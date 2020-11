EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El alcalde ABEL GÁMEZ encabezó junto al líder de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ la entrega de herramientas digitales a alumnos de educación básica de nuestro municipio…La ceremonia se desarrolló el pasado jueves en la Escuela Telesecundaria “Niños Héroes” del Poblado Las Tunas…Claro que los rostros de los alumnos beneficiarios así como de sus papás y sus mamás reflejaban el gusto que sentían al estar recibiendo sus tabletas y computadoras que se les entregaron ese día y que de mucho les servirán ahora que tienen que estudiar de manera virtual por el tema del COVID..La Sección 30 aportó cantidad considerable de estos equipos y el alcalde por su parte también aportó otro número importante de este tipo de apoyos…Se notó además la amistad y confianza que priva entre el presidente municipal y el jerarca del sindicato magisterial de Tamaulipas…Y es que los reconocimientos mutuos fueron muy claros, además de precisos…Se habla recio y quedito de una alianza estratégica política en el 2021 entre los vientos de cambio y la Sección 30…Y a como se ve y vislumbra, casi lo pudiéramos asegurar…Claro que las dos partes ganarían al momento de los acuerdos y las probables negociaciones…CARLOS GARCIA GALVÁN es el nuevo titular de la COMAPA Soto la Marina…Llega a una dependencia en su calidad de Gerente, contando con muchos años de experiencia en esa área…Sustituye a OSCAR ARGUELLO BERNAL quien pasó sin pena ni gloria por ese organismo…El alcalde ABEL GÁMEZ le está dando un enorme voto de confianza a CARLITOS GARCÍA…Lo considera aparte de muy capaz…Cercano a sus afectos personales y políticos…Tienen coincidencias políticas desde hace muchos años…Y ese sentimiento de identidad política se refleja en la confianza y afectos del alcalde hacia el recién designado gerente de la COMAPA local…En otro orden de ideas, el Delegado del PRI estatal ROMULO PEREZ se reunió con la dirigencia local a cargo de ROSI ARGUELLO PERALES, así como con los dirigentes de los sectores y las organizaciones el pasado miércoles…La cita fue en las oficinas locales de la CNC que preside MARIO CRUZ OCHOA…También es muy cierto que en la presidencia municipal el trabajo político del Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCIA se nota…Y además se siente…No es un secreto que mucha de la carga política del alcalde ABEL GÁMEZ recae en su Secretario del Ayuntamiento…Y la verdad es que su cercano colaborador la ha sacado adelante y de lo mejor…Retomando tema de los priistas el joven DAVID CEPEDA es ahora el Secretario de Elecciones en el PRI local…Se le considera muy allegado a RENATO CEPEDA de allá mismo de La Pesca y que aspira con todo a ser el abanderado rumbo al proceso del seis de junio próximo…Muchas gracias a mi estimado amigo MARINO CALDERON AGUILAR por los agradables conceptos que me ha expresado respecto al trabajo periodístico que como conductor del noticiero en vivo que transmitimos en la página digital de El Redactor, desarrollamos, los martes y viernes de cada semana a partir de las once de la mañana…Me llegan reportes de que TAVO GUERRA de allá de Tepehuajes está apoyando al alcalde ABEL GÁMEZ en cuanto tiene que ver con un posible proyecto político de reelección…PANCHO GUERRA siempre se le había identificado con las filas del PRD…Pero por lo que nos hemos podido enterar anda de lo más ganchado con el médico ABEL…El Partido Fuerza Social que amenaza con irrumpir en la vida político electoral de nuestro municipio se identifica con el ideario del presidente AMLO…De concretarse la participación de este nuevo partido aquí en Soto la Marina, creo que poco a lo mejor, pero a quien perjudicaría sería a Morena que es el partido del presidente…Pues a Morena le estaría dividiendo el voto opositor al PAN…Se dice que algunas gentes, originarias del Ejido San José de las Rusias están listas para apoyar a quien resulte ser el candidato de ese partido a la alcaldía…Los jóvenes JORGE ADALBERTO BOCANEGRA y ALEJANDRO TADEO HINOJOSA podrían tener una importante participación política con las filas del Partido Verde en nuestro municipio…El primero, es muy allegado al líder TOÑO HINOJOSA y el segundo es su hermano…Los dos de igual manera forman parte del Comité Directivo Municipal del Verde…JORGE ADALBERTO en su calidad de Secretario de Ecología y Medio Ambiente y el segundo en la cartera de finanzas…Platiqué, brevemente, la semana brevemente con el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA…Y me comentó que sigue deshojando la margarita respecto a una probable participación en el proceso interno del PRI por la presidencia municipal…No me aseguró que buscará la candidatura…Pero tampoco descartó la idea…Como que LEONEL está jugando con los tiempos internos…Y esperando la convocatoria priista…Sabe el pesqueño que en estos momentos y bajo las actuales circunstancias una participación de su parte para nada sería un juego inocente o de niños…Por lo que manifestó LEONEL ARELLANO a lo mejor para últimos de este mes de noviembre o principios de diciembre podría dar una declaración política a este respecto…El pasado jueves cumplió años el Químico ISAAC ROSENDO CANCHOLA GONZÁLEZ…Muchas felicidades!