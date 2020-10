EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Un golpe de timón se dio en la capital de Tamaulipas por parte del alto mando…XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI solicitó licencia a su encargo como alcalde de Ciudad Victoria y entró en su relevo la diputada local con licencia PILAR GÓMEZ LEAL…Ella es cien por ciento Cabecista…Por familia…Y por origen político…Tiene PILAR un año para componer lo que quedó descompuesto…Con toda seguridad, la alcaldesa tendrá un enorme apoyo de parte del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Por lo que la capital de Tamaulipas al fin podría estar viendo la luz del túnel en cuanto al mejoramiento de sus servicios básicos…En temas locales para comentarles que el Lic. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ dejó de ser Tesorero del Ayuntamiento local…El pasado miércoles el cabildo en pleno votó a favor de la propuesta para que el Ing. JUAN GARCÍA GALVÁN asuma la Tesorería Municipal…JUAN GARCIA se venía desempeñando como Secretario Particular del Alcalde, ABEL GÁMEZ CANTÚ todavía hasta el pasado martes…Ante la salida de TONY CASTRO del staf del alcalde, se seguro habrá algunos ajustes internos dentro del equipo del médico ABEL…Pero de igual manera, en lo político se tendrán que desarrollar algunos movimientos y ajustes, dentro del entorno del PAN en nuestro municipio…No es un secreto sobre la cercanía política y familiar con la mayor parte de los funcionarios estatales de Soto la Marina por parte del ahora ex tesorero local…Pero de igual manera, creo que ellos entienden el enorme compromiso político que tienen y mantienen con el gobernador CABEZA DE VACA…Quien los ha tenido y mantenido en sus cargos desde que inició el presente sexenio…Por ello es que sin la menor de las dudas, en su momento habrán de refrendar este importante compromiso político y personal con el que manda en Tamaulipas…Y de manera particular en la vida interna del PAN…En una comunidad rural del sur de nuestro municipio me reportan que existe un serio problema familiar por cuestión de una herencia…Todo esto con motivo de que el titular fallecido no dejó en orden sus bienes…Viene esto a colación porque independientemente de que ya pasó el Mes del Testamento…Es importante recalcar la importancia de dejar un testamento, por parte de quienes poseen algunos bienes…De esta manera se evita incluso el derramamiento de sangre entre sus descendientes…Pero bueno como nos comentó el Notario, GASPAR ARELLANO GALVÁN el pasado mes de septiembre muy poca gente aprovechó los descuentos que en algunos casos podían llegar hasta un 50 por ciento en el costo de tan importante documento…Abundaremos a este respecto…Pues el módulo del INE estará en Soto la Marina atendiendo de manera permanente, mínimo hasta el mes de diciembre…Así que aquellas personas que realmente no les urja realizar algún trámite es mejor que no aglomeren…Hay tiempo suficiente para esperar a que haya menos gente en las filas tan largas que se están haciendo…Se podría estar reanudando el beisbol en fechas próximas en nuestro municipio…Así me lo comentó en días pasados don JUAN LARA quien es el responsable del mantenimiento del parque del rey de los deportes de esta cabecera municipal…Don JUAN LARA jugó pelota profesional en sus años mozos por lo que el béisbol es una de las grandes pasiones en su vida…Y aparte es la voz oficial en el parque local…Muchas gracias a todos por la excelente respuesta que está teniendo nuestro noticiero en vivo los martes y los jueves a partir de las 11 de la mañana, en la página de Facebook…Con el liderazgo de nuestro Director General, HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ EL REDACTOR sigue estando a la vanguardia dentro de los medios de comunicación aquí en Soto la Marina…La Dirección de Obras Públicas a cargo de SILVERIO FRAGOSO hizo llegar agua en pipas a la Colonia El Manantial, así como a los Ejidos El Socialista y Silva Sánchez…Todo esto por instrucciones del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ quien también giró instrucciones para que se realizaran trabajos de limpieza en la Playa de La Pesca…315 mil millones de pesos son los que le dejaron en caja los “corruptos” ex presidentes CALDERON y PEÑA a LÓPEZ OBRADOR…Y saben qué?…Ya se los acabó…En solamente dos años…Por ello es que ahora desapareció vía Congreso un total de 109 fideicomisos…Entre ellos el de desastres naturales…60 mil millones de pesos que les quitó a los fideicomisos, son los que tendrá LÓPEZ a su disposición…Pero no será para las medicinas contra el cáncer en niños…Serán para que su majestad los gaste en sus programas clientelares…Y saben qué?