EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Será realidad el puente de la Colonia Barrio Blanco…Rindieron fruto las gestiones del presidente municipal ABEL GÁMEZ ante el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Desde el pasado jueves llegó la primera parte del material y se espera que hoy lunes arribe la maquinaria y el personal, además de otra importante cantidad de material para iniciar esta tan anhelada obra que por fin conectará a Barrio Blanco con nuestra zona urbana…De esta manera algunos de los fundadores de Barrio Blanco como Don RAÚL HERNÁNDEZ primeramente DIOS habrán de ver cristalizado un sueño por tantos años acariciado…Un diez se apuntará el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ en las hojas de la historia de Barrio Blanco, pues como presidente municipal le corresponde el mérito del fruto de esta gestión ante él gobernador…Bienvenida tan importante obra!…He tenido la oportunidad de acompañar al alcalde ABEL GÁMEZ en algunos de sus recorridos por la zona rural y la verdad es que tiene muy buen ambiente entre las familias del sector rural del municipio…En La Lobera lo recibieron de lo mejor…En La Peñita hasta le dijeron que lo apoyan para la reelección…Expresiones en ese mismo sentido las hemos podido escuchar de liderazgos, del norte y del sur, así como de la parte serrana y de la costa de Soto la Marina…Que todavía no son los tiempos políticos es cierto…Pero estas son expresiones libres de personas que están esperando a que en el PAN le den luz verde al Médico ABEL para abocarse al respecto…A lo mejor la gente que hace política de café o en reuniones cerradas de amigos no tengan el pulso político real…A lo mejor a algunos de estos que se dicen “politólogos” les haría bien darse sus vueltecitas por el municipio…Si lo hacen, podrán ver que el presidente municipal ha entregado cientos de apoyos consistentes en traslados a hospitales y medicamentos así como la rehabilitación y construcción de espacios deportivos, así como de salones de actos y escuelas, sin dejar de lado lo de los sistemas de agua…Además, los cientos de aparatos funcionales que ya sea a través de la alcaldía o del sistema DIF a cargo de su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ se han entregado en beneficio de personas vulnerables…Los panteones del municipio permanecen cerrados hasta el día de hoy nueve de noviembre…La gente se enoja por estas disposiciones de la Secretaría de Salud…Pero es por el bien de todos…Hay gente que en vida no visitó a sus familiares ya fallecidos y hoy que ya fallecieron se molestan porque no se les deja entrar en los días de finados…Una contrariedad…No podemos generalizar…Pero la medida de no entrar a los camposantos, creo que es por el bien de la sociedad…Y es que el COVID es cosa seria…Significa muerte…Ni más…Ni menos!…Hablando de la celebración de finados, es increíble ver que alguna gente que en vida no los vio, se desgañiten en versos, canciones y mensajes así como en inmensos arreglos florales…Pues bien cierto es que ya muertos, no pueden ver ni recibir ni leer todo esto…En vida, hermano, en vida…”Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida hermano, en vida” son algunos textos de ese hermoso poema de A. RABATTE…En lo personal para nada considero que haya sido el mejor hijo que papá FERNANDO pudo tener…Le quedé a deber y mucho como para que se sintiera orgulloso de mí…Pero me queda la conciencia tranquila en cuanto a que nunca le falté al respeto con la palabra, ni con el pensamiento…Lo amé y lo sigo amando…El día que lo entregué a la madre tierra le lloré con amor de hijo…Pero ni una de mis lágrimas fue de remordimiento o de cosas feas que llevara en mi alma cargando…Y el tener la conciencia tranquila como hijo, créanme que genera en una inmensa paz en lo interno…Y en lo espiritual…Te libra de cargas emocionales imposibles en esta vida de poder sobrellevar…Papá FERNANDO fue el mejor padre que mi DIOS me pudo mandar…Los padres no les escoges tu…Te los manda el gran DIOS…Y a mí, no es por presumir…Pero me mando al mejor!…Pues hablando de gente que se nos fue, el pasado martes falleció BENITO RODRIGUEZ MOLINA en un hospital de Ciudad Victoria…El gran BENO como yo le llamaba dejó una gran cantidad de amigos en este plano terrenal…BENO fue amiguero cien por ciento…Todo mundo lo queríamos y lo apreciábamos…Descanse en paz…Pues el Delegado del PRI estatal en Soto la Marina ROMULO PÉREZ apenas pisó base en esta localidad y se presentó a saludar a nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Tiene RÓMULO PEREZ la milla corrida en la política priista…Pertenece a la vieja guardia tricolor…Es RÓMULO parte de esa generación que vivió los tiempos de grandeza y de esplendor…El detalle, como dijo Cantinflas, son los tiempos complicados por los que ahora pasa su partido en el municipio, en el estado y a nivel nacional…No hay lana como en aquellos años…Pero en cierta medida es bueno para la familia priista local que al menos ya cuenten con un Delegado en la persona de RÓMULO PEREZ quien manifestó que solamente dos elementos son los que han levantado la mano