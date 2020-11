Sigo creyendo en el equipo: Roberto Hernández

Posterior al encuentro ante Mineros, el director técnico de Correcaminos Roberto Hernández dió sus conclusiones del encuentro: “Si fue un partido malísimo, yo creo que en esfuerzo fue bueno, hicimos un gran esfuerzo pero no alcanzó, la propuesta inicial fue buena, nos pusimos arriba en el marcador, desgraciadamente no nos alcanza no, hicimos un primer tiempo muy bueno diría yo a secas después nos pusimos abajo en el marcador, en cuanto el rival también aceleró un poco el ritmo y se puso en ventaja”.

Sobre la parte completaría comentó: “el segundo tiempo fue malísimo para nosotros, no encontramos nunca la forma, el estilo, el rival nos superó ampliamente”

Sobre lo que sigue para el equipo universitario reconoció: “No tenemos de otra, hay que seguir trabajando, sigo creyendo en el equipo, sigo confiando en el equipo, sigo creyendo que tenemos la calidad para estar mucho más arriba de donde estamos hoy, estamos sufriendo algo que no teníamos planeado”

Respecto a la recta final del torneo destacó: “Nos quedan tres jornadas importantísimas donde las pelearnos hasta el final y bueno ya veremos en dónde estamos posicionados al final, ojalá y nos alcance para algo más” concluyó el técnico de Correcaminos.