Recupera Pilar Gómez seis unidades de recolección de basura en primer semana de gestión

Inició su administración con diez unidades y puso en marcha seis más que ayudan a la normalización de los servicios básicos

La Presidenta Municipal de Victoria, Pilar Gómez inició esta semana con su intensa jornada de trabajo supervisando las acciones de limpieza, barrido manual, descacharre y recolección de basura.

Acompañada de su equipo de colaboradores supervisó las acciones de la Dirección de Limpieza Pública en la Calle 8 y el primer cuadro de la ciudad, los trabajos de esta dirección este lunes incluye el descacharre en la Colonia Sagitario II así como el servicio de la recolección de basura en diferentes colonias del municipio.

En atención a los medios, a pregunta expresa les manifestó que derivado del análisis realizado en su primer semana de gestión, se presentarán en los próximos días, cambios de estructura en la Presidencia Municipal con el fin de mejorar los procesos del Ayuntamiento de Victoria para ser más eficientes en la atención de los servicios básicos.

Comentó que en una semana se pusieron en funcionamiento 6 unidades más de recolección de basura, sumando 16 camiones que prestan este servicio, no descartó la opción de renta de más camiones para normalizar este servicio en el futuro cercano; “Es mi urgencia de esta semana salir lo más rápido posible para solucionar este tema, no puedo pedir coparticipación de parte de la ciudadanía ya que el servicio de recolección no es eficiente, cuando lo sea, entonces sí vamos a pedir la ayuda ciudadana, pero primero tengo que hacer el trabajo que me corresponde” expresó.

Continuó su gira supervisando las acciones de la Dirección de Conservación de Espacios Públicos que se desarrollan en el Bulevar Praxedis Balboa y Calle Eje del Arroyo en la Colonia Enrique Cárdenas así como en la Avenida Tamaulipas.

En la primer semana de trabajo de la Alcaldesa Pilar Gómez, se han bacheado casi 700 metros cuadrados, atendiendo las principales vialidades de la mancha urbana como la Avenida 16 de Septiembre en la Colonia Benito Juárez, Avenida 20 de Noviembre, Bulevar Praxedis Balboa, entre otras.