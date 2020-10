﻿Los troles y esquites de Don Berna un representativo de Soto la Marina

Quien no ha probado los troles y esquites así como los elotes de Don Berna, es como si no hubiera estado o como si no fuera de Soto la Marina y es que en base al trabajo diario y al empeño que le pone es que ha trascendido a lo grande con este pequeño negocio familiar que genera incluso en fuentes de empleo para algunas otras personas.

Entrevistado, en días pasados el ya muy popular Berna, nos dice que el negocio está volviendo a levantar un poco otra vez desde que las autoridades del sector salud les permitieron volver a trabajar como antes.

Y como ya está próxima la temporada invernal nos dice que espera elevar un poco más las ventas por lo que ya se prepara con sus proveedores para que no le falten los elotes con los que prepara sus incomparables troles y esquites en la plaza principal de nuestra cabecera municipal.