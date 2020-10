Por: Raúl Terrazas Barraza

*Candidatos para el 2021

Los dirigentes de los partidos políticos de Tamaulipas tienen frente a sí uno de los retos más grandes en este proceso electoral qué culminará con las elecciones del seis de junio en el 2021, la razón es que, deben de presentar candidatos el que llenen el ojo a los poseedores de credenciales con elector con fotografía que se encuentran registrados en el listado nominal, cuya actualización corre a cargo ya del Registro Federal de Electores y que deberá estar actualizada para el mes de marzo del año que viene.

Por otra parte, es importante que cada una de las dirigencias de los partidos que cuentan con la autorización del Instituto Electoral de Tamaulipas para presentar candidatos, revisen a fondo y de manera minuciosa, quiénes son aquellos personajes que pueden generarles votos.

Deben saber que no llegan a una contienda cualquiera, de esas en las que el punto era llenar los espacios con nombres o de plano andar en la pepena de candidatos.

Mucho se habla de que es una gran elección en el país porque todos los Estados estarán inmersos en las votaciones, por tanto, una elección en la que los protagonistas tienen que ser personas competitivas dentro del proceso electoral. Quienes sufragarán son cada vez más selectivos y saben que el mal uso de su credencial tiene un costo político y social alto, de ahí que, la oferta de candidatos que propongan los partidos políticos o en su caso quienes deciden las candidaturas debe elevarse en calidad.

En palabra sclaras, una oferta de calidad para que haya una competencia real entre personas que serán registradas como candidatos en los 43 municipios de Tamaulipas y en los 22 distritos locales electorales, que implican la postulación de más de 500 nombres de personas entre propietrios y suplentes.

La llegada del Partido Encuentro Social al proceso electoral de Tamaulipas, tiene grandes implicaciones en materia de postulaciones, acción que quizá todavía ven lejana, porque su preocupación iniciar es la conformación de la estructura operativa, esa que les servirá para obtener el tres por ciento de la votación total de la entidad, si quieren seguir con vida para la elección del 2022, que será para renovar el Poder Ejecutivo.

Los dos hermanos Pineda Morín, manejadores de este partido saben a la perfección que son muchas personas las que deben de postular, si se toma en cuenta que en los municipios grandes la planilla se onforma hasta con 20 prospectos entre síndicos y regidores, propietarios y suplentes, por eso se superan los 500 candidatos que cada partido tiene que registrar ante el IETAM.

Decidir quiénes serán los candidatos para que los ciudadanos elijan a las mejores personas que los representen en los cargos públicos puede considerarse sencillo, sin embargo, entraña muchas dificultades, sobre todo, sí volteamos a ver la necesidad de conciliar intereses y compromisos de partidos, grupos y personas.

Además el relevante que entre dirigencias nacionales y dirigencias estatales se pongan de acuerdo para que no haya espacios a los que lleguen candidatos que arreglaron su insripción en las boletas electorales, pero, se les olvidó que estas serían usada por los ciudadanos, contadas por ciudadanos y entragada sa las autoridades en forma de resultados, que, obvio, bajo ese esquema no serán a su favor.

A los candidatos que llegan por comporomisos es seguro que el sufragio de la ciudadanía, de ahí que los partidos, sus dirigentes o quienes decidebn deban establecer criterios muy ligados a los resultados de las encuestas de percepción hacia sus cuadros, solo de esa manera darán en el clavo para presentar candidatos que llamen la atención del elector y los que van por el tres por ciento de los votos que pide la ley electoral a fin de sostener el registro, tales como el Encuentro Solidario, PRD, PT y Partido Verde Ecologista de México, pueda salir bien librados.

Se supone que, ni el PAN, PRI y Regeneración Nacional, están del otro lado de ese tres por ciento, aunque, para ellos el reto son los buenos candidatos, esos que producen votos y que ganan elecciones, no los de imposición o aquellos a quienes se les antojó ser alcaldes o Diputados tanto Federales como locales y que, al final de cuentas harán el ridículo.

Son en PAN y el PRI, institutos dirigidos por Luis Cantú Galván y Edgado Melhem Salinas, los partidos que menos dificultades enfrentarán para la postulación de candidatos, aunque existe el antecedente en las elección Legisaltiva local del año pasado, en la cual, el PRI se vio muy limitado, al grado que algunos de sus candidatos ni en su casa les conocían.

De alguna forma se cree que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, tendrá opciones suficientes para no estar metido en problemas de falta de candidatos, ya que, políticos de otros partidos están muy intersados en obtener candidaturas por creen contar con el suficient campital político para hacer que el partido del Gobierno Federal gane en Tamaulipas, cosa que quizá no suceda, pese a que la entidad no está considerada dentro de las cuales se advierten como difíciles para Regeneración Nacional.

Las otras.

La Diputada Federal, Olga Sosa Ruiz, fue al Mercado paara encontarse con los locatarios, a quienes conoce bien, porque ha trabajado con ellos en otros tiempo y sabe que requieren respaldo de todas las autoridades porque la reactivación económica implica y buscará desde la Cámara de Diputado del Congreso de la Unión la forma de respaldarles.Por cierto la Legisladora Federal es una de esas opciones que aparecen para las candidaturas a alcaldesa y aunque no hay nada concreto, es seguro que el Partido al que pertenece, podría echarle el ojo para nominale.

En esta capital, la excandidata de Regeneración Nacional a una Diputación, Reyna Garza Hinojosa, que sacó más de 60 mil votos en el 2018, ya decidió que no estará en la boleta de ese partido, porque ni las graica sle dieron cuando trabajó en todas las colonias y ejidos del Distrito, por ello es que, ya está entre las opciones del Partido Verde Ecologista de México y, aunque es probable que los votos que saque no sean más de 60 mil, la verdad es que tiene su capital, de la misma forma que los tuvo en su momento Rosario Reyna, quien ahora es funcionaria del PAN en el Gobierno de la entidad.

Otro partido que echará mano de mujeres para hacerlas candidatas, será el Movimiento Ciudadano y será de nuevo la esposa de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Coordinador de este partido, Mónica Dávila de Cárdenas, quien podría repetir como candidata para uno de los Distritos de Victoria, con la diferencia de que ahora, ella podría registrarse también en los primeros, si no es que en el primer sitio de las candidaturas plurinominales, para que sea diputada de representación proporcional, puesto que merece ya que ayudó en mucho a la votación obtenida en recientes elecciones.