En opinión de

Por: Fernando Infante Hernández

Tiene ya varias jornadas de trabajo el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ por nuestro municipio…Le ha ido muy bien…De lo mejor…Y es que aparte de que la gente lo ha recibido excelentemente…También ha aprovechado para llevarles apoyos de diferente tipo…Es decir, el presidente municipal no llega con las manos vacías…Les lleva apoyos que le fueron solicitados previamente…Estas giras de trabajo del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ son coordinadas por los respectivos enlaces que la administración a su cargo tiene en cada una de las rutas o comunidades que visita…Creo que no terminaríamos de mencionar la cantidad de sistemas de agua que el presidente municipal ha rehabilitado o a echado a andar, en los ejidos de Soto la Marina…El alcalde está consciente de la importancia que tiene el suministro de agua y por ello es que no ha escatimado recursos en este rubro…Lo comenté en ediciones anteriores y lo reitero, esta ocasión, para quienes se dicen “politólogos” les haría muy bien darse una vuelta por los ejidos y constatar el trabajo realizado por el presidente municipal…Y es que desde una cómoda silla y una humeante taza de café en esta localidad a algunas gentes se les hace de lo más sencillo y fácil, el descalificar en ocasiones el trabajo de resultados que lleva a cabo el médico ABEL…Como decía LEONARDO BARRIENTOS un político que se las sabía de todas, todas, “para conocer la realidad de la situación política, hay que meterse al territorio”…Se viene la celebración del 26 aniversario de esta casa editora EL REDACTOR…El día 29 de noviembre se cumplen 26 años de que nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ decidió apostar su proyecto periodístico a Soto la Marina…Y vaya que tuvo certeza…Y visión…EL REDACTOR hoy en día y desde su fundación es el medio de comunicación con mayor y mejor presencia y credibilidad ante la siempre sabia y exigente sociedad de nuestro municipio…Como cada año diferentes actores de la vida económica, educativa, política y social de Soto la Marina, siguen separando espacios de las felicitaciones las cuales se habrán de publicar el próximo 30 de noviembre, primero DIOS…EL REDACTOR de acorde con los nuevos y modernos tiempos se edita en el formato impreso…Pero también tiene diaria presencia en Facebook y Twitter…No se queda a la zaga…EL REDACTOR se actualiza y moderniza como todo medio de comunicación comprometido con los diferentes segmentos de lectores, que le dan su preferencia…EL REDACTOR es y por mucho el medio de comunicación con mayor y mejor presencia dentro del ámbito político y social de nuestro municipio…Que ha habido tiempos complicados porque a algunos gobernantes se les pisaron los callos en ciertas etapas de la vida política es cierto…Le apostaban a que EL REDACTOR iba a desaparecer ante la falta de publicidad con algunos de ellos…Pero como si viniera de lo alto, las ventas aumentaron…Así como la cantidad de anunciantes…Y esto más la visión y experiencia de nuestro comandante en jefe hizo posible sortear esos deseos malos, que pretendieron ser de mar embravecido y que al final quedaron en solamente airecitos…De esos “airecitos” de los que se refiere la gente cuando se acuerda del ex presidente JUÁREZ…Pues en el PRI van en alianza con otros partidos en Tamaulipas…Rumbo a las elecciones del seis de junio…Así se aprobó durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal que se desarrolló el pasado miércoles vía virtual y que encabezó el líder EDGAR MELHEM SALINAS…Así me lo comentó la dirigente municipal del tricolor ROSI PERALES ARGUELLO quien refirió que solamente queda establecerse con que institutos políticos se firmará la alianza en su momento y de acuerdo a los tiempos electorales que marca el IETAM…Se entiende que por las declaraciones de MELHEM la alianza del PRI sería con el PAN y con el PRD…Lo que sería una mega alianza de proporciones descomunales…Y no sería de extrañar porque este tripartidismo se viene para las 15 gubernaturas que estarán en juego en el 2021…Pues TOÑO HINOJOSA ARELLANO sigue fortaleciendo e incrementando la estructura política del Partido Verde en nuestro municipio y como muestra de ello es el nombramiento que en días pasados entregó a DORA ALICIA MARTINEZ CATARINA como enlace de su partido en la Colonia Las Brisas…Lo más probable es que TOÑO va a ser el abanderado local de su partido rumbo a las elecciones del próximo año…Solamente que de última hora surgiera algún acuerdo de alianza con otro partido…Pero por lo que nos ha comentado el Verde va a ir solo en el proceso electoral 2020-2021…En asuntos locales de nuestra comunidad, para comentarles que los taxistas y dueños de peseras no aumentarán las tarifas durante la temporada decembrina de acuerdo a lo que me comentó el dirigente de este gremio RICARDO CASTILLO…Le apuestan además que en la recta final de este año se les pueda incrementar la demanda