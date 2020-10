Efraín Hernández compone corridos porque tiene ese talento y también porque le generan un ingreso

El más que conocido y reconocido cantautor marinense Efraín Hernández, dice ante El Redactor, que compone corridos porque Dios le dio este talento, pero de igual manera porque esto le genera en un ingreso para su economía familiar.

Le compongo corridos a personajes de nuestro municipio, así como a ejidos y hasta a políticos, “pero esto no quiere decir que me comprometa con algunos de ellos en lo particular, pues mi voto yo sé a quién se lo doy”, indicó.

“Tengo más de 50 corridos que he compuesto, entre ellos por el día de la madre y del padre, además a mis amigos los taxistas y los boleros, porque me gusta reconocer a la gente trabajadora de mi pueblo”, a la vez que afirma, “que me escuchen cantando un corrido a un político no quiere decir que ande con él, pues también tengo necesidad de sacar para mi sustento y es parte de mi trabajo”, expresó finalmente.