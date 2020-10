﻿Eliminación de fideicomisos afectaría a miles de tamaulipecos

*El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró que, junto a las entidades que conforman la Alianza Federalista, presentará una serie de controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 del 2020.- Treinta y siete de los 109 Fideicomisos que podrían ser eliminados por el Poder Legislativo de la Federación impactarán de forma directa e indirecta a beneficiarios tamaulipecos, en áreas relacionadas con el campo, educación, medio ambiente y cambio climático, cultura, deporte, defensores de los derechos humanos, periodistas, entre otros.

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró que, junto a las entidades que conforman la Alianza Federalista, presentará una serie de controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como una “lluvia” de amparos por parte de los usuarios o beneficiarios de los fideicomisos que legisladores federales pretenden extinguir, a fin de defender al Estado y sus Municipios en materia financiera y presupuestal.

“Vamos a llevar a cabo la implementación de acciones legales para defender a nuestros Estados y Municipios en materia financiera y presupuestal, con base en el análisis que hemos realizado del Presupuesto de Egresos 2021 y la desaparición de los fideicomisos”, extinciones que limitan la productividad y competitividad de las entidades, apuntó el Gobernador.

Los fideicomisos afectados en Tamaulipas serían Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, Fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, Fideicomiso Público de Administración y Pago Fondo Metropolitano y Regional, Fondo Minero, Fideicomiso para promover el Acceso al Financiamiento de Mipymes y Emprendedores, Financiera Rural, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo Mixto CONACYT – Estado, Fondo para Cambio Climático, Fondo Sectorial CONACYT – SENER – Hidrocarburos, entre otros.

La desaparición de los 109 fideicomisos afectaría, entre otros, a la población damnificada por fenómenos naturales, micro, pequeños y medianos emprendedores y empresarios, productores agropecuarios, pescadores y acuacultores, científicos e investigadores, defensores de derechos humanos, periodistas, deportistas y artistas.

García Cabeza de Vaca dijo que los recortes presupuestales y la propuesta de extinguir los fondos públicos afecta una vez más al federalismo del país; a los usuarios en los estados y municipios, pero sobretodo “están concentrando, centralizando el poder y muy especialmente los recursos”, apuntó el Gobernador.

Dijo que otra de las áreas que resultarían más afectadas es la obra pública al proponerse desaparecer el Fondo Metropolitano, del que se benefician las familias de la Zona Conurbada Sur de Tamaulipas con recursos para infraestructura.

En el caso del Fondo para Desastres Naturales (FONDEN), impactaría de forma muy negativa en la población que resulte afectada por un fenómeno meteorológico, quienes no contarán con apoyos ni enseres para salir adelante de la emergencia.

Por otra parte, en materia de salud, durante la conferencia de prensa semanal, la Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, dijo que la dependencia a su cargo sigue con las medidas sanitarias necesarias para evitar un rebrote del virus SARS-CoV-2.

“Seguimos llevando a cabo todos los protocolos correspondientes; ya hemos visto que en otros Estados de la República desafortunadamente habido incrementos importantes y no se diga en otros países donde inició prácticamente el coronavirus, ya habido rebrotes muy fuertes en países como España e Italia, esperemos que en México no se de esa situación, no podemos bajar la guardia”, dijo.

Mencionó que Tamaulipas es la cuarta entidad nacional con número de pruebas, hasta la fecha se han practicado 90 mil pruebas en el estado. Se siguen haciendo pruebas diariamente entre 550 y 600 reactivos para poder hacer las acciones epidemiológicas correspondientes.

En cuanto al dengue, no hay confirmación de un caso que tenga covid o dengue a la misma vez, “no hay oficialmente un caso”.

Y aseguró que está garantizada la meta establecida para cubrir la campaña de vacunación contra la Influenza, padecimiento que se agudiza en el periodo invernal.

###