de pasaje con todo y el COVID…Me comentó el ex líder de la CNC local LUPE GÓMEZ que anda apoyando al cien por ciento el proyecto del alcalde ABEL GÁMEZ en cuanto tiene que ver con el tema de la reelección…Platiqué con LUPE GOMEZ la semana pasada en esta localidad porque me habían llegado comentarios de parte de buenas fuentes que andaba metido en el proyecto del médico ABEL y bueno pues el nativo de El Porvenir, me lo confirmó, durante una agradable charla…100 mil muertes por COVID se registraron en nuestro país, según el corte” al pasado viernes…Fracaso total del estratega HUGO LOPEZ GATTEL…Todo por hacerle el juego a su titiritero mayor que vive en el palacio nacional que fue construido por los españoles a quienes dice despreciar porque nos conquistaron hace cientos de años…En otras partes del mundo a los responsables de la lucha contra la pandemia sus presidentes los han corrido por muchísimas menos muertes…Pero GATTEL ahí sigue con la sonrisa despreciable y cínica que lo caracteriza cada vez que sale a decir que el Covid “está controlado”…Al ver LOPEZ GATTEL el cementerio nacional que ha construido en base a sus erróneas estrategias de salud ahora si está pidiendo a los medios de comunicación que promocionen el uso del cubre bocas…Cuando al inicio de la misma él mismo reiteraba que esto no era necesario…Es más no ha podido convencer a su jefe el presidente AMLO de que use el cubre bocas pues de manera irresponsable realiza gira tras gira con la boca descubierta…Y con estas acciones le manda una señal equivocada a la sociedad en cuanto a que no es necesario portar el cubre bocas ante la pandemia del COVID 19…México es el cuarto país en el mundo con mayor cantidad de fallecimientos por COVID…Solamente por debajo de USA, Brasil y la India…Son datos duros…Saludos a mi estimado amigo TOÑO ARANO GARCIA quien es jubilado por parte del sistema IMMS y es que muchos años se desempeñó en el Hospital Rural de aquí de Soto la Marina…Pero como TOÑO se jubiló a una edad totalmente productiva pues no está esperanzado a su sueldo de jubilado y junto a su esposa tiene un negocio de artículos de plástico que de igual manera, salen a expender, en algunos comercios de la localidad…MARINO CALDERON AGUILAR es un miembro activo del PAN que está presente en prácticamente todos los eventos de su partido…Y aparte se le puede ver ayudando y colaborando en jornadas de tipo social que se realizan por parte del municipio y del estado aquí en Soto la Marina…Es MARINO CALDERON AGUILAR un muy buen cuadro de Acción Nacional, en actividades de este tipo…La semana pasada el alcalde ABEL GÁMEZ en compañía del Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, ARIEL LONGORIA GARCIA llevaron a cabo la entrega física de los sementales de registro que se subastaron de manera virtual entre productores pecuarios de Soto la Marina en días anteriores, por instrucciones del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Se andan rehabilitando las calles de la Colonia Tres de Aeptiembre de acuerdo a la información proporcionada por parte del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, SILVERIO FRAGOSO JIMENEZ…De igual manera se ha estado trabajando en otros sectores de la zona urbana y hasta en algunas comunidades de la parte rural de Soto la Marina…Todo esto por indicaciones del alcalde ABEL GÁMEZ de acuerdo a lo que me comentó el funcionario municipal…La señora IMELDA PAVÓN VALDES recibió importante comisión por parte de la dirigencia estatal de Morena…Ya es la Coordinadora de la Defensa del Voto en nuestro municipio…Este cargo es algo así como si fuera la coordinadora de los seccionales de Morena a lo largo y ancho de la geografía marinense…O sea no es poca cosa el encargo que se le dio…Es una comisión…No un cargo propiamente partidista…Es decir la señora IMELDA PAVÓN puede ser considerada, como una muy seria, además de fuerte aspirante, al boleto municipal de Morena…Ni que decir del respaldo total que tiene por parte de su esposo don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCIA…Por cierto si don ALEJANDRO ZÚÑIGA a lo largo de su vida le ha invertido a candidatos de diferentes partidos, porqué no iba a hacerlo ahora con su esposa?…Por otra parte aquí anduvo el delegado del PRI estatal RÓMULO PÉREZ…El sigue haciendo el trabajo político que le corresponde…Independientemente de los acuerdos de alianzas partidistas, que en su momento, se tomen por parte de la dirigencia en Tamaulipas a cargo de EDGAR MELHEM…Por cierto se han fijado que la inmensa mayoría de los ex alcaldes del PRI no muestran el menor interés por las cuestiones de su partido aquí a nivel local?…Hasta TEMO ARELLANO que decía que cuando se muriera lo enterraran con la bandera del PRI en su pecho no quiere saber nada del tricolor…Lo que yo digo, porque tanto coraje el de TEMO contra su ex partido?…Aunque ya desde hace dos años le dio la contra al tricolor…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…