuerzos de la ciencia médica es que pudo volver a caminar…Me da gusto que ABUNDIO HERNÁNDEZ MONTALVO hoy en día puede realizar su vida completa y totalmente de manera normal…Pues ya estamos en diciembre…Qué rápido se está pasando este 2020…Serán esta navidad y fin de año muy diferentes a los que hemos pasado distintas generaciones de seres humanos…El maldito COVID que en un mal día salió de China para el mundo vino a modificar una serie de cosas que no estaban ni siquiera en nuestras peores pesadillas…Más de un millón y medio de muertes en el mundo…Y cerca de 110 mil en nuestro México…Y ya no sé ni siquiera el número exacto de contagiados en el planeta…El presidente AMLO sigue sin usar cubre bocas…Dando con ello un mal ejemplo a millones de seguidores que todavía conserva en nuestro país…Más de 110 mil fallecimientos por COVID en México no han sido suficientes todavía para quitarle al Subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ GATTEL su tan conocida y cínica sonrisa de asesino…Está claro que como sociedad debemos de poner lo que está de nuestra parte…Pero si deberían el presidente y su equipo de salud dar un buen ejemplo en cuanto a las acciones de prevención sanitaria se refiere…El Presidente sigue siendo ejemplo para muchos…Y si estos lo siguen viendo en eventos cerrados o abiertos con la boca descubierta, sin la menor duda que van a decir que “no pasa nada”…En otros temas, el regidor de Morena en el cabildo de Soto la Marina J. CONCEPCION LOZANO GOMEZ me hizo saber toda su confianza en cuanto al buen destino político que le espera al ahora ex director de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobernación HÉCTOR MARTIN GARZA GONZÁLEZ…Asegura el regidor de Morena que al “Guasón” le esperan cosas muy buenas en lo que tiene que ver con el tema político personal…En la reunión que se desarrollará el próximo 10 de diciembre en la CONAGUA es de donde saldrá la información oficial, respecto a la apertura de la Presa Vicente Guerrero para el riego de los productores de los Módulo del Distrito 086 de acuerdo a lo que nos hizo saber el presidente del Módulo VI el estimado amigo MARIO AGUIÑAGA MORALES…Por cierto los apoyos al campo escasean por parte del gobierno federal y en cambio los costos por inversión para las siembras cada vez son más cuantiosos…Se necesitan por parte de los agricultores de sistemas de riego cosechar al menos unas cuatro toneladas por hectárea para apenas recuperar lo invertido…Los apoyos que según AMLO les iban a llegar de manera directa a los productores nada más no se ven por ningún lado…Ahora sí que los productores ni por medio de las organizaciones y mucho menos de manera directa ven los mencionados apoyos prometidos…El Coordinador de Prevención y Participación Social de la Jurisdicción Sanitaria 11 de Padilla, JACINTO RODRÍGUEZ SILVA entregó cientos de tapa roscas para la Asociación “Luz de Esperanza” de Ciudad Victoria que atiende a niños con cáncer…Me dicen que PEPE HERNÁNDEZ CUESTA aquel que fuera funcionario del PRI estatal en las fechas de “vacas gordas” para el tricolor en Tamaulipas, sigue bien metido en la grilla…Solamente que ahora lo hace a favor de Morena…Se le ubicó en el municipio de Juárez, Nuevo León, operando para los Morenistas…Y todavía así hay gentes que se espantan de que algunos priistas de Soto la Marina ahora anden apoyando a otros partidos…Me dicen que el Lic. JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES trae inquietudes en el tema de la política local…Dicen…La verdad es que quedamos de echarnos la presente semana una buena plática a este respecto…Por lo tanto, en esta columna no podemos todavía asegurar nada a este respecto….Por cierto el Lic. JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES se distingue por ser un gran orador…Practica el arte de la palabra desde sus tiempos de estudiante, es maestro de muchos alumnos y ha sido jurado en infinidad de certámenes de oratoria, en diferentes niveles educativos…El viernes 18 de este mes de diciembre se “desconectan” los alumnos de educación básica de sus clases…Para disfrutar si así se puede decir de las vacaciones de navidad y fin de año…El ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA sigue manejando los tiempos políticos hasta el límite y hasta donde sabemos, aún no toma una decisión en lo que tiene con buscar o no ser candidato a la presidencia municipal…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…