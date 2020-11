Esperarán cenecistas de Soto la Marina convocatoria interna para el proceso político

“Los cenecistas de Soto la Marina esperaremos la convocatoria interna de nuestro partido para entrarle de lleno al proceso de selección de quien será nuestro candidato a la presidencia municipal”, expresó Mario Alberto Cruz Ochoa en entrevista con El Redactor.

Manifiesta el dirigente del Comité Municipal Campesino, que su organización es cien por ciento priista y que una vez más lo dejará de manifiesto, “pero no podemos adelantar expresiones de apoyo a ningún cuadro en lo particular, cuando no sabemos ni siquiera el método de selección bajo el cual se desarrollara nuestro proceso interno”, señaló el jerarca local de los campesinos cenecistas.

“Una vez que se defina el método de selección, creo que ya estaremos en condición los priistas de sentarnos a platicar y también acordar los términos bajo los cuales habremos de respaldad con todo a la fórmula de nuestro partido rumbo al seis de junio,” expresó finalmente.