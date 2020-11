Sociedad de Tamaulipas en unidad demanda justicia presupuestal para el estado

*Durante el encuentro sostenido este martes, fue integrado el Consejo Económico y Social del Estado de Tamaulipas, segundo de su tipo a nivel nacional, que fungirá como órgano de consulta materia de desarrollo económico y social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 10 del 2020.- Sectores productivos y de la sociedad tamaulipeca respaldaron la necesidad de justicia presupuestal para Tamaulipas, durante un diálogo, presencial y vía online, sostenido hoy con el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y autoridades estatales, en el que coincidieron en que para continuar siendo altamente competitivos se requiere de un reparto equitativo de los recursos federales para Estados y Municipios.

El diálogo tuvo por objetivo informar sobre la defensa que realiza el Gobierno de Tamaulipas y la Alianza Federalista, de los recursos que corresponden por Derecho a los Estados y Municipios más productivos, a fin de encontrar su respaldo y que cuenten con los instrumentos y herramientas necesarias para unirse a este esfuerzo.

“A todas y todos los tamaulipecos: Esta lucha que damos hoy en favor de nuestro estado no será en favor de un Gobierno o de un Gobernador; será en favor de las próximas generaciones. Unidos sacaremos adelante a nuestro estado. ¡Tamaulipas merece más!”, sostuvo el Gobernador García Cabeza de Vaca.

Asistieron representantes de los sectores pesquero, rural, transportista, empresarial, obrero, académico, religioso y de la sociedad civil organizada, 3 mil representantes más lo hicieron a través de la plataforma de comunicaciones Zoom y miles de ciudadanos interesados en el tema que dieron seguimiento, a través de las cuentas oficiales del Gobierno de Tamaulipas.

Jorge Lera Mejía, académico economista, dijo que “los tamaulipecos no estamos pidiendo limosnas o apoyos, estamos exigiendo lo justo. Este no es un nuevo Pacto Federal, no es cierto que estamos rompiendo la estructura federalista y soberana, los tamaulipecos estamos exigiendo nuestros derechos, un nuevo pacto fiscal, no federal”.

“La realidad que vivimos nos ha llevado a padecer desde hace dos años un trato injusto para nuestro sector. Ya que lejos de observar en el Gobierno Federal la posibilidad de crecimiento, vivimos un retroceso marcado, debido a que nos hemos encontrado no solo con obstáculos para el acceso a recursos sino a la disminución y desaparición de bolsas que durante años fuimos alcanzando, gracias a las gestiones de los integrantes de nuestra cadena productiva”, expuso Julio César Gutiérrez Chapa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas.

Respecto a los recortes que la entidad podría sufrir por parte de la Federación en diversos rubros, el pastor Jorge Alberto Negrete Martínez, en nombre de los núcleos religiosos de la entidad, sostuvo que “Tamaulipas tiene el potencial para continuar creciendo a la par de cualquier entidad del país pero afectar la educación, la salud, el campo y la seguridad, es querer llevar a Tamaulipas a un retroceso y eso no lo debemos permitir”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Alejandro Venegas González, aseguró que la entidad requiere de un presupuesto justo y equitativo para garantizar la cobertura tecnológica que la entidad requiere.

“Tamaulipas necesita urgentemente una cobertura total de norte a sur. Solo lo lograremos uniendo esfuerzos entre el sector privado y el gobierno. Garantizar el internet como un bien básico, hacer realidad la transformación digital y la implementación de nuevas tecnologías”, dijo.

Entre otras cosas, la autoridades presentaron a los sectores productivos y sociales que Tamaulipas es la segunda entidad del país que más impuestos recauda para la Federación, aportando más de 275 mil millones de pesos anuales y que es el estado mejor evaluado por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del Gasto Federalizado, es decir, el que mejor transparenta sus gastos a nivel nacional.

Pese a ello, informaron, de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la entidad y sus familias podrían dejar de recibir más de 7 mil 200 millones de pesos que afectarán el desarrollo, crecimiento y bienestar.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca también tomó protesta a los integrantes del Consejo Económico y Social del Estado de Tamaulipas, el segundo en su tipo a nivel nacional, después del Estado de Nuevo León.

Su objetivo es fungir como órgano de consulta del Gobierno del Estado de Tamaulipas en materia de desarrollo económico y social; promover la participación de los sectores de la sociedad; promover acuerdos de cooperación entre dichos sectores; y proponer medidas de carácter jurídico, administrativo y financiera para cumplir con sus funciones.

