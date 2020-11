Apoya “guanche al Alcalde de Soto la Marina Abel Gámez para la reelección

El popular y más que reconocido Omar “Guanche” Ramírez Torres, apoya al cien por ciento al alcalde Abel Gámez Cantú, en un posible proyecto político que decidiera repetir el jefe de la comuna marinense, para la reelección.

Entrevistado en la plaza principal “Guanche” resaltó el muy buen trabajo del Médico Abel Gámez al frente de la comuna local, destacando que en su calidad de miembro activo del PAN al igual que muchos de sus compañeros de partido y miembros de la sociedad civil, están dispuestos a jugársela electoralmente con el presidente municipal si él decide entrarle al proceso por la reelección en las elecciones de junio del 2021.

Aclaró “Guanche” que esa es su decisión muy particular, porque el Alcalde no ha manifestado alguna expresión en cuanto a ese tema político, reiterando que no dudaría en apoyarlo al momento que se definiera que el médico Abel aparezca en la boleta de las elecciones.