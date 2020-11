POR: NA LUISA GARCÍA G



1.- Ahí tiene usted que finalmente los diputados federales de Morena y demás partidos aliados en Tamaulipas, ante la inminente realidad, terminaron por aceptar que en términos reales, hay un recorte o disminución de los recursos para nuestra entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. La declaración fue formulada durante una conferencia de prensa celebrada en el puerto de Tampico y al reconocerlo lo justificaron diciendo, que “se nos olvida” que estamos en pandemia y los gastos que se generan con este problema.

Con todo respeto para los señores diputados de la 4ª T, lo que olvidan ellos, es que en ocho meses de la epidemia por el COVID la Federación no ha enviado ninguna clase de apoyo a Tamaulipas, y lo mismo han dicho los 9 gobernadores restantes organizados en la Alianza Federalista, los mismos que abandonaron la CONAGO y que han precisado, “nos abandonaron a nuestra suerte”, y cada estado ha enfrentado el problema con sus propios recursos.

Usted dirá que eso no va a ocurrir en el 2021, porque para eso fue el recorte a todos los estados, o por lo menos Erasmo González Robledo, que es el diputado que lleva la voz cantante en Tamaulipas así lo justificó.

Con esto Erasmo está prácticamente haciendo un compromiso con los tamaulipecos de que se nos devolverán los 7 mil millones de pesos para enfrentar los efectos del COVID en 2021, efectos no sólo de salud física y mental como efectos colaterales de la pandemia, sino de reactivación de la economía. Qué bueno que lo dijo en Tampico, donde el sector empresarial está demandando apoyos federales para su recuperación, claro que también lo reclaman en la frontera y en Victoria, en todas las ciudades grandes.

Y se requieren acciones verdaderas, no artificios, apoyos para desarrollar la economía, no dádivas, las políticas sociales son buenas, pero el generador de riqueza, de empleo y de desarrollo en general, es la iniciativa privada, no el gobierno.

La cuestión es que Erasmo y compañía se tardaron mucho para aceptar algo que está a la vista, y que pronto se desbordará en una problemática social, si no reorientan los 7 mil mdp que retiraron a Tamaulipas, el ciudadano lo percibirá. No es algo que se pueda ocultar.

Por lo pronto a ver si esta salida les alcanza para obtener la comprensión y la aprobación ciudadana.

2.- Por su parte el Gobierno de Tamaulipas está lejos de doblegarse ante la inflexible postura federal de no enviar más recursos a nuestra entidad, al respecto Francisco García Cabeza de Vaca anunció este martes que muy pronto dará a conocer el procedimiento que iniciará para exigir “justicia presupuestal”.

Al abordar el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 subrayó, que “hay recortes, aunque lo nieguen los diputados de Morena, PES y PT”, a los que pidió que dejen de mentir, y bueno, como Usted leyó líneas arriba ya <no lo niegan>, al contrario lo aceptan y justifican, con todo el fervor que las da su lealtad plena con el alto mando.

Y es que las explicaciones de los diputados federales de Morena se refieren a las participaciones que por ley está obligada la Federación a entregar a estados y municipios, pero una segunda bolsa de recursos son las inversión de las diferentes secretarías del Gobierno de la 4ª T, que debieran aterrizar a través de las hoy “fantasmales” delegaciones y que no van a llegar. Ese tema no lo habían tocado, porque al estilo “salinista” los morenistas, ni los ven, ni los oyen, a los gobernadores.

Cuando el gobernador ha hecho alusión a los recursos que genera Tamaulipas, la contraparte, no sabemos si por ingenuidad o por ineptitud, ha respondido <no los genera Tamaulipas, es producto del movimiento aduanal>, y nos preguntamos si la mercancía pasa sobrevolando el territorio o lo hace por sus carreteras; si la logística aduanal y las instalaciones que se requieren son inagotables, porque ya en este momento están requiriendo de modernización del equipos que haga más ágil el paso de las mercancías.

Desde luego esta modernización del sistema carretero y aduanal son inversiones federales, ese es el reclamo, no para que envíen más dinero a las arcas estatales, sino para que realicen las dependencias federales lo que corresponde.

Pero este es sólo un ejemplo, el gobernador FGCV se refirió a los medicamentos para niños con cáncer, las guarderías infantiles, las limitaciones que recrudecen las condiciones del campo afectando a productores y a los emprendedores que procesan parte de las cosechas, y con ello una cadena de comercialización que genera empleo.

Para cerrar el tema, el que acepten que si hay un recorte de más de 7 mil MDP para Tamaulipas no nos resuelve nada, esperamos que con esta base, se llegue a un acuerdo que garantice una rectificación. Porque los números dicen que el recorte aplicado a todos los estados suman lo que se llevarán las magnas obras federales, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el aeropuerto.

3.- En medio de ese forcejeo de los dos niveles de gobierno el calendario electoral avanza y son el PAN y Morena las dos principales fuerzas en Tamaulipas, que se estarán disputando el poder. Fundamental para Acción Nacional conservar el control del Congreso local representa su autonomía y pleno ejercicio del poder.

Si por el contrario el partido guinda obtuviera la mayoría de las 36 curules (22 por mayoría y 14 plurinominales), podrán acotar al gobernante en lo que resta del sexenio. En este momento es fundamental para el mandatario panista conservar la mayoría calificada porque podrá gobernar sin problema, en cambio con una mayoría simple (50% más uno) tendría un cierto grado de dificultad.

Si conserva la mayoría de los municipios está muy bien, pero si los perdiera, no será impedimento para terminar su ciclo sin tropiezos.

Por su parte Morena tiene como reto reinventarse a partir de ya, construir el partido que no ha podido ser y hacerlo conforme a la idiosincrasia de los tamaulipecos si quiere conquistar el voto mayoritario, porque el catálogo de propuestas de un gobierno de izquierda no cuaja en esta entidad, tendrá que cubrir su presencia de lobo con piel de oveja para alcanzar la aprobación.

Las primeras mediciones de encuestas que se han realizado en diferentes puntos del estado, revelan que hay una percepción favorable para Morena, a la que tendrían que transformar en realidad.

Porque percepción de triunfo tenía en 2019 en Tamaulipas y le fue mal; lo mismo ocurrió en octubre pasado en Hidalgo y Coahuila y no logró arrebatarle la bandera al PRI en esas entidades.

El bono electoral de 2018 está por agotarse, sino logra resultados convincentes en 2021.

En ese escenario el PRI está fuera de la disputa, observa un 20% de aprobación pero no resulta competitivo con el 30 % que mantiene en empate técnico PAN y Morena, con variaciones en los diferentes municipios, es decir en algunos sube hasta el 35 % el PAN y baja Morena al 27 % y viceversa en otros puntos geográficos.

Al no ser gobierno, al tener baja representación popular en el Congreso de la Unión y en el Congreso local, el Tricolor no sufre con el reproche ciudadano, tiene fortaleza en su pasado, increíblemente añorado por ciertos sectores, la cuestión es que PAN y Morena están muy parejos en las mediciones, falta ver el ingrediente de los candidatos y la estrategia para enfrentar la más feroz de las batallas en 2021.