…Bueno y la gente de Morena?…Pues a nivel nacional bien peleados…En Tamaulipas ni se diga…Y en Soto la Marina, igual…No hay un liderazgo que los una…No hay quien tenga la autoridad política moral lo suficientemente fuerte como para ponerlos y meterlos al orden interno…Le siguen apostando a la imagen presidencial…Pero ya la imagen de AMLO le realidad de las cosas es que su mejor momento pasó desde hace un año…Así será difícil, por no decir que imposible para las huestes Morenistas de Soto la Marina lograr el éxito electoral, el próximo seis de junio…En la ceremonia que se desarrolló en la telesecundaria de las tunas me dio mucho gusto saludar a tres maestros marsoteños que andan muy cerca del líder del magisterio tamaulipeco RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…Me refiero a LUPE GÁMEZ, VICTOR YAÑEZ ARELLANO y mi carnal RENÉ AMIGÓN INFANTE…Los tres tienen importantes carteras dentro del Comité Ejecutivo Aeccional de la Sección 30 del SNTE…Por cierto el tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO quien es el Coordinador de la Región V del SNTE y LUPE GÁMEZ se llevaron una buena dosis de halagos y palabras de reconocimiento, por el trabajo que vienen desempeñando, por parte del líder estatal del magisterio…Dice el líder de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA que en su organización se van a esperar lo que de la dirigencia estatal a cargo de RAUL GARCIA VALLEJO les indiquen, en lo que tiene que ver con el proceso de selección municipal de su partido rumbo a las elecciones del seis de junio próximo…Esta postura de MARIO CRUZ creo que es madura e inteligente…La convocatoria marcará en su momento la manera en que se va a definir el boleto tricolor local…Como quiera dentro del equipo de la tesorería municipal ahora a cargo de JUAN GARCIA GALVÁN se llevaron a cabo algunos movimientos…No muchos, pero sí dio entrada a algunos elementos de su total confianza que lo apoyaban, desde que despachaba, en la Secretaría Particular del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Cambios o movimientos totalmente normales cuando llegas a un puesto de este nivel…Hablando de gente ligada a la presidencia municipal déjeme decirle que en la Colonia “Miguel de la Madrid”, CARMELO RODRÍGUEZ ESPINOZA se desempeña como Delegado Municipal…El anterior Delegado, era FERNANDO CALLEJA, pero por motivos de salud es que ya no pudo desempeñar esta responsabilidad…De esta manera los dos grupos políticos de la comunidad pesquera están al cien por ciento alineados con la administración local que preside el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Por cierto, el profesor CARLOS VELAZCO, Director del COPLADEM es el Enlace del Ayuntamiento en la Colonia “Miguel de la Madrid”…El pasado jueves cumplió años Don RENÉ GONZÁLEZ JUAREZ quien es el propietario del prestigiado Restaurant “Tampico” de aquí de nuestra localidad…Muchas felicidades don RENE!…ALFREDO RAMIREZ GALVÁN fue electo como Presidente del Comisariado del Ejido San Miguel el pasado martes 10 de noviembre…Así lo dio a conocer el Visitador de la Procuraduría Agraria en nuestro municipio OSVALDO OMAR RAMOS FLORES…Trabajará el nuevo comisariado de esta localidad de la parte sur de Soto la Marina junto a su mesa directiva del 2020 al 2023…LUPITA MARTINEZ de la Colonia 20 de Noviembre se desempeña como Secretaria de Gestión Social en el comité municipal del PRI…Hay que aprovechar la promoción que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA autorizó en todo el estado en cuanto al descuento en la licencia de conducir ya, está apenas arriba de los 400 pesos en la Oficina Fiscal del Estado que en Soto la Marina está a cargo del Profr. JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ…Esta promoción está aplicando y tiene vigencia, todavía, hasta el último día del mes de diciembre…Hacia el interior de las filas de Acción Nacional de este municipio todo indica que el alcalde ABEL GÁMEZ va solo en el juego interno por el boleto local…Aunque no ha expresado posición alguna en torno a su participación por la reelección, se ve, se nota, se percibe y se siente que el médico va en caballo de hacienda si en su momento hace oficial su participación por la candidatura azul…Lo cual se puede adelantar que así será…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…