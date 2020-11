EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues mucho se ha hablado de las probables alianzas entre diferentes partidos aquí en Tamaulipas, rumbo a las elecciones del próximo año…Nada se ha confirmado, por parte de los dirigentes partidistas en cuanto a con cuales franquicias electorales se habrán de establecer las alianzas…Lo que sí es cierto es que los priistas le aprobaron al jerarca EDGARDO MELHEM para que busque acuerdos con otros partidos y pueda establecer las alianzas que considere redituables para el tricolor…Se dice en Ciudad Victoria que el PAN podría estar pactando alianza con el PRI…Pero las últimas declaraciones del presidente de los azules CACHORRO GALVÁN en los últimos días parecen no asegurar tal versión…Mientras que MORENA al parecer llevará de aliados a los del Partido del Trabajo y quizás por ahí otra franquicia…El líder local del Verde TOÑO HINOJOSA asegura que van solos al menos en Soto la Marina…Pero igual de cierto es que el dirigente estatal RICARDO GAVIÑO está a la espera de lo que le marquen por parte del Comité Nacional…Lo cierto es que se acerca la madre de todas las batallas…Electoralmente hablando…Estará en juego no solamente el tema de las presidencias municipales en el país…También se estará jugando el presidente AMLO la mayoría que tiene en la Cámara Baja del Congreso de la Unión…Si en verdad los de la oposición le desean tumbar esa mayoría deberán de unir y sumas fuerzas políticas, pues por separado el voto opositor al Presidente se dispersará y le facilitarán el que los siga ninguneando con el presupuesto a los estados…Al parecer en Nuevo León la alianza del PAN con el PRI se cayó…Mientras tanto en Soto la Marina los líderes partidistas del PAN y del PRI continúan trabajando independientemente de que la coalición se dé o no…JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ resultó ser un buen dirigente…Es joven…Tiene paciencia para escuchar a sus compañeros de partido…No es de pleito…No se gancha a la primera…Ni a la segunda…Es receptivo…Y tolerante…Tiene futuro JUAN CARLOS…Todo es que no se le mueva el piso…Aparte y hay que decirlo, cuenta con la confianza del Alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Pueden venir cosas buenas para el jerarca local del PAN a corto tiempo…Todo es que se siga conservando sencillo y humilde con los demás…Mientras que la lideresa del tricolor ROSI PERALES ARGUELLO ha tomado el timón en tiempos de sobra difíciles…Complicados en casi todos los aspectos…No hay en el PRI presupuesto para los gastos más mínimos…Pero ahí anda echándole ganas con lo que tiene a la mano…Puede ser que a ROSI le haya caído esta delicada responsabilidad en los momentos más difíciles en la historia política de su partido en Soto la Marina…Pero dicen que en tiempos confusos es cuando llegan las mejores oportunidades…La líder del PRI local bien que puede aparecer en las negociaciones internas de su partido con importantes posibilidades de trascender un poco más en la esfera política…Hablando de priistas el dirigente de la CNC en Soto la Marina MARIO CRUZ OCHOA se sumó con su apoyo a los damnificados de Tabasco y Chiapas…Esta fue una iniciativa del PRI estatal que fue secundada por la dirigencia de la CNC en Tamaulipas…MARIO fue hasta Ciudad Victoria a entregar su apoyo como lo hicieron otros líderes de la organización campesina de otros municipios del estado…Igual de cierto es que la CNC siempre toma parte en las negociaciones internas a favor de sus dirigentes municipales…Y a ese respecto, es que el nombre del líder de la CNC de Soto la Marina es de los que estará presente en las mesas de negociaciones…En otro orden de ideas, el pasado jueves se celebró el Día de Santa Cecilia…Santa Cecilia QUE es la santa patrona de los músicos dentro del mundo católico universal…Pues ANDRÉS ASTELLO quien por más de 30 años participara en las filas del PRI declaró que ya esta vez no lo hará por ese lado…Nos comentó que está apoyando un muy probable proyecto de reelección del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…ASTELLO deja una trayectoria priista que es digna de mencionar y es que fue desde jefe de acera, pasando por promotor del voto, representante territorial y presidente de su seccional en la zona urbana que es el 1282…De esta manera y sin que el médico ABEL haya dicho que va a buscar la reelección se le siguen sumando elementos que tienen su trayectoria dentro de otros partidos…Pero que están apoyando su forma de trabajar y de hacer las cosas…Y esto se traduce en apoyos para que el presidente municipal llegado el momento encabece un proyecto aún más fuerte que el que lo llevó al poder hace cosa de dos años…El pasado sábado festejó su cumple años RENATO CEPEDA…Se festejó en su comunidad, La Pesca, al día