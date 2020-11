Promueve el CBTA 271 de SLM la Ley Olimpia contra la violencia de género

Al celebrarse el pasado 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conocido como el Día Naranja, en el CBTA 271 de esta población de Soto la Marina, se difundió por diversos medios la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres, que incluye acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada, así como la difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de internet, redes sociales, correo, apps, o cualquier otro espacio digital.

Sobre el particular, el Director del CBTA 271, Ing. Leonel Córdova Montes dio a conocer, que haciendo uso de las redes digitales se difundió de manera particular a la comunidad estudiantil del plantel a su cargo, la información que tiene que ver con el Alto a la Violencia de Género y de alguna manera apoyar que esto no ocurra y que los estudiantes sepan a donde deben dirigirse para denunciar este tipo de delitos.