Ante COVID-19, Tamaulipas no debe bajar la guardia: Gobernador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 17 del 2020.- El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, declaró que se mantendrá una cercana vigilancia a las acciones por parte de la Secretaría de Salud, para contener los contagios por COVID que están afectando gran parte del país.

Dijo que las medidas sanitarias permanecerán en el estado para evitar colapsar el sistema de salud.

Agradeció a los tamaulipecos que han tomado de manera responsable y a los diferentes sectores que han implementado algunas medidas adicionales para no caer en semáforo rojo y que esto no limite algunas actividades no esenciales.

“No podemos bajar la guardia, yo le pido a toda la población seguir tomando todas las medidas sanitarias correspondientes”.

Pidió a la población seguir tomando las medidas correspondientes, el uso es cubrebocas, la sana sustancia, y todas las medidas de sanidad, es lo que ha permitido que no se incremente de manera exponencial los contagios.

Por otra parte lamentó que los Diputados federales tamaulipecos de Morena hayan votado por un Presupuesto de Egresos 2021 que vulnera a muchos sectores del país, y que en Tamaulipas no es la excepción.

“Desafortunadamente la mayoría de las diputadas y diputados siguieron una obediencia ciega al presupuesto de egresos de la federación, mismo que los llevó a que votaran a favor de un presupuesto que no solamente injusto, e inequitativo”.

Reconoció a los 4 diputados y diputadas que vieron por los intereses de las familias de Tamaulipas y que dieron batalla en la tribuna.

“Y aquellos otros que tomaron la decisión de traicionar a las familias de Tamaulipas, estos también están siendo señalados por la población siguen queriendo engañar, mentirle al pueblo de Tamaulipas, diciendo que no hubo recortes”.

El estado de Tamaulipas dejará de percibir más de 7 mil 200 millones de pesos en participaciones y asignaciones federales, de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2021.

Este presupuesto frenaría el desarrollo económico, emprendedores, al campo tamaulipeco, guarderías, la compra de medicinas, y aquellos jóvenes que luchan día con día, entre otros sectores.

Dijo que a pesar de esas malas decisiones “Tamaulipas es mucha pieza, vamos a salir adelante”.