siguiente…Gracias por su invitación…Pero los sábados son de intenso ajetreo en nuestra casa editora…Debe de haber estado acompañado por importante cantidad de sus familiares y amistades en esa fecha tan especial en su vida…RENATO quiere ser en candidato del PRI a la presidencia de Soto la Marina…Y está trabajando para lograrlo…Que nada se ha definido a este respecto, es igual de cierto…Se dice que la señora IMELDA PAVÓN está creando una importante estructura de Defensa del Voto para Morena, rumbo a las elecciones locales del próximo año…La esposa de Don ALEJANDRO ZÚÑIGA no está atada a no participar en el proceso interno de Morena en Soto la Marina en el entendido de que el cargo que ostenta es una comisión…Será interesante el tema de la conformación de las propuestas al cabildo por parte de los diferentes partidos que tienen vida y presencia política en nuestro municipio…Claro que la primera regiduría siempre será la más disputada…Sobre todo dentro de aquellos partidos que se consideran con escasas posibilidades de acceder al triunfo en las elecciones del próximo año…Y es que con cierta cantidad de votos entra el candidato a primer regidor…Aunque el candidato a alcalde pierda…Siempre será estimulante y satisfactorio por demás el ser miembro del cabildo y de manera particular en calidad de regidor o de regidora…Y es que quienes acceden a una regiduría prácticamente pueden seguir realizando sus jornadas de trabajo rutinarias en lo personal…Pues muy escasas ocasiones son requeridos y es que no son muchas, las reuniones de cabildo…Caso contrario a quienes llegan a la sindicatura…Ahí en la sindicatura si se tiene que estar un mayor tiempo que los regidores…El alcalde ABEL GÁMEZ entregó cuatro triciclos a personas emprendedoras de nuestro municipio el pasado miércoles por la mañana…De esta manera el jefe de la comuna sigue apoyando a las personas trabajadoras de nuestro municipio que como él lo comentó, “todos los días salen a ganarse la vida y el sustento de sus familias de una manera honesta y honrada”…El regidor de Morena J. CONCEPCION LOZANO GÓMEZ hace saber que solamente si se logran acuerdos internos es como en su partido pueden aspirar a cosas buenas en el proceso electoral del próximo año aquí en Soto la Marina…No es con ataques personales y por medio de las redes sociales como se puede construir un proyecto político óptimo para encarar con fuerza el reto electoral del 2021 asegura…Aboga el representante popular de Morena que en su partido se debe y se tiene que privilegiar la unidad y los acuerdos…Pues de esa manera sí estarían en la senda correcta rumbo a las elecciones del 2021…Y tiene razón, pues la verdad es que divididos y enojados entre ellos, el horizonte político se les torna complicado y lleno de serios nubarrones en este municipio…En días pasados tomó fuerza, el rumor en el sentido de que HUGO DEL ANGEL estaba interesado en participar en el juego por la presidencia municipal…Y para salir de dudas platiqué con él a ese respecto y me comentó que sí estaría interesado en buscar la alcaldía de Soto la Marina…Pero no por ahora…Este puede ser un proyecto que busque cristalizar a mediano o a largo plazo…De momento está de lo más metido atendiendo su negocio así como algunos asuntos de carácter meramente personales…No descartó HUGO de ninguna manera un día buscar la candidatura por indeterminado partido político a la presidencia municipal…Pero con letras mayúsculas me aseguró “POR AHORA NO”…Salió al aire…El joven JUAN JOSÉ ARREDONDO PEDRAZA está trabajando políticamente dentro de las filas del Partido Verde aquí en Soto la Marina…Muy cerca de TOÑO HINOJOSA pues lo vemos a su lado en los recorridos que realiza por nuestro municipio en compañía de otros miembros del comité municipal…Un saludo desde este espacio para el regidor del PRI en el cabildo local RAUL RAMÍREZ MIRELES…El pasado domingo se celebró el 26 Aniversario de esta nuestra casa editora EL REDACTOR…Muchas gracias le doy a mi comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Sigo aprendiendo de él los secretos del periodismo, del cual nunca terminamos de saberlo todo…Apenas estoy en proceso de aprendizaje con mi patrón…Un poco más de 17 años que se han ido como en un sueño bonito…Muy rápido…Muy orgulloso de formar parte de la familia periodística de EL REDACTOR…Cuando abrazas este oficio por primera vez, casi es imposible un día dejarlo…El periodismo, te atrapa…Es como un amigo fiel…Pero cruel en el buen sentido de la palabra y es que te roba tu tiempo y en muchas ocasiones tu propio espacio…Pero al periodismo lo amas, porque se vuelve parte de tu esencia…Se vuelve parte de tu ser…Felicidades a nuestro Director general HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Y como el siempre lo ha dicho, “EL REDACTOR ES DEL PUEBLO DE SOTO LA MARINA”!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…