para participar en el proceso interno por la candidatura local…No los mencionó RÓMULO pero se entiende que son RENATO CEPEDA y CHECO RANGEL…Los dos elementos jóvenes…Diferentes en su forma de actuar y de participar en política entre sí…Normal…Pues ni entre hermanos, son iguales…De estos dos cuadros puede salir el próximo candidato tricolor a la presidencia municipal…A no ser que de última hora otro cuadro priista del municipio se apunte…Por cierto, hablando de damas del PRI déjeme decirle que ROSI ARGUELLO PERALES viene fungiendo como dirigente local ante la licencia que pidió XAVIER MOLINA quien anda muy ocupado en la talacha política para el mismo tricolor, pero en otros estados…Se esperan una serie de movimientos dentro del comité local del tricolor en cuanto tiene que ver con las diferentes carteras…También es probable que el líder estatal EDGAR MELHEM venga a tomarle la protesta como dirigente municipal en cuanto la agenda se lo permita…De igual manera en ocasiones se escucha, por parte de las féminas, el nombre de ADELAIDA CASTILLO quien anda muy activa en las redes sociales…En Morena al parecer, desde Ciudad Victoria le siguen dando muchas esperanzas a HUGO ARELLANO para que se haga del boleto municipal rumbo al seis de junio…Hasta una entrevista para un medio digital le armaron en días pasados…Por cierto apareció otro partido político dentro del escenario electoral , se trata del Partido Fuerza Social por México, que en Soto la Marina tiene como dirigente a ARMANDO GARCIA CISNEROS, quien es originario del Ejido San José de las Rusias…Vamos a tener una platicada con él durante el transcurso de la presente semana…Si DIOS lo permite…Lo que sabemos de este partido es que tiene cercanía y coincidencias políticas con el ideario del presidente AMLO…El próximo jueves DIOS mediante se estará celebrando el Día del Cartero en nuestro país…Felicidades por adelantado a mi amigo y vecino AMADO CISNEROS ALMAGUER…Él tiene 26 años de laborar en la Oficina de Correos de aquí de Soto la Marina…El Ing. ALONSO MACIAS CORRAL es un profesionista egresado de la Universidad de Chapingo…Originario del Estado de Durango…Pero radicado junto a su familia desde hace algunos años aquí en Soto la Marina…Persona honesta y de trabajo…Profesionista responsable y serio…Se desempeña como uno de los Técnicos de Campo del programa federal Sembrando Vida en nuestro municipio…Y la verdad es que se ha desempeñado de lo mejor…Felicidades!…Un saludo para mi amigo ARTURO MIGLIOLO quien poco a poco pero veo que se recupera de una delicada lesión que se causó en su pierna en su negocio particular de esta localidad…Ánimo ARTURO…El pasado jueves partió al infinito celestial nuestro gran amigo el maestro Soldador Don FILIBERTO RODRÍGUEZ ARIZMENDI…Desde este espacio le hacemos llegar nuestros saludos y más sinceras condolencias a su esposa LUPITA, así como a sus hijos…Llegó a Soto la Marina el maestro FILIBERTO hace ya muchos años cuando se realizaba la obra del puente del río junto a su hermano el también especialista en Soldadura CARLOS RODRÍGUEZ ARIZMENDÍ…Descanse en paz Don Filiberto…Pues vaya que se siguen sumando más expresiones de apoyo para una posible reelección del alcalde ABEL GÁMEZ CANTU…Y es que la semana pasada el ex líder de la CNC local JUAN DIEGO CASTILLO RODRÍGUEZ me comentó que apoya al mil por ciento al presidente municipal a este respecto…Y bueno si consideramos que JUAN DIEGO fue un destacado priista, tanto así que llegó a ser el dirigente de la CNC y en la pasada elección local participó como suplente del candidato municipal MARCO ANTONIO ROCHA, entonces tenemos que caer a la razón de que se trata de un cuadro político de importancia…Ya la semana pasada otro ex priista como RAFITA LOZANO también había expresado que va con el alcalde ABEL GÁMEZ por la reelección… Claro que hay que decir que hasta el momento el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ no ha expresado un solo comentario respecto a un proyecto de reelección y es que en primer lugar está ocupado al cien por ciento en su tarea como alcalde…Y aparte aún no son los tiempos electorales…Pero las sumas a su alrededor se están incrementando de manera más que importante…Se cocina en Tamaulipas la alianza entre el PAN y el PRI…Se asegura que ya los líderes de estos dos partidos CACHORRO GALVÁN y EDGAR MELHEM se han estado reuniendo y acordando a este respecto…En los Estados Unidos las principales televisoras suspendieron la transmisión del mensaje del presidente TRUMP porque consideraron que le estaba mintiendo a la nación, respecto al proceso electoral…Sus mentiras eran un grave riesgo para la paz del poderoso país de la barra y las estrellas…En cambio en México le dan vuelo las televisoras nacionales al mundo de mentiras, calumnias e infamias que desde las mañaneras expresa el Presidente AMLO contra sus adversarios reales e imaginarios…Jamás presenta AMLO una prueba de sus dichos…Pero llena de lodo y estiércol a todos los que se le vienen a su cada vez más cansada mente y es que su boca al parecer no tiene el menor control…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…