…Esos más de 65 mil millones de pesos los manejará el señor de palacio nacional sin reglas de operación…Los distribuirá a “discreción”…Caray, creo que estábamos mejor, cuando estábamos peor!…Así que para el análisis eso de que el gobierno federal tenía más dinero en caja con los gobiernos “corruptos”, que ahora que son muy “Honestos”…Hablando de corruptos, nada se volvió a saber del proceso contra EMILIO LOZOYA desde que aparecieron los videos de PIO, el hermano de LÓPEZ OBRADOR recibiendo dinero ilegal a la campaña presidencial…Dicen los que saben, que existen 14 videos más de la gente de LOPEZ recibiendo moches convertidos en dinero para sus campañas…Lana ilegal…Pues nunca la reportó al INE…Como que a LÓPEZ la publicación del video de su hermano y la promesa de seguir difundiendo más de una docena aparte lo dejaron contra las cuerdas…Calladito…En asuntos locales, déjeme decirle que salió bueno mi estimado amigo TOÑO HINOJOSA ARELLANO para eso de la política y es que junto a su equipo de trabajo realiza permanentes acciones de afiliación al Partido Verde aquí en Soto la Marina…Lo mismo lo pudimos ubicar la semana pasada en la Colonia Nueva Rosita, como en la 20 de Noviembre, entre otros sectores de la cabecera municipal…Cabe recordar que TOÑO es el Presidente del Partido Verde en nuestro municipio…TOÑO HINOJOSA es un joven político muy inquieto…Hiperactivo para la grilla…Desde muy chavo participó como candidato a diputado por las filas del PRD…Trae el gene de la política en su sangre…Y es que es sobrino carnal, en primer grado del ex alcalde LEONEL ARELLANO que lo fue por el PRI…Pero la realidad de las cosas es que TOÑO casi siempre se ha manejado en caminos diferentes a su tío dentro de las revueltas aguas de la grilla…TOÑO trata desde hace años de construir su propio camino político…Y hace bien…Pues segundas partes nunca han sido buenas…RENATO CEPEDA y CHECO RANGEL se dicen listos para buscar la candidatura municipal del PRI…RENATO levantó primero la voz…Y CHECO lo ha hecho de manera más reciente…Los dos son jóvenes…Uno con más tiempo en la grilla como lo es CHECO RANGEL, pues su primera incursión la realizó en los tiempos que gobernaba TEMO ARELLANO en Soto la Marina…Mientras que RENATO CEPEDA su aparición en la función pública, es más reciente y es que se dio en la administración de LEONEL ARELLANO OCHOA…Para finales de diciembre se dice que los partidos políticos deben de tener listo el listado de sus candidatos a las alcaldías y a las diputaciones…Se posteó una foto de PEPE HERNÁNDEZ BARRIENTOS en la red social en compañía de don ALEJANDRO ZÚÑIGA y su esposa IMELDA PAVÓN VALDÉZ…No con esto se puede asegurar que PEPE ande dentro del proyecto de la señora IMELDA…Pero al menos se puede tener la lectura de una excelente relación personal existente de PEPE “LILIAS” con ellos…Ahora que es cierto que el ser humano puede tener amistades en los diferentes partidos…Normal…Por otro lado nos comentó el Director del Sistema DIF, Local RAMÓN RODRÍGUEZ CEPEDA que en este mes de octubre se tendrá una Jornada de Mastografía en esta localidad…Se trabaja mientras tanto en lo que tiene que ver con el levantamiento o integración de un listado de mujeres que se estarían realizando el exámen …Todo esto por instrucciones, nos comentó el funcionario municipal, con el respaldo de la Presidenta del Sistema MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ CANTÚ y el total apoyo del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Se extraña en verdad al primo REYNALDO RODRÍGUEZ INFANTE cuando parado frente a su negocio frente a la presidencia municipal nos saludaba de manera afectuosa de manera diaria…Era común que después de levantar las cortinas del negocio familiar se trasladara a las bancas ubicadas en la plaza principal para charlar con sus amigos y conocidos…Fue en vida un conocedor de la historia verbal de nuestro municipio y es que era un marinense de pura cepa…Descanse en paz…En representación del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, el profesor FERNANDO MARTINEZ PACHECO encabezó la entrega de 15 equipos de cómputo a docentes de la Región V a su cargo y que estaban pendientes de entregar del sorteo que se realizó en fechas pasadas…De esta manera es como el líder del magisterio tamaulipeco continúa apoyando y beneficiando a nuestros compañeros, indicó el coordinador de la Región V… Se dice con insistencia que el profesor OSCAR ARGUELLO dejó de ser el titular de la COMAPA local…Les repito, es un muy fuerte rumor…Las causas o las razones de su presunta renuncia, no se han podido filtrar…Para la siguiente edición les podremos tener una mayor información en este sentido…Y a este respecto…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…