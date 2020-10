EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que el viejo león tiró un rugido de los mil diablos…Así es…El PRI se llevó de calle las elecciones que se realizaron en los estados de Coahuila e Hidalgo…Prácticamente se llevó el tricolor el carro completo en Coahuila donde ganó todas las diputaciones…Mientras que en el estado de Hidalgo se hizo de más alcaldías de las que ya tenía…Es muy cierto que en estos dos estados ya gobernaba el PRI…Pero MORENA es gobierno en todo el país…No funcionaron para MORENA los programas clientelares de la cuarta transformación…Y vamos que allá también tienen Sembrando Vida y los programas de becas y para los adultos mayores, así como becas entre otros…MORENA se anda peleando entre sí…En fin…El viejo PRI está de regreso en la arena electoral nacional…No por esto quiere decir que los priistas tengan que echar las campanas al vuelo…Pero si es realmente para los de tricolor una verdadera bocanada de oxígeno en su ánimo electoral rumbo a las elecciones del próximo año…Por cierto el regidor del tricolor RAÚL RAMÍREZ se congratuló por los resultados obtenidos por su partido en aquellos dos estados y aboga por que el PRI puede tener un excelente resultado en Tamaulipas y en Soto la Marina si van en unidad y con candidatos de arraigo entre la sociedad…Por otra parte la presidenta del DIF local y su esposo el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ encabezaron algunas actividades dentro del marco del Mes de la Sensibilización en la Lucha Contra el Cáncer de Mama en Soto la Marina…Entregaron folletos, así como botones de color de rosa que simbolizan esta cruzada contra el cáncer de mama que ha causado millones de muertes de mujeres en todo el mundo…Pero el cual, si es tratado a tiempo es curable…Por cierto la presidenta del DIF local entregó 35 sillas de ruedas así como bastones y andadores a personas vulnerables de nuestro municipio el pasado miércoles por la mañana…De esta manera el DIF a su cargo se sigue significando como la parte humana, sensible y más altamente social de la administración local, ante, nuestra sociedad…Pues no es un secreto que las familias más necesitadas son las que acuden al DIF en busca de apoyos…El desastre electoral de MORENA en Coahuila e Hidalgo es el resultado de las luchas intestinas que se traen entre ellos por la dirigencia nacional…Enfrascados en sus pleitos internos el PRI se les metió hasta la cocina en esos dos estados …Por cierto solamente un silencio sepulcral es el que se les escucha a los de la cuarta transformación cuando se les pregunta sobre el avance del caso de EMILIO LOZOYA al que tanta propaganda le hacían hasta hace poco tiempo…El silencio es la mejor respuesta de los Morenistas…No pues se asegura que en el caso LOZOYA al Presidente LÓPEZ lo tienen agarrado, de allá de donde más duele…Pues se dice que RENATO CEPEDA anda tan acelerado en su trabajo político que incluso ya anda medio apalabrado con algunos liderazgos locales de MORENA para que lo apoyen…Quien sabe hasta qué punto vaya a ser exitoso el proyecto político que se trae el joven político del Poblado La Pesca…Eso solamente el tiempo lo podrá descifrar…Pero lo que sí es cierto es que RENATO es hiperactivo en lo político…Va a todas…No se cansa…Y trae un ánimo de los mil diablos…O sea un ánimo desbocado…Será por su juventud…Otros dirán que es por su poca experiencia…Será el sereno…Pero RENATO no se aplaca…En otro orden de cosas me dicen que el joven JAVIER GARZA GUERRERO podría ser el nuevo dirigente municipal del sector juvenil en nuestro municipio…JAVIER GARZA es hijo de CHAGO GARZA TORRES quien falleciera por causas naturales hace unos cuantos meses…Hablando de líderes juveniles partidistas ARTURO RODRÍGUEZ lo es pero dentro de las filas del Partido Acción Nacional de aquí de Soto la Marina…En MORENA no sabemos realmente quien sea el dirigente de los jóvenes…Aunque igual de cierto es que ni siquiera Comité Directivo Municipal tienen…Pasan y pasan los días y al ex alcalde LEONEL ARELLANO pues nada más no se ve que decida si va a participar o no en las elecciones del 2021 a nivel local…Lo cierto es que el tiempo para fijar una postura a este respecto se le está acortando…LEONEL tiene su buen número de fans que lo pudieran estar apoyando si se decide a buscar la candidatura del PRI que es el partido que lo llevó ya una ocasión al poder municipal…Pero de igual manera, como todo político, se carga su buena cantidad de malquerientes…Normal…Nada fuera del otro mundo…Pues igual de cierto es que nadie es monedita de oro para caerles bien a todos…Y mayormente en el mundo político…Los diputados de MORENA aprobaron en lo oscurito incrementos a las tarifas de Internet…Y tenían que hacerlo en estos tiempos cuando los estudiantes de todo el país están requiriendo de las herramientas digitales para estudiar de manera virtual…Pero LÓPEZ en campaña se cansó de repetir que no propondría un solo aumento en los impuestos de los mexicanos…Es más prometió, “Internet gratis para todos”…”Una raya más al tigre, ni se nota”….Como decían mis tíos en el rancho…Abordando el tema político con unos