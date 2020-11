EDITORIAL: 26 Años de fundación de El Redactor

CON GRAN ORGULLO (así como mayúsculas) es como estamos celebrando el 26 Aniversario de la fundación de El Redactor y no solo por el esfuerzo que nosotros imprimimos en nuestro trabajo, sino, fundamentalmente, por esa confianza que ustedes, lectores, anunciantes, amigos y favorecedores, nos han brindado durante todos estos años, desde el 29 de noviembre de 1994.

Celebramos esta importante fecha dentro de una pandemia que jamás imaginamos, contingencia que a punto estuvo de noquear la economía, no solo de las familias, sino también de todo el comercio, incluida nuestra modesta empresa.

Fueron cinco meses de una dura prueba para El Redactor, pero aquí estamos, con decisión y fe sorteamos el vendaval, que aunque aún no termina, ha permitido que las actividades se medio normalicen, dentro de un escenario que han dado por llamar “nueva realidad”, porque nunca volverá a ser como antes.

En El Redactor ya no está aquel equipo que inició el proyecto periodístico, se nos adelantaron en el camino, José Luis Martínez Charles (+) y mi hermano Vicente de la Garza González (+).

Ya no está tampoco el “Jefe” Rosalío “Chalio” Ramírez Cadena (+), quien se incorporó después al equipo; mi hijo Humberto de la Garza Mar, quien también fue pieza fundamental en la empresa, decidió dedicarse a ejercer su carrera de Abogado.

Ya en el camino, se incorpora a la “familia” nuestro compañero Fernando Infante Hernández como columnista y poco después lo hace también como reportero, oficio que por cierto, aprendió muy rápido y de la misma manera se integra Fabián Barrón Alonso, apoyando en la venta, en el área de prensa y también en seguridad pública, sin dejar de lado el apoyo que en la administración nos brindó desde los inicios de El Redactor, mi hijo el CP Humberto de la Garza Almazán, cuyo trabajo ahora llevan a cabo mis hijas Las Cuatas María Antonia y Ma. de Lourdes de la Garza Chávez,

Han sido varias las etapas de EL Redactor, en la última, se incorpora mi hijo el Ing. Mario Alberto de la Garza Chávez como Editor y asimismo se convierte en la pieza clave para el manejo de las redes sociales y el nuevo formato de información de El Noticiero de El Redactor por Facebook, que bajo la conducción de nuestro compañero Fernando Infante Hernández, ha tenido un gran éxito desde la primera edición el 4 de agosto del presente 2020.

No puedo dejar de reconocer la participación del Lic. Jesús Jasso Rodríguez como articulista y el paso de Martín Gámez Guerrero y Pascual Rojo Ramos en deportes, sección que por cierto dejó de publicarse a consecuencia de la suspensión de todas estas actividades por el Covid-19.

No han sido miel sobre hojuelas estos 26 años, aunque creo que este 2020 ha sido de los más difíciles y en los que por fortuna hemos contado con todo el respaldo de nuestras familias, esposas e hijos, que nunca nos han dejado solos.

Gracias, muchas gracias por a todos por su confianza y a Dios nos encomendamos para que nos siga dando la sabiduría y la fortalece para poder seguir adelante.

SALUD

Profr, Humberto de la Garza González

Director General