amigos en días pasados cuando se tocó la situación de MORENA en Soto la Marina nos hacíamos la pregunta de quién es realmente quien los pudiera unir en torno a un proyecto único rumbo a las elecciones del 2021…Y es que a simple vista a no ser que ellos tengan “otros datos”…Pero en Soto la Marina los Morenistas parecen un barco sin capitán…No tienen una figura que sume y haga que todas las corrientes se sienten a platicar, se entiendan y acuerden…Le apuestan la mayor parte de los Morenistas al efecto LÓPEZ…Pero la experiencia electoral tan desastrosa que acaban de tener en Coahuila e Hidalgo les tiene que servir para que pongan los pies en la tierra…La apuesta a la imagen de LÓPEZ para que les arrime votos por decreto es cada vez menos favorable…La marca LÓPEZ hoy en día les genera mucho menos votos que hasta hace un año…El PAN de Soto la Marina sigue trabajando en cuanto tiene que ver con la organización de foros ciudadanos y es que de acuerdo a lo que nos comentó el dirigente JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ el pasado fin de semana se realizaron este tipo encuentros con la sociedad local…No es un secreto que este tipo de actividades son con el propósito de que el albiazul siga estando en contacto además de con su militancia y sus simpatizantes, con la comunidad en general de nuestro municipio…Y se vale decir porque aparte es cierto y no es un delito, que esto va encaminado a fortalecerse políticamente rumbo a las elecciones locales del próximo año…Igual de verdad es que a simple vista y como se dice a ojo de buen cubero, el panismo marinense se encuentra muy bien en lo interno…Para nada se escucha que existan inconformidades o pugnas intestinas…Diferencias las hay como en todos los partidos que se precien de practicar la libertad de pensamiento…Pero de ahí a que en el PAN se esté presentando o al menos fraguando alguna conspiración interna, para nada…Los azules locales están esperando de manera disciplinada que del alto mando les indiquen y marquen el procedimiento de selección para el boleto municipal…En otro orden de cosas, para comentarles que me dio mucho gusto saber que PANCHITO LÓPEZ PEREZ del Poblado Tampiquito por fin resultó beneficiado dentro del programa federal que brinda apoyo a las personitas discapacitadas…No sabemos en lo particular quien firme como responsable o tutor de PANCHITO pero me imagino que debe de ser alguien de su familia muy cercano y que merezca toda la confianza…Y les digo esto porque al parecer recibirá cerca de 11 mil pesos por el retroactivo…Cantidad nada insignificante…Por el contrario, es una suma de sobra significativa que bien invertida le puede ser de muchísima utilidad a PANCHITO…Y es que con dicha suma económica se le puede proveer de buena ropa y buena comida…Que bueno, por PANCHITO quien es una de esas personas que vino al mundo para alegrarlo y es que es un permanente fabricante de amigos…Por otro lado, está quedando de lujo el Gimnasio Municipal con la instalación de su nueva y moderna techumbre…Así lo pudimos constatar en días pasados cuando tuvimos la oportunidad de acudir a ver los trabajos que ahí se desarrollan…Esta es una gestión del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ ante el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…De esta manera la comunidad deportista del municipio así como la sociedad en general podrán disfrutar dentro de poco tiempo este espacio ya de una manera más digna…Nos dio mucho gusto tener en nuestro estudio de noticias en vivo a la contadora ARACELI UREÑO CASAS el pasado viernes cuando compartió con nuestra audiencia su experiencia tras haber sufrido del cáncer de mama el cual de manera afortunada logró y pudo vencer…Esta entrevista nos la concedió dentro del marco del Mes Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama que se celebra durante el presente mes de octubre…Es la contadora ARACELI sin la menor de las dudas todo un ejemplo de fuerza y carácter positivo…Enfrentar y salir avante en una lucha contra una enfermedad como es el cáncer de mama, definitivamente, no es para débiles…Por medio de la entrevista que nos concedió con toda seguridad que las mujeres que la observaron le habrán de dar una mayor importancia al tema de la prevención que la mejor medicina para derrotar esta terrible enfermedad…Pues MARIO DELGADO fue el “ganador” por la dirigencia nacional de MORENA, de acuerdo a los resultados que dio a conocer el INE de la última encuesta que se desarrolló la semana pasada…MARIO DELGADO siempre fue el candidato del presidente AMLO…Y aunque MUÑOZ LEDO le había ganado las primeras dos encuestas no era el candidato de palacio nacional…Por influencia de AMLO los hicieron jugar una tercera encuesta por parte del INE…Y si MUÑOZ LEDO hubiera ganado esta última los hubieran hecho jugar 15 o 20 o las que fueran necesarias para no dejar llegar a este último…Una elección amañada a todas luces…Para darle gusto a AMLO…Un pleito interno de proporciones gigantescas, es lo que les espera a los de la cuarta transformación…Y es que no se puede esperar, que los seguidores de MUÑOZ LEDO estén de lo más contentos con tan fraudulenta elección interna…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…